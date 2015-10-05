Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 673674675676> Додано: Вів 02 вер, 2025 11:18 Бетон написав: Сибарит написав: Если Бог разговаривает с тобой - это шизофрения (с) Если Бог разговаривает с тобой - это шизофрения (с)

Ну почему-же? Это всего лишь означает, что ты мессия. только и всего. обычное дело Ну почему-же? Это всего лишь означает, что ты мессия. только и всего. обычное дело

Мессия в христианстве сам Христос, т.е. бог.

Мессия в христианстве сам Христос, т.е. бог.

Разговор сам с собой говорит о шизофрении, даже если ты бог.

Ну вот...

Ну вот...

Уже нельзя поговорить с умным человеком? 😁

ЛАД написав: Поздравляю с возвращением!

Но по поводу цитаты - автор статьи не прав, когда выдаёт свои мысли за мысли Бога.

Но по поводу цитаты - автор статьи не прав, когда выдаёт свои мысли за мысли Бога. Поздравляю с возвращением!Но по поводу цитаты - автор статьи не прав, когда выдаёт свои мысли за мысли Бога. спасибо. на счёт мыслей... когда вы идёте в театр или в кино вы тоже осуждаете актёров что они выдают себя за кого-то..? есть наука и есть всё остальное. На научное исследование цитируемый автор не претендует. Делать из всего кем то написанного или сказанного науку не стоит. Большинство людей копируют чужие мысли и выдают себя за кого-то. Сибарит написав: Если ты разговариваешь с Богом - это молитва.

Если Бог разговаривает с тобой - это шизофрения (с) Если ты разговариваешь с Богом - это молитва.Если Бог разговаривает с тобой - это шизофрения (с)

спасибо. на счёт мыслей... когда вы идёте в театр или в кино вы тоже осуждаете актёров что они выдают себя за кого-то..? есть наука и есть всё остальное. На научное исследование цитируемый автор не претендует. Делать из всего кем то написанного или сказанного науку не стоит. Большинство людей копируют чужие мысли и выдают себя за кого-то.

устаревшая точка зрения. галюцинации бывают и без шизофрении, например у наркоманов и при других видах интоксикации.

Повідомлень: 30545 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 вер, 2025 12:06 Wirująświatła написав: устаревшая точка зрения.

устаревшая точка зрения.

Классика не стареет 😁



Да мы все копируем чужие мысли.

Более того, мы все время от времени несём ахинею. Но не все несут эту ахинею в массы.

Классика не стареет 😁

Да мы все копируем чужие мысли.

Более того, мы все время от времени несём ахинею. Но не все несут эту ахинею в массы.

Надо учитывать свойственную большинству зависимость от печатного слова.

Помянем звезд Киевнаучфильма, делавшего самые лучшие мультики в мире - Давида Черкасского, Армена Джигарханяна и недавно почившего Радна Сахалтуева

Пожелаем здоровья и долгих лет Евгению Паперному и Владимиру Быстрякову

Пожелаем здоровья и долгих лет Евгению Паперному и Владимиру Быстрякову

fox767676

В статье Л. Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», написанной им в 1907 году (опубликована в 1917 году), автор отмечал[значимость факта?]: «Евангелия говорят, что люди — равны, Павел же делит людей на рабов и господ; Иисус отменяет подати, Павел их узаконивает; там, где у Христа — прощение, у Павла — проклятие. Религия Павла основана на страхе наказания, человек должен придерживаться добрых намерений только для того, чтобы избежать воздаяния и получить награду после смерти. Апостол оправдывает насилие, казни, рабство». Толстой приписывает Павлу авторство идей воскресения, спасения, посмертного возмездия, учения о повиновении власти. Павел возглавил новую религию, в основу которой положил «очень неопределённые и неясные понятия, которые он имел об учении Христа»[4]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE



все редигии и социальные движения зарождаются как макисимально эмансипирующие, но потом обрастают догматикой, враждующими фракциями и холиварами.

так было и иудазмом, и буддизмом, и с христианством, и с исламом, и с социализмом

никакой конспирологии тут нет, просто диалектика

все редигии и социальные движения зарождаются как макисимально эмансипирующие, но потом обрастают догматикой, враждующими фракциями и холиварами.

так было и иудазмом, и буддизмом, и с христианством, и с исламом, и с социализмом

никакой конспирологии тут нет, просто диалектика

Павел в отличии от остальных апостолов был римским гражданином, средним классом знакомым с античной философией. Креативности было достаточно чтобы затмить первоапостолов и выдвинуть себя и свои трактовки на первое место

Повідомлень: 4151 З нами з: 13.06.20 Подякував: 399 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 вер, 2025 12:32 различия между телесными эмоциями, чистыми эмоциями, чувствами, аффектами, переживанием настроением и эмоциональным интеллектом. ч.1



Аффекты, чувства, настроения и эмоциональный тон характеризовали более или менее ситуативные состояния или процессы. Эмоциональные черты (или диспозиции) - это устойчивые характеристики личности, определяющие специфические особенности протекания эмоциональных процессов, а также тенденцию к предпочтительному возникновению тех или иных аффективных состояний или процессов у обладателя соответствующей черты.



