#<1 ... 692693694695> Додано: Сер 10 вер, 2025 19:04 ЛАД написав: Hotab написав: .........

Мабуть є якісь таланти, поодинокі випадки, коли щось відкривали феноменальне не маючи багажу знать. Але це таки винятки .........Мабуть є якісь таланти, поодинокі випадки, коли щось відкривали феноменальне не маючи багажу знать. Але це таки винятки

Таких примеров не знаю. Таких примеров не знаю.

Успіх

Успіх

Повідомлень: 8628 З нами з: 18.03.21



Збережена сім'я + ДВІ квартири!

Збережена сім'я + ДВІ квартири!

Хіба це ж самоціль «зберігати сімʼю» і є трагедію , коли сімʼя розпалась?

Так само як друзі перестають дружити з якихось причин , це нормально коли шляхи людей розходяться.

Тут нема ніякого ні геройства, ні щастя, ні подвигу.

Людина знаходить собі іншу (в ідеалі обидві половини це роблять) і знов щасливі.

За квартири коментувати нічого не буду, тобі вже це достатньо пояснили))

Hotab Повідомлень: 16201 З нами з: 15.02.09

ЛАД написав: Разрешите усомниться.

Чтобы дед с бабой вдвоём полностью себя обеспечивали...

Как-то похоже на сказку. Может, вы по малолетству чего-то не знали? Разрешите усомниться.Чтобы дед с бабой вдвоём полностью себя обеспечивали...Как-то похоже на сказку. Может, вы по малолетству чего-то не знали? Так моя бабка з дідом(вже давно покійні) також аналогічно жили і дітей мали 7(!!!)

Там справді потім старші діти допомагали по господарству, няньчили молодших...

Ще й в колгоспі мали відпрацьовувати скільки-то днів. І не за гроші, а якісь "трудодні" їм записували. ............Так моя бабка з дідом(вже давно покійні) також аналогічно жили і дітей мали 7(!!!)Там справді потім старші діти допомагали по господарству, няньчили молодших...Ще й в колгоспі мали відпрацьовувати скільки-то днів. І не за гроші, а якісь "трудодні" їм записували.

И что они получали за эти трудодни от колхоза?

А кроме трудодней? И что они получали за эти трудодни от колхоза?А кроме трудодней?

Наче трохи пшениці(пару мішків) чи ще якийсь "бартер" типу того... - але це за рік!

Ну і + якогось буряка/кукурудзи/картоплі для свиней/худоби напевно час-від-часу крали

Бо як інакше вижити не отримуючи грошей?

Успіх

Повідомлень: 8628 З нами з: 18.03.21

Повідомлень: 8628 З нами з: 18.03.21 Подякував: 288 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 4 8 1 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 19:17 Hotab написав: Нема ж чіткого визначення Нема ж чіткого визначення поскольку сила, длительность и интенсивной переживаний у каждого индивидуальна, понимание счастья может варьировать в этом диапазоне. Но его валентность определена. Так же известно что счастье относительно длительное и устойчивое состояние психики. Не минутная радость. Этого достаточно для понимания о чем речь.







По словам авторов работы, счастье, вероятно, — нечто большее, чем обычное ощущение удовольствия или отсутствие боли.





«Быть счастливым — значит иметь возможность получать опыт, наполненный индивидуальным смыслом и ценностью, в том числе опыт эмоций, которые в соответствии с личными представлениями индивида являются правильными.



Все эмоции могут быть положительными в некоторых контекстах и отрицательными в других, независимо от того, приятны они или неприятны», — отметила ведущий исследователь Майя Тамир (Maya Tamir), доктор философии и профессор психологии Еврейского университета в Иерусалиме (The Hebrew University of Jerusalem), Израиль.



В масштабном кросс-культурном исследовании приняли участие 2324 студента из 8 стран — США, Бразилии, Китая, Германии, Ганы, Израиля, Польши и Сингапура. Авторы подчеркнули, что настоящая работа явилась первой попыткой поиска взаимо­связи между ощущением счастья и возможностью испытывать желаемые эмоции, невзирая на их модальность и приемлемость в том или ином смысле.



В исследовании сообщается о том, что, как правило, респонденты выказывали желание испытывать больше приятных эмоций, нежели неприятных, однако такая позиция не всегда совпадала с реальной жизнью.



Отмечено, что около 11% участников социально-психологического исследования хотели бы ощущать меньше таких трансцендентных переживаний, как сопереживание и любовь, в то время как 10% респондентов сообщали о желании в большей мере чувствовать негативные эмоции, среди которых гнев и ненависть. При этом статистический анализ показал лишь незначительный перекрест между указанными группами.



