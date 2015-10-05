Це жах
Жах що нас Веталь залишив на оце все
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 19 сер, 2025 19:09
Re: Психологія та саморозвиток
Це жах
Жах що нас Веталь залишив на оце все
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:54
Флайман, тримай руки в полі зору!!
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:30
У першій дівчиськи окрім футболки є ще харизматичні погляд та посмішка, цікава біжутерія
зачатки інтелектуальної харизми
Я гадаю це все ж таки якось корелює з завявленими на футболці вподобаннями, хоча б я волів бачити щось менш банальне
А ось цицяста здається-- цілком покладається на дари природи, і не дуже вмотивована розвивати інші фічі,
навіть сигнал не здатна послати в інсту як перша.
Тому жарт для мне не очевидний
У рокерш\металісток на стику 90х-нульових були зовнішні переваги покруче тішоток - шкіряні щільно облягаючі штани, ошійники, напульсники, мкіяж
Потім це все баналізувала субкультура т.з. "готів"
ну і рок перестав бути музикою розділу, протесту . є приколи де пісні "громадянської оборони","сектору назу" виконують симфонічні оркестри
про усілякі мелодік-металіки і говорити годі
Десь після 25 я трохи наївся не- та полу- формалками, і шкодую що до того часу іноді нехтував цицястими\жопастими з яскраво вираженою "Інь"
що воно краще , чистий Їнь чи розбавлений харизмою та ексцентрикою, наскільки чоловік має формувати світогляд жінки, а наскільки сприймати як є
- питання відкриті
I used to love her, but I had to kill her 🤘
Додано: Сер 20 сер, 2025 18:10
Осенью 2019 нормально покатался по южным штатам под американский рок + немного ленинграда, причем с красотками-"коллежанками", как давно мечтал, казалось дальше будет вообще улет,а оно во как вышло...
|