А.Н. Леонтьев (1971) приводит пример того, как чувства могут быть прямо противоположны эмоциям. мать, которая любит своего ребенка, но в конкретный момент может переживать в его адрес самые разные негативные эмоции.



Таким образом, чувство любви вступает в противоречие с эмоциями гнева, досады, раздражения и проч., однако не отменяется ими.



Данный пример иллюстрирует большую продолжительность и устойчивость чувства к смене ситуаций и условий по сравнению с эмоциями.



Также чувства и эмоции отличаются по объекту переживания: эмоции переживаются по поводу конкретных действий ребенка, вызывающих досаду или раздражение, а любовь как чувство связана со всем поведением ребенка и фактом его существования.



Эти отличительные особенности чувств отражены в классификации латвийского психолога Гершона Бреслава, построенной на основании анализа и обобщения представлений разных авторов, обсуждавших понятие чувства



Он относит чувства к такому виду эмоциональных явлений, которые отражают внеситуативные типы устойчивого субъективного отношения к объектам или событиям.



Внеситуативность отношения к объекту означает, что объект вызывает одно и то же переживание независимо от того, в какой ситуации он воспринимается или как он в этой ситуации себя ведет.



Эмоции же ситуативны, это значит, что один и тот же объект может вызывать разные переживания (разные эмоции) в зависимости от сопутствующих обстоятельств.



Еще одну отличительную особенность чувств, обусловленную их устойчивой, внеситуативной связью с объектом, подчеркивает и Магда Арнолд, исследовательница, стоявшая у истоков теорий когнитивной оценки и введшая в психологию эмоций термин «готовность к действию».



М. Арнолд (Arnold, 1960) указывает, что эмоция нацелена на объект и отражает свойство объекта быть предметом некоторого аффективного переживания, в то время как чувство отражает состояние субъекта. Другими словами, эмоции отражают аффективную реакцию, связанную с воздействием, оказываемым на человека конкретным объектом в конкретных обстоятельствах.



Эта реакция обусловлена обстоятельствами, а не особенностями объекта или субъекта, так как смена обстоятельств ведет к изменению переживаний, связанных с одним и тем же объектом.



В то время как чувства отражают особенности субъекта, благодаря которым в разных обстоятельствах один тот же объект вызывает у него сходные переживания.



Итак, различия между эмоциями и чувствами проявляются, во-первых, в большей продолжительности чувств по сравнению с эмоциями.



Во-вторых, чувства более устойчивы к смене жизненных ситуаций и воздействию разнообразных стимулов, в том числе вызывающих противоположные чувству аффективные переживания.



Чувство выражает устойчивое отношение к объекту как таковому, вне зависимости от тех условий, в которых происходит взаимодействие с этим объектом.



Эмоции изменчивы, зависят от ситуации и других факторов, которые ответственны за то, что в разные моменты времени один и тот же объект может вызывать разные эмоции.



Сходство чувств с эмоциями по тому же самому критерию - направленности на определенные объекты - состоит в том, что чувства, как и эмоции, связаны с объектом и его осмыслением, и это свойство отличает чувства от настроений.



Чувства, как и эмоции, обладают валентностью, модальностью, степенью актуальности, определенной длительностью. Эмоции и чувства объединяет и тот факт, что они сопровождаются определенными физиологическими изменениями, экспрессией, специфическим для каждого чувства субъективным переживанием и формами поведения.



Согласно С.Л. Рубинштейну настроение представляет собой не специальное переживание, связанное с определенным предметом или событием, а общее состояние, которое длится в то время, как объекты и события многократно сменяют друг друга. Как следствие, причины смены настроения или тот объект, на который направлено это аффективное состояние, зафиксировать труднее, чем объект переживания эмоций и чувств.



Наибольшее количество информации о протекании и смене настроений получено в клинических исследованиях в отношении наиболее простых из них. Речь идет в первую очередь о депрессиях и противоположных им по проявлениям гипертимных и эйфорических состояниях. Настроения в норме сопровождаются более слабыми по интенсивности, чем эмоции и чувства, физиологическими проявлениями. Однако настроения сказываются на общей активности человека. Их можно сравнивать с фоном, на котором в качестве фигур выступают отдельные яркие эмоциональные состояния и проявления (собственно эмоции)