Участники были последовательно опрошены на предмет желаемых эмоций и эмоций, которые они в действительности ощущали в своей жизни. Кроме того, были проведены оценка степени удовлетворенности жизнью и скрининг на наличие депрессивных симптомов.



Так, среди представителей всех культурных общностей лица, испытывающие больше актуально желаемых эмоций, сообщали о большей удовлетворенности жизнью и меньшем числе депрессивных симптомов, независимо от того, были ли эти желаемые эмоции приятными или неприятными.



Тем не менее авторы работы указывают на то, что для подтверждения гипотезы о непосредственном влиянии желаемых эмоций на ощущение счастья, а не просто взаимосвязи с подобным состоянием, необходимо более углубленное изучение вопроса.



Формат настоящего исследования предполагал оценку влияния опыта лишь одной категории негативных деструктивных эмоций, среди которых ненависть, враждебность, гнев и презрение.



По мнению авторов, направленность будущих исследований может быть расширена аналогичной оценкой иного спектра эмоциональных реакций, таких как страх, чувство вины, грусть или стыд. Положительные эмоции, которые были рассмотрены в работе, включали сочувствие, любовь, доверие, страсть, удовлетворение и волнение.



В предыдущих работах было показано, что эмоции, которые испытывает данный индивид, непосредственно связаны с индивидуальными ценностями и культурными нормами, однако указанное положение не рассматривалось в теоретическом концепте настоящего исследования.



Подводя итоги работы, авторы высказали предположение, что полученные результаты, вероятно, смогут внести вклад в трансформацию нереалистичных ожиданий, которыми многие из нас окрашивают свои чувства.



http://www.umj.com.ua/uk/novyna-113378- ... estvennost

В недавнем исследовании, опубликованном в «Journal of Experimental Psychology: General» 14 августа 2017 г., представлен оригинальный взгляд, согласно которому ощущение счастья во многом определяется истинным проживанием актуальных желаемых эмоций, даже если эти эмоции неприятны или неприемлемы в индивидуальном или межличностном контексте.По словам авторов работы, счастье, вероятно, — нечто большее, чем обычное ощущение удовольствия или отсутствие боли.Все эмоции могут быть положительными в некоторых контекстах и отрицательными в других, независимо от того, приятны они или неприятны», — отметила ведущий исследователь Майя Тамир (Maya Tamir), доктор философии и профессор психологии Еврейского университета в Иерусалиме (The Hebrew University of Jerusalem), Израиль.В масштабном кросс-культурном исследовании приняли участие 2324 студента из 8 стран — США, Бразилии, Китая, Германии, Ганы, Израиля, Польши и Сингапура. Авторы подчеркнули, что настоящая работа явилась первой попыткой поиска взаимо­связи между ощущением счастья и возможностью испытывать желаемые эмоции, невзирая на их модальность и приемлемость в том или ином смысле.В исследовании сообщается о том, что, как правило, респонденты выказывали желание испытывать больше приятных эмоций, нежели неприятных, однако такая позиция не всегда совпадала с реальной жизнью.Отмечено, что около 11% участников социально-психологического исследования хотели бы ощущать меньше таких трансцендентных переживаний, как сопереживание и любовь, в то время как 10% респондентов сообщали о желании в большей мере чувствовать негативные эмоции, среди которых гнев и ненависть. При этом статистический анализ показал лишь незначительный перекрест между указанными группами.Участники были последовательно опрошены на предмет желаемых эмоций и эмоций, которые они в действительности ощущали в своей жизни. Кроме того, были проведены оценка степени удовлетворенности жизнью и скрининг на наличие депрессивных симптомов.Так, среди представителей всех культурных общностей лица, испытывающие больше актуально желаемых эмоций, сообщали о большей удовлетворенности жизнью и меньшем числе депрессивных симптомов, независимо от того, были ли эти желаемые эмоции приятными или неприятными.Тем не менее авторы работы указывают на то, что для подтверждения гипотезы о непосредственном влиянии желаемых эмоций на ощущение счастья, а не просто взаимосвязи с подобным состоянием, необходимо более углубленное изучение вопроса.Формат настоящего исследования предполагал оценку влияния опыта лишь одной категории негативных деструктивных эмоций, среди которых ненависть, враждебность, гнев и презрение.По мнению авторов, направленность будущих исследований может быть расширена аналогичной оценкой иного спектра эмоциональных реакций, таких как страх, чувство вины, грусть или стыд. Положительные эмоции, которые были рассмотрены в работе, включали сочувствие, любовь, доверие, страсть, удовлетворение и волнение.В предыдущих работах было показано, что эмоции, которые испытывает данный индивид, непосредственно связаны си культурными нормами, однако указанное положение не рассматривалось в теоретическом концепте настоящего исследования.Подводя итоги работы, авторы высказали предположение, что полученные результаты, вероятно, смогут внести вклад в трансформацию нереалистичных ожиданий, которыми многие из нас окрашивают свои чувства.



