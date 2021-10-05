|
Банк Глобус
Банк Глобус
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:33
Кажется, по ссылке ситуация не та же самая.
Во-первых, насколько я понял, речь там о дебетовой карте, ибо по кредитной получить несанкционированный овердрафт гораздо сложнее, надо весь кредитный лимит исчерпать.
Во-вторых, если дело было в тот же день, когда написан пост, то дело было в рабочую среду, а сегодня - воскресенье.
Кстати, вывод кешбека таки провелся уже прямо в воскресенье, но в 18:02. Они там издеваются?
candidat
Повідомлень: 1411
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 вер, 2025 09:48
candidat написав:
Они там издеваются?
Вони просто так працюють ))
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6663
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 вер, 2025 13:24
Amethyst написав: candidat написав:
Они там издеваются?
Вони просто так працюють ))
Это ж не в первый раз, что зачисление в 18:02. И регулярность такого действа наводит на мысль, что это не случайно, а специальная настройка.
candidat
Повідомлень: 1411
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 вер, 2025 13:42
Подскажите на реальном примере.
Накопилось кешбека 148 грн. В воскресенье 31 августа в 16:24 вывел кешбек. На балансе он, как всегда, моментально отобразился, но по счету провели в 18:02.
Так вот, если бы я до 18:00 31 августа заплатил за использованный кредитный лимит на 148 грн меньше, рассчитывая, что оставшиеся 148 грн погасит кешбек, но кешбек провелся по счету в 18:02, то я бы вылетел из льготного периода? Или у Глобуса есть пара дополнительных подстраховочных минут после 18:00?
И вообще, у Глобуса имеет значение, провелся ли по счету вывод кешбека до 18:00? Или главное, во сколько нажал кнопку вывода кешбека, и если нажал в 16:24, то неважно, что провелся в 18:02, все равно засчитают как погашение до 18:00?
candidat
Повідомлень: 1411
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 вер, 2025 13:54
candidat написав:
Подскажите на реальном примере.
так реальный пример вам будет дорого стоить то
Кто ж это добровольно захочет з грейса вылетать?!!
А то, шо именно КБ у Шаромыги проводится по счету на сл. день известно давно.
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6663
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:20
Amethyst написав: candidat написав:
Подскажите на реальном примере.
так реальный пример вам будет дорого стоить то
Кто ж это добровольно захочет з грейса вылетать?!!
А то, шо именно КБ у Шаромыги проводится по счету на сл. день известно давно.
Не, так я ж не предлагаю кому-то специально влететь. И сам не стал пробовать, заплатил полную сумму, видя, что в 17:50 ничего не привелось. Имел в виду, что, может, кому-то ранее не повезло попасться или не попасться на этом. Или, может, достоверно знает, как это работает. Ибо горячая линия по этому вопросу несёт полную ерунду.
Насчёт следующего дня, так проводится все время в тот же день, но то несколько до 18:00, то в 18:02.
candidat
Повідомлень: 1411
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 вер, 2025 03:01
Нац кешбек та кешбек на нац кешбек.
novichok
Повідомлень: 3643
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 313 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:18
candidat написав: Amethyst написав: candidat написав:
Подскажите на реальном примере.
так реальный пример вам будет дорого стоить то
Кто ж это добровольно захочет з грейса вылетать?!!
А то, шо именно КБ у Шаромыги проводится по счету на сл. день известно давно.
Не, так я ж не предлагаю кому-то специально влететь. И сам не стал пробовать, заплатил полную сумму, видя, что в 17:50 ничего не привелось. Имел в виду, что, может, кому-то ранее не повезло попасться или не попасться на этом. Или, может, достоверно знает, как это работает. Ибо горячая линия по этому вопросу несёт полную ерунду.
Насчёт следующего дня, так проводится все время в тот же день, но то несколько до 18:00, то в 18:02.
Колись гарячка повідомила, що вивід кешбеку проводиться в той же день до 18.00. Але я зазвичай виводжу зранку в останній день місяця і до 18.00 сума пільгового періоду змінюється. Про можливі додаткові +2-3хв після 18.00 не знаю...
patrikk
Повідомлень: 288
З нами з: 25.06.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 17 раз.
Профіль