Настроение не только служит фоном, но может повлиять на интенсивность протекания тех или иных эмоций. Например, на фоне сниженного настроения обычная радость человека субъективно выглядит менее интенсивной, а на фоне повышенного настроения не только радость, но и гнев, и отвращение - более интенсивными. Поэтому настроение сравнивают еще с контекстом, подспудно трансформирующим наши реакции на события. Настроение сказывается не только на протекании других аффективных процессов, но также на работе когнитивной сферы. В перечисленных далее исследованиях демонстрируется связь депрессивных, маниакальных, дисфорических, эйфорических состояний с эффективностью долговременной и автобиографической памяти



Эмоции тоже оказывают сходное или по крайней мере сопоставимое влияние на протекание познавательных и личностных процессов



. Определенное настроение благоприятствует более частому проявлению одних эмоций и уменьшает частоту и вероятность возникновения других. Эмоциональные черты, точно так же, как и настроения, внутренне обусловлены - то есть их возникновение и протекание зависит в первую очередь от внутренних состояний человека и работы его психических процессов. Из-за этих сходств на практике настроения часто можно принять за проявления определенных личностных диспозиций. Различие между настроениями и чертами - в их продолжительности. Эмоциональные черты более устойчивы - могут быть неизменны на протяжении всей жизни. Они определяют склонность к переживанию определенных эмоций, зачастую плохо совместимых с актуальными чувствами и настроениями их носителя.



Особо необходимо выделить такую совокупность черт личности, которая объединена под термином эмоциональный интеллект. Питер Сэловей и Джон Майер, а также Дэвид Карузо (Мауег, Salovey, & Caruso, 2008), авторы одной из более ранних и наиболее распространенных моделей эмоционального интеллекта, в одной из ранних работ указывали, что воздействие эмоций опосредствуется личностными особенностями. Личность обладает набором черт или способностей, облегчающих или затрудняющих понимание, выражение, контроль и использование человеком его собственных и чужих эмоций. К ним авторы относят способности обрабатывать информацию эмоциональной природы и использовать свои эмоциональные процессы для познания мира, а также лежащие в их основании черты, такие как особенности самосознания, интеллекта, экстраверсия/ интроверсия и др.



Эмоциональные компетенции - это не врожденные качества, а скорее приобретенные способности, которые могут быть развиты в результате специальной работы. Например, в рамках способности к контролю собственных эмоций, входящей в эмоциональный интеллект, можно выделить набор устойчивых способов поведения, связанных с преодолением трудных, эмоционально насыщенных ситуаций.



Различные модели эмоционального интеллекта можно считать едиными в том, что к функциям эмоционального интеллекта относятся способность к контролю и пониманию собственных эмоций, способность к контролю и управлению своей эмоциональной экспрессией и способность к контролю и пониманию эмоций других людей.





надеюсь не сильно сложно для местных мыслителей?

Повідомлень: 30545 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 вер, 2025 12:38 различия между телесными эмоциями, чистыми эмоциями, чувствами, аффектами, переживанием настроением и эмоциональным интеллектом. ч.2



Критика представления о способе возникновения эмоций в теории У Джемса в первую очередь связана с тем, что возникновение определенной эмоции обусловлено не объектом как таковым, а значением объекта для переживающего эмоцию человека. Например, мы очень пугаемся при встрече с медведем в лесу, но совсем не пугаемся, когда видим его в зоопарке. А охотник, наконец найдя медведя в лесу, испытывает не страх, а радость. Поскольку один и тот же образ медведя должен вызывать одни и те же телесные процессы, то и эмоции в адрес медведя в этих трех ситуациях с точки зрения теории У. Джемса различаться не могут.

так кстати и открыли эмоциональный интеллект. каждое животное знает кого стоит бояться, а кто безопасен. Это именно знание а не инстинкт. Причём это качество тренируется. Домашние животные не боятся людей, в отличии от диких. У людей с эмоциональными нарушениями происходит сбой работы ЭИ и возникают соответствующие проявления - асоциальность, социофобия (прежде всего), другие виды фобий (их сотни), эмоциональные дефициты. У детей о сбое работы ЭИ говорят РАС и СДВГ. И некоторые формы УО.



Джемс пишет, что с приобретением опыта работы с объектом и знаний об объекте эмоция возникает уже не как реакция на объект как таковой, а как реакция на целостную ситуацию с участием данного объекта. То есть реакция дифференцируется и может быть разной, если в разных ситуациях нам встречаются одни и те же объекты, на которые эта реакция направлена (тот же самый медведь в лесу или в клетке). Тем не менее, по выражению У. Джемса, один и тот же образ медведя подвигает нас к бегству или борьбе непосредственно, вне зависимости от того, какое значение имеет для нас этот объект - убьет этот медведь нас или мы убьем его (James, 1994, с. 518).



Человек обладает принципиальной возможностью вести себя по-разному при переживании сходных эмоций. И наоборот, одно и то же поведение реализуется при различающихся переживаниях. Например, человек, который убегает от медведя, чувствует себя иначе, чем человек, который убегает от дождя.



