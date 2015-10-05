|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:18
Нифигасе, все что отрывочно писал о выхолащивании музыки, футболках, своих\чужих - всё систематизировано в этом видео, так что нечего аж добавить, причем через пару дней после моих сообщений
поверишь тут в ноосферу и трансцедентное с трансцендентальным
fox767676
Повідомлень: 4146
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 13:54
fox767676 написав:
на початку в 90-х там співав дмитро корчинський з хлопцями з буковинської
Корчинський і зараз там співає між записами роликів для Ермака.
Тут расове питання більш повно розкрито 1987 рік
UA
Повідомлень: 9657
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2347 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 16:40
Хлопці, про "Психологію та інші цікавинки" вже зовсім забули?
Залишився тільки "саморозвиток"?
При чому виключно в напрямку музики?
"Будет вечная музыка"?
ЛАД
Повідомлень: 35773
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 17:08
ЛАД
ви б подивилися моє відео куди все котиться і не тільки музика
там і про деградацію поколіннь включно з вашим
є над чим подумати у т.ч. різниця в психології поколінь.
про політику ви вірно заувжили, що народ ще не готовий сприйняти правду, дозріває, але повільно та сегменатрно
тому тренуємося на ̶к̶і̶ш̶к̶а̶х̶ музиці
індивідуальна психологія в наш буремний час імхо вже не цікава,бо індивідумів-особистостей майже не лишилось, треба працювати з психологіею народів, мас, класів, статей
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 31 сер, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 4146
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 17:11
ЛАД написав:
Хлопці, про "Психологію та інші цікавинки" вже зовсім забули?
Кто-то должен быть запевалой.
Но запевалу все норовят заклевать.
Вот и не получается интересных обсуждений.
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 8743
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6474 раз.
- Подякували: 21626 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 17:20
про рецепти крафтового майонезу під час війни з ядерною країною дійсно тут підспивують гучніше та бадьоріше
а коли колись було нормальне спокійне життя всі раптом стали опікуватися долею підвальних екстремистів
це матеріал для психології чи психіатриї мас ?
fox767676
Повідомлень: 4146
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 17:32
fox767676 написав:ЛАД
ви б подивилися моє відео куди все котиться і не тільки музика
.........
Трожи пізніше обов'язково подивлюсь.
ЛАД
Повідомлень: 35773
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 17:34
Сибарит написав: ЛАД написав:
Хлопці, про "Психологію та інші цікавинки" вже зовсім забули?
Кто-то должен быть запевалой.
Но запевалу все норовят заклевать.
Вот и не получается интересных обсуждений.
Виталика клевали совсем не потому, что он был запевалой.
Хотя согласен, что его "идеи" вызывали бурные всплески активности.
ЛАД
Повідомлень: 35773
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 17:36
fox767676 написав:
про рецепти крафтового майонезу під час війни з ядерною країною дійсно тут підспивують гучніше та бадьоріше
.....
"Война войной, а обед по расписанию".
ЛАД
Повідомлень: 35773
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
