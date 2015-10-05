Стало интересно, почитал https://n1info.si/novice/kultura/laibach-kot-kaze-evrovizije-ne-bo-vrnil-v-ukrajino/ - нашим показалось мало? А, ну да, они же, нехорошие люди: "Не сомневайтесь – мы любим русскую литературу, музыку и искусство". Да как посмели! А то, что: "Мы немедленно отменили все запланированные выступления в России и во всех интервью осудили российскую агрессию в этой войне... в этой бессмысленной войне между Россией и Украиной мы всецело встаём на сторону Украины и её народа, который – как в старой библейской истории о Давиде и Голиафе – достойно сражается с более сильным врагом", - их никак не оправдывает.
ТАЙБЭЙ, 20 июня (Рейтер) – Тайваньская Foxconn (2317.TW), открывает новую вкладкуи американский производитель чипов искусственного интеллекта Nvidia (NVDA.O), открывает новую вкладкуведут переговоры о размещении человекоподобных роботов на новом заводе Foxconn в Хьюстоне, где будут производиться серверы Nvidia с искусственным интеллектом, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. По словам источников, это будет первый случай, когда продукт Nvidia будет производиться с помощью человекоподобных роботов, и это будет первый завод Foxconn по производству серверов на базе ИИ, который будет использовать их на производственной линии. .......обе компании планируют запустить гуманоидных роботов в эксплуатацию к первому кварталу следующего года, когда на новом заводе Foxconn в Хьюстоне начнется производство серверов Nvidia GB300 с функциями искусственного интеллекта.