До открытия эмоционального интеллекта теории об эмоциях заходили в тупик. С одной стороны связь телесных ощущений с эмоциями очевидна и бесспорна. С другой есть тысячи видов страха (в зависимости от того как ситуация обрабатывается нашим ЭИ). И без ЭИ ни одна теория не могла объяснить откуда берутся эти отличия. Одни люди с удовольствием плавают, другие боятся воду, причём эти различия есть даже у детей в возрасте когда вербальный интеллект пока ещё не сформирован и влиять на эмоции (вызывать фобию) не может.





таким образом психологи разделились на 2 лагеря "центральные" и "периферические"

Сторонники центральных теорий полагают, что все особенности возникновения и протекания эмоций определяются мозговыми механизмами, связанными с восприятием и переработкой внешних и внутренних стимулов.



Эти механизмы обеспечивают все особенности эмоциональных процессов, включая запуск и протекание разнообразных периферических изменений в организме. Основную свою задачу сторонники этого подхода видят в том, чтобы найти такие структуры в нервной системе, и в первую очередь в мозге, которые обеспечивают возникновение, особенности объективного протекания и субъективного переживания различающихся эмоций.



Периферические теории эмоций предполагают, что существуют специфические для разных эмоций паттерны периферических телесных реакций, ощущение которых и есть эмоция. В то время как центральные теории эмоций предполагают, что эмоции возникают благодаря работе определенных структур мозга, а периферические процессы являются таким же следствием работы этих структур, как и субъективное эмоциональное переживание.



В центральных теориях периферические процессы не считаются необходимыми для того, чтобы эмоция существовала. В этом состоит их важное отличие от периферических теорий эмоций. Центральные и периферические теории сходны в том, что ищут специфические телесные детерминанты (периферические или мозговые), определяющие ключевые особенности конкретных эмоций и различия между эмоциями



кто из них прав определили хирурги



исследования с хирургическим удалением височной доли головного мозга, проведенные в 1937 году на обезьянах, позволили выявить значение миндалевидного тела для регуляции поведения, связанного со страхом и удовольствием.



После операции животные теряли страх перед раздражителями, которые раньше вызывали у них страх и агрессию. Напротив, электрическое раздражение миндалины и гиппокампа вызывало у них ярость.



Кроме того, после разрушения миндалины обезьяны демонстрировали неразборчивое и гипертрофированное сексуальное поведение и неадекватность в пищевом поведении (например, пытались есть камни, обследовали все объекты на вкус).



Поведенческие нарушения, возникающие вследствие поражения височной доли, а точнее - миндалевидного тела, получили название синдрома Клювера-Бьюси по имени Генриха Клювера и Пола Бьюси, первыми изучавших это нарушение.



В результате двустороннего разрушения височных долей у человека, как и у обезьян, наблюдается состояние безмятежности, невозмутимости, появляется склонность исследовать предметы, ощупывая их или беря в рот, а также гиперсексуальность.



Г. Клювер и П. Бьюси называли этот синдром также «душевной слепотой», так как обследованные ими обезьяны при полной сохранности остроты зрения как будто переставали различать значение воздействующих на них стимулов. У людей подобные симптомы проявляются как утрата способности узнавать зрительные образы (зрительная агнозия). Таким образом, разруше­ние обеих миндалин ведет как к мотивационно-регуляторным, так и к когнитивным нарушениям, которые исследователи ассоциировали с эмоциональными, не углубляясь в дальнейшие прояснения понятия эмоций.





В 20-е годы XX века лауреат Нобелевской премии швейцарский физиолог Вальтер Рудольф Хесс предложил метод электрической стимуляции отделов мозга с помощью слабых разрядов тока, пропускаемых через электрод, присоединенный к основанию черепа или внедренный в определенный участок мозга. Этот метод позволил исследователям изучать функционирование различных структур мозга, не прибегая к хирургическому удалению, а путем их непосредственной стимуляции.



Самый зрелищный эксперимент X. Дельгадо был проведен в 1963 году на ранчо в провинции Кордова в Испании. Исследователь вживил в мозг нескольких «боевых» быков электростимулирующие устройства (стимосиверы), управление которыми осуществлялось с помощью портативного передатчика. С помощью этого устройства X. Дельгадо на глазах у многочисленных зрителей остановил нападающего быка, когда бык находился всего в нескольких футах от него. После электрической стимуляции области хвостатого ядра бык резко остановился и спокойно отошел, больше не выказывая агрессии в адрес человека. Зоны мозга, связанные с переживанием удовольствия, были подробно исследованы в работах Джемса Олдса и его сотрудников в 50-х годахXX века (Olds, 1954; 1977). Экспериментаторы вживляли крысам мозговые электроды в область гипоталамуса (медиальный переднемозговой пучок) и помещали животных в клетку. В клетке находился рычаг, замыкающий цепь, по которой электрический ток подавался в электрод и приводил к раздражению этой зоны мозга. Крыса могла



самостоятельно нажимать на рычаг произвольное количество раз и в любые моменты времени. В исследовании было показано, что стимуляция зоны вживления электрода является подкреплением, более сильным, чем пищевое и половое. Всем видам активности крыса со вживленным электродом предпочитала нажимать на рычаг, приводящий к раздражению зоны вживления электрода. Эти зоны были названы зонами самораздражения, а позднее - центрами удовольствия, в противоположность центрам неудовольствия, обнаруженным в последующих исследованиях.

