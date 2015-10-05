ЛАД написав:Но я не представляю себе, как можно всё обучение превратить в игру. По-моему, это невозможно, хотя было бы хорошо.
я тоже много чего не представляю.
1. В игре и общении главное непринуждённость. В учёбе как не крути всегда будет принудиловка. Или нужно отменять обязательное всеобщее среднее образование. Вопрос принуждения это вечный предмет спора между педагогами и психологами. Любовь, дружба, общение, эмпатия, игра, интерес, увлечения - никакая высшая эмоция не терпит принуждения. ..... круг замкнулся.
Круг замкнулся уже на второй фразе. Какой смысл говорить об игре и прочем, если учёба невозможна без принудиловки. Тогда уже нет разницы до какого возраста с учеником может играть учитель.
ЛАД написав:А отстающих детей достаточно много. Отставать, конечно, могут необязательно по всем предметам (хотя бывает и такое), а только по некоторым. Так что АВА-терапия нужна многим. К тому же "отстающий" растяжимое понятие. Как по мне, "троечник" (сейчас это соответствует 6-7 баллов?) это тоже отстающий.
Школа в угоду своему министерству слегка завышает оценки. Иначе у директора будут неприятности.
Троечников нужно дифференцировать на слабо мотивированных, с проблемами в развитии и с проблемами в коммуникациях. АВА терапевта могут заинтересовать только последние 2 категории.
Если психологам поставить задачу мотивировать всех недомотивированных это вызовет конфликт с родителями. Мотивация - не просто поиграть, а полная смена реактивных установок на проактивные (https://slggp.com/reaktivnoe-povedenie).
Где то в США слово школьного психолога имеет юридический вес, но не у нас. У нас ребенок это собачка и только родители определяют что есть для него норма. Присутствие или вмешательство психолога (если родитель считает, что всё в рамках нормы) будет воспринято враждебно.
Надеюсь, что подавляющее большинство "троечников" не относятся к 2 последним категориям. С ними уже должны заниматься отдельно. Я говорю об обычных, но "слабо мотивированных" детях. Как мотивировать их? Давайте не будем говорить ситуации в США или у нас. Интересно, как можно/нужно сделать, чтобы максимальное число детей были мотивированы хорошо учиться. Это, конечно, всё равно не сделает их гениями или даже талантами, но всё же поможет получить хорошие знания и стать впоследствии неплохими специалистами.
наверное я вас шокирую понятие нормы у психологов и педагогов очень сильно отличаются для психолога есть возрастные нормы что должен уметь ребёнок в том или ином возрасте там разговаривать, мыслить логически, обобщать предметы по общим признакам, проявлять интерес к окружающим людям, общаться со сверстниками, общаться со старшими, обслуживать себя в быту, при необходимости ребёнок должен знать кому он может обратиться за помощью ну и такое всё прочее.
Эти качества нужны чтобы ребёнок взрослее мог адаптироваться к жизни в обществе. То есть это не хотелки психологов потому что психологом хочется чтобы дети там например разговаривали.
А будет ли ребёнок учиться в школе будет он учиться хорошо или на тройки или он перестанет вообще посещать школу для это не задача психолога.
то есть все эти варианты одинаково приемлемые если все требования возрастные выше соблюдаются.
То что общество придумало какие-то стандарты исходя из которых какие-то дети получаются первого сорта потому что у них лучше способности и мотивация А другие второго сорта или третьего сорта потому что хуже - это проблемы общества то есть с точки зрения психологии это всё ненормально
Wirująświatła написав:.......... всё что не предусмотрено природой не есть обязательно. Обязательный труд придумало общество, вполне нормально если мотивации к нему у кого-то не будет. Нежелание работать - не девиация.
Об "удобных детях" спорить не буду, с вами это бесполезно. Поэтому опустил. А насчёт труда... Да, не девиация. Более того, лень вполне естественная черта для всех животных. Все стараются сделать по минимуму лишь бы обеспечить свои жизненные потребности. Но обязательный труд придумало не общество. Это именно необходимость для обеспечения жизненных потребностей. Без труда - просто смерть. Если нет возможности заставить кого-то потрудиться на тебя. Но для этого тоже надо потрудиться.