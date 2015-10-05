Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Нед 07 вер, 2025 19:35
flyman написав:
Banderlog написав: Хіба мотивація існує тільки позитивна? Памятається Тайсон сказав, що його син не стане боксером. Тому, що бокс спорт для бідних.

якщо не син Тасона народжений з установками "маминої черешні", то "миші станьте їжаками" не працює

якщо не син Тасона народжений з установками "маминої черешні", то "миші станьте їжаками" не працює

Чи ти думаєш, професія професіонального боксера як і адвоката, передається генами?

Чи ти думаєш, професія професіонального боксера як і адвоката, передається генами?

Що ти маєш на увазі "негативна мотивація"? Бити морду позитивна, а не бити негативна?

Батько Кличків генерал, аташе. Родом зі Сміли як і Лад. В нас інші критерії для занять боксом.

Додано: Нед 07 вер, 2025
jump написав: На Львівщині суддя за хабар домовився з ТЦК

А як інакше цей суддя вирішує питання?

А як інакше цей суддя вирішує питання?



https://zaxid.net/news/ Крім цього, під час досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн грн.

Батько Кличків генерал, аташе. Родом зі Сміли як і Лад. В нас інші критерії для занять боксом.
А як інакше цей суддя вирішує питання?
Але відбудеться легким переляком за вірність родині. Крупа вже вийшла під заставу.

Следовательно, оно не оставит потомства или численность этого потомства будет значительно меньше, чем у других членов группы. В долговременной перспективе в группе животных вообще не сохранится носителей генов, обеспечивающих альтруистическое поведение. Объяснение того, как возможно сохранение генов, связанных с альтруистическим поведением, предложил в начале 1960-х годов английский биолог Уильям Гамильтон (Hamilton, 1964) в своей концепции родового отбора.





Он обратил внимание, что для сохранения телесной или психологической особенности (например, альтруизма) достаточно того, чтобы в популяции сохранялось некоторое количество генов, которые обеспечивают проявление этой особенности.



Кроме того, он напомнил, что каждая особь в популяции имеет 50% общих генов со своими родителями, а также братьями и сестрами.



Вторая степень родства (дяди, тети и племянники, а также бабушки, дедушки и их внуки) имеют 25% общих генов. Двоюродные братья и сестры, а также прародители и их правнуки имеют по 12,5% общих генов.



Следовательно, если особи будут помогать друг другу выжить ценой собственной жизни, достаточно, чтобы их альтруистическое поведение сохранило жизнь нескольким особям: как минимум двоим ближайшим родственникам, четверым более дальним родственникам и т.д. В то же время, если животное не предупредит об опасности (не проявит альтруистического поведения), оно, вероятнее всего, спасется само, однако погибнет гораздо большее количество носителей генов его вида.



Таким образом, выгода от альтруистического поведения превышает связанные с ним жертвы, если заменить представление об адаптивности (приспособленности) и вместо индивидуального выживания, которое было показателем приспособленности у Ч. Дарвина, рассматривать выживание большинства представителей популяции - носителей генов. Поэтому концепция Уильяма Гамильтона получила название концепции видового отбора.





Однако проявления альтруистического поведения животных наблюдаются и при отсутствии родственных связей. Теорию, объясняющую альтруистическое поведение животных в отношении близкородственных особей и особей, не состоящих в отношениях родства, предложил американский биолог Роберт Триверс (Trivers, 1971; 1985; 1991).



Согласно его концепции животные ведут себя альтруистически, потому что ожидают ответного альтруистического поведения со стороны своих собратьев. Например, обезьяны верветки (Cercopithecus aethiops) во время агрессивного столкновения чаще приходят на зов неродственника, если последний часто вычесывал паразитов из их шерсти. Такое поведение будет сохраняться в стае только в том случае, если животные, отказывающие в помощи, будут исключаться из сообщества.



В противном случае альтруистическое поведение невыгодно: кто станет тратить усилия ради благополучия другой особи без всякой пользы для себя? В своих работах Р. Триверс ссылается на описания действий, используемых животными для поддержания справедливости и наказания обманщиков - животных, не отвечающих альтруистическим поведением на оказанную им «услугу» (Cosmides & Tooby, 1992).



Сюда относятся проявления нефизической агрессии, выражение волнения и гнева в ответ на некооперативное поведение, способность выявлять обманщиков. Специальные действия животных по выявлению нарушений социальных правил даже получили название «детекторы обманщика» (De Waal, 1982).





Додано: Нед 07 вер, 2025 21:41
Успіх написав:

Пляяяяяяяяяяяяяя, як багато я пропустив за три роки в Миколаївських/Херсонських степах та Серебрянському лісі...🤦🏻

А це ти бачив? ) https://youtu.be/_LwL8Fxsz6o?feature=shared

Напомню, тобі що Усик був ТрО но за пару тижнів звільнився.

Є битви важливіші за Серебрянське лісництво

А це ти бачив? ) https://youtu.be/_LwL8Fxsz6o?feature=shared

Напомню, тобі що Усик був ТрО но за пару тижнів звільнився.

Banderlog

Додано: Пон 08 вер, 2025 00:28
Banderlog написав: ...........

І представ собі, вос не бронюється

......?

А що, є й таке?

P.s. Уже прочитал, что нет.