так кстати и открыли эмоциональный интеллект. каждое животное знает кого стоит бояться, а кто безопасен. Это именно знание а не инстинкт. Причём это качество тренируется. Домашние животные не боятся людей, в отличии от диких. У людей с эмоциональными нарушениями происходит сбой работы ЭИ и возникают соответствующие проявления - асоциальность, социофобия (прежде всего), другие виды фобий (их сотни), эмоциональные дефициты. У детей о сбое работы ЭИ говорят РАС и СДВГ. И некоторые формы УО.

До открытия эмоционального интеллекта теории об эмоциях заходили в тупик. С одной стороны связь телесных ощущений с эмоциями очевидна и бесспорна. С другой есть тысячи видов страха (в зависимости от того как ситуация обрабатывается нашим ЭИ). И без ЭИ ни одна теория не могла объяснить откуда берутся эти отличия. Одни люди с удовольствием плавают, другие боятся воду, причём эти различия есть даже у детей в возрасте когда вербальный интеллект пока ещё не сформирован и влиять на эмоции (вызывать фобию) не может.

таким образом психологи разделились на 2 лагеря "центральные" и "периферические"

кто из них прав определили хирурги

Повідомлень: 30545 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 вер, 2025 13:30 различия между телесными эмоциями, чистыми эмоциями, чувствами, аффектами, переживанием настроением и эмоциональным интеллектом. ч.3



Результаты, свидетельствующие в пользу существования мозговых зон, связанных с переживанием разных эмоций, демонстрировались и в исследованиях на людях. Первоначально это были наблюдения над людьми, получившими поражения мозга в результате травм. Одним из первых описаний поражения мозга, вызвавшего изменения в эмоциональной сфере человека, является случай Финеаса Гейджа.



В сентябре 1848 г. Финеас Гейдж, старший мастер бригады дорожников-строителей, получил сквозное ранение головы железной палкой. Палка длиной больше метра и толщиной 3 сантиметра, насквозь пронзила головной мозг Гейджа, войдя через его левую щеку и выйдя около темени. Левая лобная доля подверглась тяжелому повреждению, травма распространялась и на правую лобную долю.



Гейдж оправился от инфекции, развившейся в ране, и остался дееспособной личностью: у него не обнаруживалось никакой потери памяти, и он был в состоянии заниматься своим делом. Снижение умственных способностей у Гейджа казалось несоразмерно малым для человека с таким обширным повреждением той самой части мозга, которую издавна считали субстратом высших интеллектуальных процессов.



Некоторые изменения у Гейджа произошли, но они носили совсем не тот характер, какого следовало бы ожидать исходя из существовавших теорий. По-видимому, затронуты были главным образом особенности его личности, а не умственные способности. До несчастного случая он был тактичным и уравновешенным человеком, хорошим работником; теперь он стал невыдержанным и непочтительным, часто позволял себе грубую брань и мало считался с другими людьми. Он сделался упрямым, но переменчивым и нерешительным (Вулдридж, 1965, отрывок приведен с сокращениями).



Впоследствии наблюдения приобрели систематический характер, особенно благодаря возможности наблюдать реакции человека в ходе нейрохирургических операций. В 1954 году в ходе операций на открытом мозге у пребывающих в сознании пациентов были выявлены локальные зоны в лимбической и темпоральной кортикальной областях, в результате непосредственной стимуляции которых пациенты сообщали о возникновении у них модально определенных интенсивных эмоциональных переживаний.



Все эти эмпирические данные были призваны подкрепить общую идею о том, что за каждой конкретной эмоцией лежит работа определенной зоны мозга.







но эти исследования не пролили свет на источник эмоций, а лишь указали зоны мозга связанные с теми или иными эмоциональными проявлениями.

если исследователь обнаружит в мозге зону, раздражение которой будет вызывать у человека приступ смеха, то это еще не будет значить, что человеку, переживающему такой приступ смеха, на самом деле весело. Такое нарушение, при котором интенсивные мимические и вегетативные реакции, характерные для плача или смеха, могут протекать без соответствующих субъективных переживаний (диссоциация эмоционального переживания и его выражения в двигательных и вегетативных реакциях), обнаружено при некоторых поражениях ствола мозга. потом девиантологи классифицируют все известные виды девиаций, связанные с нарушением работы мозга. Так или иначе любая проблема психики в первую очередь бьёт по эмоционально-мотивационной сфере, отрезая как правило спектр высших эмоцих. Отсюда собственно и возникают эмоциональные дефициты. В частности РАС и отсутствие интереса к людям, потребности в коммуникациях.



