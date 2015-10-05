Трудоголизм как форма зависимого поведения: проблематика исследований



Одной из важных особенностей трудоголизма является компульсивное стремление к постоянному успеху и одобрению со стороны окружающих. Трудоголик испытывает страх потерпеть неудачу, быть обвиненным в профессиональной некомпетентности, лености, оказаться хуже других в глазах руководства.



Именно с этим связано доминирование в психологическом состоянии трудоголика чувства тревоги, которое не покидает его ни во время работы, ни в минуты непродолжительного отдыха, который не бывает полноценным из-за постоянной фиксации мыслей на работе.



G. Porter выделяет такие характерные для любого аддикта свойства трудоголика, как ригидное мышление, уход от действительности, прогрессирующую вовлеченность и отсутствие критики. Трудоголизм, как и любая аддикция, сопровождается характерными личностными изменениями, которые затрагивают, прежде всего, эмоционально-волевую сферу.



Развитие процесса сочетается с прогредиентным нарастанием эмоциональной опустошенности, нарушается способность к эмпатии. Межличностные отношения затрудняются, воспринимаются как тягостные, требующие большой энергетической затраты.



Трудоголик уже на подсознательном уровне стремится избегать ситуаций, в которых требуется активное участие, избегает обсуждения важных семейных проблем, не участвует в воспитании детей, которые не получают от него обратного эмоционального тепла.



Он предпочитает общаться с неодушевленными предметами (реже с животными), чем с людьми, так как это не требует решения насущных межличностных проблем.



Вместе с тем трудоголик убеждает себя и окружающих в том, что он работает ради денег или другой абстрактной цели. Такая психологическая защита принимается и даже одобряется обществом. Человек не понимает, что такой способ траты себя является тупиковым, не реализует потенциальные возможности. Вне работы (болезнь, увольнение и т.д.) работогольная аддикция легко сменяется другой, чаще химической аддикцией.