І представ собі, вос не бронюється

Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 08 вер, 2025 01:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД 2

А що, є й таке?



Чим більше виконуєш обовязок тим більше должєн? Чим більше виконуєш обовязок тим більше должєн?

ЛАД 2

Проблема в том, что на гражданке от этого можно уйти - или перестать "везти", или просто уволиться.

А вот избавиться от "дефицитного ВОС" или от боевого опыта не удастся. Проблема в том, что на гражданке от этого можно уйти - или перестать "везти", или просто уволиться.А вот избавиться от "дефицитного ВОС" или от боевого опыта не удастся. ЛАД 2 Повідомлень: 35915 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5349 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 01:30 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Считаете, что мотивации достаточно для успеха?

Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором? Считаете, что мотивации достаточно для успеха?Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором? это работает иначе. у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия.



Природа не дурная мотивировать слепого рисовать картины. Пацаны в моей банде взяв в руки гитару сначала копировали чужие песни, а потом начали сочинять свои. Конечно гениальными они не были, чтобы создать что то гениальное к мотивации нужен опыт. Иначе любой неопытный гений давно завалил бы мир изобретениями или другими шедеврами.



В таком подходе есть плюс, никто не может измерить способности ребенка к музыке/математике/футболу. А мотивацию и опыт измерить легко: 1. сколько времени тратит человек на саморазвитие? и 2. каких промежуточных успехов он уже добился?



Если начать измерять способности можно такого наизмерять... поэтому я считаю да, кто угодно может стать изобретателем, композитором, космонавтом. Если нет физических ограничений. Кем угодно по схеме мотивация + саморазвитие + опыт. Не стал никем? смотрим схему где сбой... были ли мотивация, саморазвитие и приобретение опыта. это работает иначе. у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия.Природа не дурная мотивировать слепого рисовать картины. Пацаны в моей банде взяв в руки гитару сначала копировали чужие песни, а потом начали сочинять свои. Конечно гениальными они не были, чтобы создать что то гениальное к мотивации нужен опыт. Иначе любой неопытный гений давно завалил бы мир изобретениями или другими шедеврами.В таком подходе есть плюс, никто не может измерить способности ребенка к музыке/математике/футболу. А мотивацию и опыт измерить легко: 1. сколько времени тратит человек на саморазвитие? и 2. каких промежуточных успехов он уже добился?Если начать измерять способности можно такого наизмерять... поэтому я считаю да, кто угодно может стать изобретателем, композитором, космонавтом. Если нет физических ограничений. Кем угодно по схеме мотивация + саморазвитие + опыт. Не стал никем? смотрим схему где сбой... были ли мотивация, саморазвитие и приобретение опыта. Я тоже не о должности.

Любой человек при достаточной настойчивости может стать кем угодно.

Но можно быть просто конструктором, а можно быть Королёвым. Можно быть физиком (и даже, толковым), а можно быть Эйнштейном. Можно стать даже "композитором", а можно быть Бетховеном.

Я намеренно называю крайности, чтобы показать, что мотивации и опыта недостаточно. У каждого есть свой потолок. У разных людей он разный. Не все его достигают. Для его достижения, действительно, нужны мотивация, опыт и очень много труда. Но всё это не позволит бездарю стать гением.



ЛАД написав: И откуда у отстающего такая мотивация?

Бывает, конечно, но это очень редкий случай. И откуда у отстающего такая мотивация?Бывает, конечно, но это очень редкий случай. Если детский психолог не может вызвать интерес и мотивировать ребенка - он профнепригоден. Если детский психолог не может вызвать интерес и мотивировать ребенка - он профнепригоден. Вы сами пишете: "у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия".

Но в школе нужно освоить самые разные предметы - от физкультуры до математики. Каким образом можно вызвать интерес и мотивацию к предметам, к которым у ребёнка нет "максимальных способностей" (а, возможно, вообще никаких - в такое я, правда, не очень верю, возможно, ошибаюсь)?



ЛАД написав: Очень хорошие методы.

Но применимы, в лучшем случае, к младшим школьникам. Так можно учить буквы, сложение-вычитание и т.п. Чуть позже уже не получится - сложно превратить в игру хотя бы теорему Пифагора. Да и таблицу умножения выучить - какую игру придумать? Очень хорошие методы.Но применимы, в лучшем случае, к младшим школьникам. Так можно учить буквы, сложение-вычитание и т.п. Чуть позже уже не получится - сложно превратить в игру хотя бы теорему Пифагора. Да и таблицу умножения выучить - какую игру придумать?

полно готовых решений

игра таблица умножения

https://rozetka.com.ua/ua/jawa-59018380 ... 409332282/

https://rozetka.com.ua/ua/459502959/p459502959/

игра теорема пифагора

полно готовых решенийигра таблица умноженияигра теорема пифагора Не знаю, что за игры "таблица умножения", но мы как-то учили её без игр и я не помню, чтобы кто-то её не выучивал. Так что польза от такой игры сомнительная, хотя, возможно, выучивание она действительно облегчает..

Игру "теорема пифагора" по рисунку не понял. Есть разные методы доказательства, какие-то из них можно, вероятно, изложить в игровой форме.

Возможно, я привёл не самые удачные примеры. Но, по-моему, вряд ли можно в средней школе всё излагать в виде игры.

