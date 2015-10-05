RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 14:28

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Разговор сам с собой говорит о шизофрении, даже если ты бог.

Ну вот...
Уже нельзя поговорить с умным человеком? 😁

Почему нельзя?
Можно.
Но это не опровергает, что у персонажа шизофрения. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 14:37

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Случайно наткнулся на интересный взгляд на христианство как паулианство:
В статье Л. Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», написанной им в 1907 году (опубликована в 1917 году), автор отмечал[значимость факта?]: «Евангелия говорят, что люди — равны, Павел же делит людей на рабов и господ; Иисус отменяет подати, Павел их узаконивает; там, где у Христа — прощение, у Павла — проклятие. Религия Павла основана на страхе наказания, человек должен придерживаться добрых намерений только для того, чтобы избежать воздаяния и получить награду после смерти. Апостол оправдывает насилие, казни, рабство». Толстой приписывает Павлу авторство идей воскресения, спасения, посмертного возмездия, учения о повиновении власти. Павел возглавил новую религию, в основу которой положил «очень неопределённые и неясные понятия, которые он имел об учении Христа»[4].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


все редигии и социальные движения зарождаются как макисимально эмансипирующие, но потом обрастают догматикой, враждующими фракциями и холиварами.
так было и иудазмом, и буддизмом, и с христианством, и с исламом, и с социализмом
никакой конспирологии тут нет, просто диалектика
Павел в отличии от остальных апостолов был римским гражданином, средним классом знакомым с античной философией. Креативности было достаточно чтобы затмить первоапостолов и выдвинуть себя и свои трактовки на первое место

Креативности было достаточно, но при этом можно не так сильно искажать первоначальные идеи.
Он, конечно, сильно способствовал распространению христианства, но благодаря тому, что сильно адаптировал его к имперской реальности.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 14:43

  Wirująświatła написав:различия между телесными эмоциями, чистыми эмоциями, чувствами, аффектами, переживанием настроением и эмоциональным интеллектом. ч.1
...........
надеюсь не сильно сложно для местных мыслителей?

Не сильно.
Но что сказать-то хотели?
К чему всё это?
Или, как обычно, без комментариев?
И без ссылок.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:23

Re: Психологія та саморозвиток

  ЛАД написав:но благодаря тому, что сильно адаптировал его к имперской реальности.

ну а как по-другому
было +- сотня иудеохристианских течений
например были гностики, агностики и агонистики
последние были что-то вроде ИГИЛ - сжигали все что только можно приближая, как им казалось, "царство божие"
конечно у них не было шанса выбраться из подполья
примеров когда антисистемщики получали власть и становились мейнстримом не так много. маздакиты в Иране, иконоборцы в Византии, большевики первых лет, нацисты , полпотовцы, ранние талибы, ИГИЛ
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4153
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:26

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:............
далі буде...

Длительный отдых не избавил вас от желания/привычки постить огромные простыни.
Дп ешё и с успокоительной припиской: "далі буде...". :)

вам необязательно их читать, пост строго по теме. но Вы как всегда недовольны. (В норме то что не нравится можно пропускать без реакции)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30546
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3502 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:38

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:но благодаря тому, что сильно адаптировал его к имперской реальности.

ну а как по-другому
было +- сотня иудеохристианских течений
например были гностики, агностики и агонистики
последние были что-то вроде ИГИЛ - сжигали все что только можно приближая, как им казалось, "царство божие"
конечно у них не было шанса выбраться из подполья
примеров когда антисистемщики получали власть и становились мейнстримом не так много. маздакиты в Иране, иконоборцы в Византии, большевики первых лет, нацисты , полпотовцы, ранние талибы, ИГИЛ

Не так и мало. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:40

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:............
далі буде...

Длительный отдых не избавил вас от желания/привычки постить огромные простыни.
Дп ешё и с успокоительной припиской: "далі буде...". :)

вам необязательно их читать, пост строго по теме. но Вы как всегда недовольны. (В норме то что не нравится можно пропускать без реакции)

А при чём тут "нравится-не нравится".
Хотелось бы понимать к чему это. Но комментариев не вижу.
Или просто в порядке флуда?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:55

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Сибарит написав:Если ты разговариваешь с Богом - это молитва.
Если Бог разговаривает с тобой - это шизофрения (с)

А якщо Богиня?

То закрий порнхаб і йди працювати

я знав що ти тригернешся
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40644
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:58

  fox767676 написав:Помянем звезд Киевнаучфильма, делавшего самые лучшие мультики в мире - Давида Черкасского, Армена Джигарханяна и недавно почившего Радна Сахалтуева
Пожелаем здоровья и долгих лет Евгению Паперному и Владимиру Быстрякову

до того ж бурят
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/4031631-pomer-ukrainskij-hudoznikpostanovnik-akij-stvoriv-multfilm-ostriv-skarbiv.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40644
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 673674675676
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6974
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.