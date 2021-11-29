Вартість електроенергії для промислових споживачів України

RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 23:38

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Щиро вітаю всіх з підняттям електроенергії для бізнесу. Це нова потужна перемога

Сейчас стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине является одной из самых высоких среди стран Европы
а коли влітку еенергія подешевшала в півтора рази, ти напевне дивився в іншу сторону?..
не повторюй брехню з інету про найвищі ціни
якщо з пдв
в мене в січні була 10+/-
сьогодні 8 +/-
що тоді, що зараз - багатенько

але все одно менше, ніж в Європі. й подешевшала ж? 8) у вас ПДВ на витрати?
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:33

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:у вас ПДВ на витрати?
Ох мені ці круть верть в оподаткуванні.... :D
1 Є два підприємця
один за загальній системі
другий на єдиному3група під 5%
2 Той що на загальній , ПДВ відшкодовує на те що купує.... але на ДОДАНУ ВАРТІСТЬ(націнку) йому ПДВ також нараховують і він його сплачує...
Тобто його заробіток зменшується на розмір ПДВ
3 Той хто на єдиному 5%.... тому взагалі пофіг що він може відшкодувати -він то платить з обороту....
Так він може перейти на 3%+ ПДВ... -стане платити ще більше.

Можете показати де в цій схемі мені вигідне ПДВ ?
ПС
так у нас дешевша енергія, але я не вважаю за коректне ціни порівнювати напряму...
За винятком якщо виражати свій заробіток в витраченому часі....
Тоді витрати часу який пішов на оплату енергії треба порівнювати з такими самими витратами часу за кордоном і ці години порівнювати.
Чомусь мені здається що порівняння буде не на нашу користь..
Але для цього є право на влаштування приватної СЕС чого в Європах думаю не так легко зробити.