X. Дельгадо. В 1969 году он имплантировал электроды в мозг макаки, после чего наблюдал за ее поведением в разном социальном окружении. X. Дельгадо обнаружил, что стимуляция одного и того же участка мозга приводила к проявлениям угрожающего поведения со стороны животного в том случае, когда его помещали в одну клетку с более слабыми, зависимыми собратьями, и к зависимому поведению, когда животное попадало в компанию более сильных, демонстрирующих свое доминирование обезьян (цит. по: Лафренье, 2004).



В этом исследовании модальность переживаемой эмоции зависела не от активации зоны мозга (в обоих случаях одна и та же зона активизировалась одинаково), а от отношения подчинения/ доминирования, которое демонстрировали в адрес исследуемого животного другие особи. Этот пример показывает, что стимуляция одной и той же мозговой структуры может приводить к полярно отличающимся формам экспрессивного поведения.



В настоящее время в качестве мозгового субстрата эмоций рассматриваются уже не отдельные зоны, а образования, включающие несколько, большей частью подкорковых, структур мозга, известные как круг Пейпеца, лимбическая система, частью которой он является, в дальнейшем к ним были присоединены также ретикулярная формация и кора лобных долей мозга.





В качестве современных представителей системных теорий эмоций можно рассматривать модели Дж. Грея, И. Пэнксеппа, Дж. Леду. Теории Дж. Грея и И. Пэнксеппа иногда называют модулярными (например: Величковский, 2006), так как они предполагают, что мозговые механизмы образуют относительно автономные, специализированные для решения своих специфических задач модули.



Отдельный модуль может отвечать за протекание как конкретной эмоции, так и группы эмоций, функционирование которых обеспечивается единым самостоятельным мозговым механизмом.



Модель Джеффри Грея постулирует существование трех мозговых систем (или трех модулей), лежащих в основе всего многообразия эмоций. Одна из систем - система торможения (behavioral inhibition system ), направленная на блокирование поведенческих импульсов, обеспечивает реагирование на негативные стимулы (наказание и потерянную, упущенную награду), реагирование на новые неожиданные стимулы, очень интенсивные стимулы, прирожденные пугающие стимулы (такие как змеи, кровь).



Результатом работы этой системы являются (1) торможение поведения, (2) повышенное возбуждение, (3) усиление внимания и процессов переработки информации, (4) эмоция страха.





критериями, позволяющими отличать фундаментальные эмоции (базовые) от других аффективных состояний и процессов.



1) реагирование на значимые внешние стимулы, непосредственная оценка значимости определенной сенсорной информации (например, обоняние, с помощью которого хищник и добыча узнают о близости друг друга);



2) изменение избирательности внимания, сенсомоторной чувствительности и других систем организма для обеспечения эффективности поведения (например, голод повышает остроту обоняния для того, чтобы эффективнее найти и заполучить пищу);



3) регуляция состояния различных физиологических и гормональных систем организма, исходя из того, что необходимо для осуществления поведения (например, секреция адреналина важна для всех видов поведения, связанных с двигательной активностью);



4) удержание живого организма в специфическом измененном состоянии в течение длительного времени (например, голосовой протест (плач, крик) против сепарации, ощущение дистресса продолжаются до тех пор, пока не произойдет воссоединение разлученных или не станет окончательно ясно, что воссоединение невозможно);



5) активация (изменение состояния организма) под влиянием познавательных процессов (например, когнитивная оценка может вызвать эмоцию);



6) воздействие на протекание когнитивных процессов (например, эмоции вызывают течение мыслей в определенном направлении, влияют на процессы памяти); 7) могут быть источником психиатрической симптоматики (Panksepp, 2007).



кроме всего логично выделены уровни эмоций



1, сенсорные эмоции (exteroceptive sensory affect). Скоротечная и внезапная, быстрая по возникновению реакция, по продолжительности примерно совпадающая с продолжительностью воздействия стимула, например, внезапный испуг, отвращение к вкусу, боль, реакции, связанные с нуждой в жизненно важных благах, чувство физического наслаждения. Такие реакции образуются по относительно простой схеме. Большинство из них обеспечиваются нижними отделами ствола мозга, хотя они и могут быть метафорически представлены в более высоких отделах мозга в составе более сложных, когнитивно опосредствованных эмоций, таких как презрение, отвращение к недостойным действиям, удивление.



