Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Вів 02 вер, 2025 20:59

Занзібар має знати своїх "гейроїв!"))

  ЛАД написав:не надоело
"Ми ще й не починали!"©😁
Вів 02 вер, 2025 21:22

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Интересно было бы почитать объяснение этого феномена от Виталия как психолога.

Даже самый опытный врач не должен заниматься самолечением 😁

Так я не о лечении, а только о теоретическом объяснении.
Вів 02 вер, 2025 21:24

Эффект Кулиджа - термин в биологии и психологии, описывающий феномен, при котором самцы проявляют продолжительную высокую сексуальную активность по отношению к каждой новой готовой к оплодотворению самке. Эффект отмечается практически у всех исследованных в этом отношении видов животных
30-й президент США Калвин Кулидж с женой (то есть с первой леди) посетили птицеферму. Во время визита миссис Кулидж спросила фермера, как ферме удаётся производить так много яиц при таком малом числе петухов. Фермер с гордостью пояснил, что его петухи выполняют свои обязанности десятки раз в день.

— Возможно, вам стоит сказать об этом мистеру Кулиджу, — заметила первая леди.
Президент, услышав замечание, спросил фермера:
— Каждый петух обслуживает каждый раз одну и ту же курицу?
— Нет, — ответил фермер, — на каждого петуха приходится много куриц.
— Возможно, вам стоит сказать об этом миссис Кулидж, — ответил президент.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0
Вів 02 вер, 2025 21:26

обратний до ефекта хотаба, але не могаба
