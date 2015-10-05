RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 668669670671
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 19:40

Концерт Laibach в Україні відмінили з ідеологічних міркувань.
https://www.slobodenpecat.mk/ru/otkazha ... -se-loshi/
Подивимось на їх виступ в більш вільному світі.
UA
 
Повідомлень: 9653
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 21:02

fox767676
Ти тойво, уважніше там…

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16048
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:49

  UA написав:Концерт Laibach в Україні відмінили з ідеологічних міркувань.
https://www.slobodenpecat.mk/ru/otkazha ... -se-loshi/
Подивимось на їх виступ в більш вільному світі.

Стало интересно, почитал https://n1info.si/novice/kultura/laibach-kot-kaze-evrovizije-ne-bo-vrnil-v-ukrajino/ - нашим показалось мало?
А, ну да, они же, нехорошие люди: "Не сомневайтесь – мы любим русскую литературу, музыку и искусство". Да как посмели!
А то, что: "Мы немедленно отменили все запланированные выступления в России и во всех интервью осудили российскую агрессию в этой войне... в этой бессмысленной войне между Россией и Украиной мы всецело встаём на сторону Украины и её народа, который – как в старой библейской истории о Давиде и Голиафе – достойно сражается с более сильным врагом", - их никак не оправдывает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35754
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 01:00

Разрешите отвлечься от музыкальной тематики.
Эксклюзив: Nvidia и Foxconn ведут переговоры о развертывании гуманоидных роботов на заводе по производству серверов искусственного интеллекта в Хьюстоне - https://www.reuters.com/world/china/nvidia-foxconn-talks-deploy-humanoid-robots-houston-ai-server-making-plant-2025-06-20/.
ТАЙБЭЙ, 20 июня (Рейтер) – Тайваньская Foxconn (2317.TW), открывает новую вкладкуи американский производитель чипов искусственного интеллекта Nvidia (NVDA.O), открывает новую вкладкуведут переговоры о размещении человекоподобных роботов на новом заводе Foxconn в Хьюстоне, где будут производиться серверы Nvidia с искусственным интеллектом, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
По словам источников, это будет первый случай, когда продукт Nvidia будет производиться с помощью человекоподобных роботов, и это будет первый завод Foxconn по производству серверов на базе ИИ, который будет использовать их на производственной линии.
.......обе компании планируют запустить гуманоидных роботов в эксплуатацию к первому кварталу следующего года, когда на новом заводе Foxconn в Хьюстоне начнется производство серверов Nvidia GB300 с функциями искусственного интеллекта.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35754
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 668669670671
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6962
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3570)
30.08.2025 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.