2, собственно эмоции (interoceptive homeostatic affects). Это состояния, которые гармонично сочетают связанные друг с другом поведенческие, психофизиологические, когнитивные и аффективные реакции, возникающие как ответ на наиболее существенные нарушения приспособления организма к среде. В главных чертах эти реакции сходны у разных видов млекопитающих и человека, хотя и существенно различаются в конкретных деталях. К ним относятся такие эмоции, как страх, гнев, печаль, радость, привязанность и интерес. По продолжительности они заметно превышают продолжительность воздействия стимула.



3, высшие эмоции (within brain emotional affects). Это процессы в эмоциональной сфере, протекание которых обеспечивается функционированием эволюционно наиболее поздних отделов переднего мозга. К ним относятся наиболее тонкие социальные эмоции, такие как стыд, вина, презрение, зависть, юмор, сочувствие, симпатия и наиболее социализированные формы ревности. Некоторые из этих высших эмоций могут быть образованы эмоциями из предыдущих категорий, соединенными с высокоуровневыми когнитивными процессами. Поэтому при желании предыдущие категории эмоций можно рассматривать как компоненты эмоций этого уровня. Другие высшие эмоции не имеют более простых аналогов, потому что являются порождением исключительно высших отделов мозга.

1й уровень ближе к инстинктам, эмоции подсказывают человеку какие потребности ему необходимо удовлетворить.



3й уровень - ценности и взаимоотношения с ними. Ревность, ненависть это тоже отношения к какой-то ценности. "бьёт значит любит" Человек не будет ненавидеть того, к кому он безразличен. На этом уровне эмоции и их модальности приобретают смысл и становятся мотивацией.



агрессия возникает на фоне дефицита высших эмоций или другими словами при эмоциональных дефицитах









Риск агрессивных действий возрастал при усложнении упомянутых синдромов, а именно: появлении тревоги, растерянности, деперсонализации и дереализации. Идеи преследования, воздействия, ревности и отравления в этих случаях сочетались с аффективными нарушениями и императивными галлюцинациями. Особенно опасными являются стойкие бредовые идеи конкретного содержания с направленностью на конкретных лиц, в частности, бред ревности.



Галлюцинации, бред и параноидные идеи понуждали больных причинять вред окружающим, хотя более частым исходом становилось нанесение вреда себе (у 16,3% случаев среди больных шизофренией с агрессивным поведением).



Больные часто действовали под влиянием галлюцинаторных императивных «голосов» (41% больных подчинялись императивным «голосам») или ложных убеждений в злонамерениях окружающих. Следует подчеркнуть, что выраженной агрессивностью обладали также галлюцинации эротического содержания.



Уровень агрессивного поведения у лиц с синдромом зависимости от алкоголя был очень велик и, по нашим данным, он колебался от 50 до 60% (выше наблюдался у лиц мужского пола и ниже — у лиц женского), хотя лица, которые не являются алкоголиками, наркоманами или токсикоманами, под действием опьянения тоже выявляли агрессивные поступки против личности и провоцировали дорожно-транспортные происшествия.



Однако, хотя алкогольное опьянение во время совершения выраженных агрессивных действий (убийства, нанесение тяжёлых повреждений и т. п.) наблюдалось в 72% случаев, другие факторы играли более значимую роль, чем алкоголь, который лишь упрощал путь к совершению агрессивных действий. Особо опасным являлось сочетание шизофрении и злоупотребления психоактивными веществами.







Больные с расстройством личности отличались большим потенциалом нанесения вреда. Они нередко совершали агрессивные поступки без явной цели, не раскаивались в содеянном, ни к кому не испытывали чувства привязанности, часто демонстрировали сексуальное и опасное для окружающих поведение, и эти черты прослеживались во всех аспектах их жизни. Кстати, психопатия, по мнению многих исследователей, диагностируется у многих сексуальных маньяков и серийных убийц.



Так, личности, обращённые внутрь себя, живущие внутренним миром, обычно совершали агрессию в отношении лиц, включённых ими в этот мир. У части больных психопатиями отмечалась хроническая тревога и такие сложные агрессивные аффекты, как ярость и ненависть. Последние эмоциональные проявления, как нам представляется, так или иначе были связаны с перманентной тревогой, страхом и ожиданием неприятностей и бед, источником которых являлись другие люди.



Органические, включая симптоматические, психические расстройства, отличались крайним полиморфизмом структурно-динамических характеристик, которые приводили к различным агрессивным действиям. В данном случае агрессию связывали со слабоумием, тяжёлыми дисфориями, эксплозивностью, вязкостью аффекта, помрачённым сознанием и хроническими бредовыми расстройствами.



