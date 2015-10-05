М. Селигман (Seligman, 1970; 1971), дает эволюционное объяснение тому, почему одни стимулы и реакции образуют условные связи быстрее и легче, чем другие, используя для этого понятие готовности к научению. Объяснение состоит в том, что организмы в процессе эволюции вырабатывают видоспецифическую готовность к формированию тех условных связей, которые позволяют им лучше выживать



М. Селигман полагает, что, помимо готовности организма к научению, существуют еще явления неготовности и контрготовности. Состояние неготовности проявляется как умеренная способность к формированию связей между стимулом и реакцией. Например, связь между ударом током и вкусом воды у крыс можно сформировать, но это займет больше времени, чем формирование связи между вкусом воды и ощущением тошноты, так как в последнем случае формированию связи способствует высокая готовность.





Контрготовность - это сопротивление организма в процессе научения, проявляется в том, что некоторые связи между условным и безусловным стимулом сформировать труднее, чем другие. Например, сформировать у детей страх перед игрушкой труднее, чем перед неинтересным объектом, перед неживым труднее, чем перед живым (см. выше описание работ: Bregman, 1934; English, 1929; Valentine* 1930 (1991); 1956).





Применительно к исследованиям эмоций контрготовность - важный феномен, позволяющий объяснять устойчивость к действию эмоционально негативных факторов, например, стрессоустойчивость. Эволюционное объяснение было подвергнуто проверке в эксперименте X. Вилкоксона и его коллег (Wilcoxon et al., 1971).





Эти данные «перевернули представления многих ученых о том, что такое научение» (Bolles, 1975, с. 310). Специалист по научению у животных Роберт Болле предложил назвать обнаруженное в экспериментах Дж. Гарсии и его коллег явление по имени открывателя эффектом Гарсия.



Существование эффекта Гарсия дает важное экспериментальное подтверждение идее Дж. Уотсона о переносе врожденных эмоциональных реакций на новые стимулы путем формирования условных связей.



Они свидетельствуют о том, что по крайней мере некоторые эмоциональные реакции могут очень быстро связываться с новыми стимулами путем формирования условных связей, если условный и безусловный стимулы хорошо «соответствуют» друг к другу. Связь закрепляется буквально с одного сочетания условного и безусловного стимулов и оказывается крайне устойчивой к угашению.

