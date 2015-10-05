RSS
  #<1 ... 674675676677
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:11

  ЛАД написав:P.s. Wirująświatła, Успіх не надоело фигнёй страдать?

Они ей не страдают, они ей наслаждаются 😁
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:55

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:P.s. Wirująświatła, Успіх не надоело фигнёй страдать?

Они ей не страдают, они ей наслаждаются 😁

Тоже интересный вариант.
Как я сам не догадался?
Интересно было бы почитать объяснение этого феномена от Виталия как психолога.
  ЛАД написав:Интересно было бы почитать объяснение этого феномена от Виталия как психолога.

Даже самый опытный врач не должен заниматься самолечением 😁
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:22

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Интересно было бы почитать объяснение этого феномена от Виталия как психолога.

Даже самый опытный врач не должен заниматься самолечением 😁

Так я не о лечении, а только о теоретическом объяснении.
Эффект Кулиджа - термин в биологии и психологии, описывающий феномен, при котором самцы проявляют продолжительную высокую сексуальную активность по отношению к каждой новой готовой к оплодотворению самке. Эффект отмечается практически у всех исследованных в этом отношении видов животных
30-й президент США Калвин Кулидж с женой (то есть с первой леди) посетили птицеферму. Во время визита миссис Кулидж спросила фермера, как ферме удаётся производить так много яиц при таком малом числе петухов. Фермер с гордостью пояснил, что его петухи выполняют свои обязанности десятки раз в день.

— Возможно, вам стоит сказать об этом мистеру Кулиджу, — заметила первая леди.
Президент, услышав замечание, спросил фермера:
— Каждый петух обслуживает каждый раз одну и ту же курицу?
— Нет, — ответил фермер, — на каждого петуха приходится много куриц.
— Возможно, вам стоит сказать об этом миссис Кулидж, — ответил президент.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0
«Куди ти підеш.. тобі нема куди йти»

Віталю вигнали з підрасткової банди?)
  ЛАД написав:
NHS оснастила каждый инсультный центр в Англии программным обеспечением, спасающим жизни, которое быстро сообщает врачам , нужно ли им проводить экстренную операцию, и может утроить скорость восстановления.

Первая в мире технология анализирует КТ-снимки головного мозга пациентов, перенесших инсульт, поступающих в больницу, и позволяет всего за минуту определить тип и тяжесть инсульта, а также назначить наиболее подходящее лечение.

Это означает, что врачи смогут назначать лекарства или проводить операции гораздо быстрее, поскольку система сокращает среднее время между прибытием пациентов в больницу и началом лечения на один час — со 140 минут до 79 минут.


Более быстрое лечение означает, что доля пациентов, выздоравливающих без инвалидности или с незначительной инвалидностью (определяемой как достижение функциональной независимости), увеличилась в три раза с 16% до 48% в пилотных проектах системы NHS.

Теперь этот инструмент внедрён во всех 107 инсультных центрах и может кардинально изменить подход к лечению 80 000 пациентов, ежегодно перенесших инсульт в Англии.
.......По оценкам, пациент теряет около 2 млн клеток мозга в минуту в начале инсульта, поэтому быстрая диагностика и лечение так важны. Программное обеспечение для поддержки принятия решений на основе ИИ обеспечивает интерпретацию результатов сканирования мозга пациентов в режиме реального времени, помогая врачам-экспертам и другим сотрудникам Национальной службы здравоохранения быстрее принимать решения о лечении.
.......В ходе анализа изучались уровень шума от транспорта и загрязнение воздуха вокруг домов 26 723 датчан в возрасте от 65 до 74 лет на протяжении четырёх десятилетий. Было обнаружено, что увеличение уровня шума от транспорта на 14,9 дБ (разница между шумом на тихой боковой улочке и шумом на главной дороге) повышало риск инсульта на 12,4%.
https://www.theguardian.com/society/2025/sep/01/stroke-centres-in-england-given-ai-tool-that-will-help-50-of-patients-recover


140 хвилин, 79 хвилин, 2 млн клітин за хвилину...

Пригадав як возив батька на мрт після інсульту. На швидкій, з лікарні (в якій він пролежав вже більше тижня і вже був в більш менш транспортабельному стані), з крапельницею в руці, по направленню голов.лікаря лікарні. Потрібно тоді вже те мрт?
І ще пам'ятаю тоді ж при нашому очікуванні в коридорі привезли на каталці чоловіка з району, ніякого. Теж на швидкій (уазіку), але з рай.лікарні. "Запис в чергу", черга загальна, два місяці мінімум. Мабуть якесь не таке направлення було. Треба йому буде через два місяці мрт? І чи доживе?
То було близько двадцяти років тому. МРТ було єдине на район (а може і область), безкоштовно в обл.лікарні.
Чи тоді не знали, що перші дві години після інсульту вирішують все або майже все - чи буде жити в варіанті так/ні і в разі, якщо буде, то який відсоток інвалідності? Знали, але можливості...
Добре хоч зараз приватних мрт достатньо.
  alibob написав:.....
Добре хоч зараз приватних мрт достатньо.

При инсульте приватні МРТ не подходят.
Конечно, лучше, чем ничего, но...
Привезут сначала в больницу, там сколько-то провозятся, потом пока вы договоритесь, куда везти на приватну МРТ, пока её сделают, пока вернётесь обратно в больницу, пока там проанализируют результаты... Пройдёт не 2 часа.
Если у англичан до этого ИИ при наличии МРТ в больницах среднее время между прибытием пациентов в больницу и началом лечения было 140 мин. Уже 2ч.20 мин.
Надеюсь, сегодня в инсультных отделения уже есть свои МРТ. Если есть, то нам надо перенимать англ. опыт. Не знаю, как - то ли надо закупать у них программу, то ли разрабатывать свою - хорошие врачи и программисты у нас есть. Добавить к МРТ компьютер не так дорого.
Тут, правда, вопрос, есть ли в наших больницах нужные лекарства и достаточно квалифицированные хирурги. Насчёт лекарств сильно сомневаюсь.