Проведённый нами анализ историй болезней показывает, что агрессивное поведение, регистрируемое при различных психических расстройствах, наблюдается чаще среди мужчин, городских жителей, неработающих и в возрасте от 41 до 50 лет, что оказывает существенное влияние как на качество жизни самих пациентов, так и их родственников.





http://www.psychiatry.ua/articles/paper169.htm

http://www.psychiatry.ua/articles/paper169.htm

Больные шизофренией отличались особой опасностью из-за частого появления агрессивного поведения. Однако мужчины, больные шизофренией, в два раза чаще совершали агрессивные действия, чем женщины, страдающие шизофренией. Максимальная степень агрессивности наблюдалась при галлюцинаторно-параноидных синдромах.

Риск агрессивных действий возрастал при усложнении упомянутых синдромов, а именно: появлении тревоги, растерянности, деперсонализации и дереализации. Идеи преследования, воздействия, ревности и отравления в этих случаях сочетались с аффективными нарушениями и императивными галлюцинациями. Особенно опасными являются стойкие бредовые идеи конкретного содержания с направленностью на конкретных лиц, в частности, бред ревности.

Галлюцинации, бред и параноидные идеи понуждали больных причинять вред окружающим, хотя более частым исходом становилось нанесение вреда себе (у 16,3% случаев среди больных шизофренией с агрессивным поведением).

Больные часто действовали под влиянием галлюцинаторных императивных «голосов» (41% больных подчинялись императивным «голосам») или ложных убеждений в злонамерениях окружающих. Следует подчеркнуть, что выраженной агрессивностью обладали также галлюцинации эротического содержания.

Уровень агрессивного поведения у лиц с синдромом зависимости от алкоголя был очень велик и, по нашим данным, он колебался от 50 до 60% (выше наблюдался у лиц мужского пола и ниже — у лиц женского), хотя лица, которые не являются алкоголиками, наркоманами или токсикоманами, под действием опьянения тоже выявляли агрессивные поступки против личности и провоцировали дорожно-транспортные происшествия.

Однако, хотя алкогольное опьянение во время совершения выраженных агрессивных действий (убийства, нанесение тяжёлых повреждений и т. п.) наблюдалось в 72% случаев, другие факторы играли более значимую роль, чем алкоголь, который лишь упрощал путь к совершению агрессивных действий. Особо опасным являлось сочетание шизофрении и злоупотребления психоактивными веществами.

Больные с расстройством личности отличались большим потенциалом нанесения вреда. Они нередко совершали агрессивные поступки без явной цели, не раскаивались в содеянном, ни к кому не испытывали чувства привязанности, часто демонстрировали сексуальное и опасное для окружающих поведение, и эти черты прослеживались во всех аспектах их жизни. Кстати, психопатия, по мнению многих исследователей, диагностируется у многих сексуальных маньяков и серийных убийц.

Так, личности, обращённые внутрь себя, живущие внутренним миром, обычно совершали агрессию в отношении лиц, включённых ими в этот мир. У части больных психопатиями отмечалась хроническая тревога и такие сложные агрессивные аффекты, как ярость и ненависть. Последние эмоциональные проявления, как нам представляется, так или иначе были связаны с перманентной тревогой, страхом и ожиданием неприятностей и бед, источником которых являлись другие люди.

Органические, включая симптоматические, психические расстройства, отличались крайним полиморфизмом структурно-динамических характеристик, которые приводили к различным агрессивным действиям. В данном случае агрессию связывали со слабоумием, тяжёлыми дисфориями, эксплозивностью, вязкостью аффекта, помрачённым сознанием и хроническими бредовыми расстройствами.

Проведённый нами анализ историй болезней показывает, что агрессивное поведение, регистрируемое при различных психических расстройствах, наблюдается чаще среди мужчин, городских жителей, неработающих и в возрасте от 41 до 50 лет, что оказывает существенное влияние как на качество жизни самих пациентов, так и их родственников.



но эти исследования не пролили свет на источник эмоций, а лишь указали зоны мозга связанные с теми или иными эмоциональными проявлениями.

потом девиантологи классифицируют все известные виды девиаций, связанные с нарушением работы мозга. Так или иначе любая проблема психики в первую очередь бьёт по эмоционально-мотивационной сфере, отрезая как правило спектр высших эмоцих. Отсюда собственно и возникают эмоциональные дефициты. В частности РАС и отсутствие интереса к людям, потребности в коммуникациях.

кроме всего логично выделены уровни эмоций

1й уровень ближе к инстинктам, эмоции подсказывают человеку какие потребности ему необходимо удовлетворить.

3й уровень - ценности и взаимоотношения с ними. Ревность, ненависть это тоже отношения к какой-то ценности. "бьёт значит любит" Человек не будет ненавидеть того, к кому он безразличен. На этом уровне эмоции и их модальности приобретают смысл и становятся мотивацией.

агрессия возникает на фоне дефицита высших эмоций или другими словами при эмоциональных дефицитах

Повідомлень: 30545 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 вер, 2025 14:26 Wirująświatła написав: ............

далі буде... ............далі буде...

Длительный отдых не избавил вас от желания/привычки постить огромные простыни.