Тема счастья хорошо описана и цитируемый текст по сути не отличается от тех, которые я читал ранее.



Напрямую в цитате не упоминается принудиловка и действия через не хочу, но фраза "в соответствии с личными представлениями индивида являются правильными" напрямую говорит об этом. Если нет личных представлений, только навязанные извне, то и счастья тоже не будет.



Ещё вспомнил цитату что "счастье это свобода" (гугли там много). Тоже не про принудиловку.



Wirująświatła

Повідомлень: 30600 З нами з: 06.04.16

Повідомлень: 30600 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 19:19 Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав: .........

Мабуть є якісь таланти, поодинокі випадки, коли щось відкривали феноменальне не маючи багажу знать. Але це таки винятки .........Мабуть є якісь таланти, поодинокі випадки, коли щось відкривали феноменальне не маючи багажу знать. Але це таки винятки

Таких примеров не знаю. Таких примеров не знаю.

Ну з близького мені- брати Райт))

Крутили велосипеди (не плутати, не підалі на Сихові продавали 😅), спеціальної освіти не мали , і створили перший літак, що контрольовано літав)) Ну з близького мені- брати Райт))Крутили велосипеди (не плутати, не підалі на Сихові продавали 😅), спеціальної освіти не мали , і створили перший літак, що контрольовано літав))

Технические знания братья Райт приобрели, многие годы работая в своём магазине, где продавали печатные прессы, велосипеды, двигатели и другие механизмы И тогда специалистов вообще не было. Авиация только начиналась.

Соответственно, не могло быть и спеціальної освіти. И тогда специалистов вообще не было. Авиация только начиналась.Соответственно, не могло быть и спеціальної освіти. ЛАД 2 Повідомлень: 35966 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5352 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 19:20 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Откуда тогда у человечества само понятие счастья?

почему не должен ? Психика некоторых людей настолько сильная что принуждением ее не сломишь. Некоторые курят всю жизнь. И табак их не убивает. Давай вводить обязательное табакокурение? почему не должен ? Психика некоторых людей настолько сильная что принуждением ее не сломишь. Некоторые курят всю жизнь. И табак их не убивает. Давай вводить обязательное табакокурение? Люди жили и без табака.

А вот без принуждения не жили нигде и никогда.

И вряд ли когда будут. Люди жили и без табака.А вот без принуждения не жили нигде и никогда.И вряд ли когда будут. ЛАД 2 Повідомлень: 35966 З нами з: 31.08.10

А вот без принуждения не жили нигде и никогда.

И вряд ли когда будут. Люди жили и без табака.А вот без принуждения не жили нигде и никогда.И вряд ли когда будут. ЛАД 2 Повідомлень: 35966 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5352 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 19:22 Успіх написав: ..........

Наче трохи пшениці(пару мішків) чи ще якийсь "бартер" типу того... - але це за рік!

Ну і + якогось буряка/кукурудзи/картоплі для свиней/худоби напевно час-від-часу крали :oops:

Бо як інакше вижити не отримуючи грошей?

И если всё было так классно и все были счастливы, то почему все стремились перебраться в город? И если всё было так классно и все были счастливы, то почему все стремились перебраться в город? ЛАД 2 Повідомлень: 35966 З нами з: 31.08.10



Спроси сам у коллег и знакомых счастливы ли они. Интересно какой % скажет да .



Я думаю не менше 90%

Так як зазвичай ми вимушено замикаємось в колективі 3 flight crew, 1 cabin crew і 2 technician guys, проживаємо поряд, коло спілкування часто замкнуте на один одного , то достатньо багато знаємо один про одного .

І я можу сказати, що майже всі поводились як щасливі люди. Я далекий від думки, що хтось ридає по ночам в подушку, а вранці з сяючою посмішкою виходить до колективу.

Тимчасові трагедії (хтось у когось помер) також зазвичай всі помічають. Це вибиває людину емоційно на деякий час, але пізніше все ок.



Можливо ця вибірка не може бути перенесена на всіх. В авіації затримуються частіше easygoing люди, а наприклад проводити роки в Африці можуть лише люди, які вміють концентруватись на позитиві, і менше помічати негатив. Бо знайти в Африці негатив нема складнощів 😅

Hotab Повідомлень: 16201 З нами з: 15.02.09

Наче трохи пшениці(пару мішків) чи ще якийсь "бартер" типу того... - але це за рік!

Ну і + якогось буряка/кукурудзи/картоплі для свиней/худоби напевно час-від-часу крали :oops:

Бо як інакше вижити не отримуючи грошей?

Тільки своє домашнє господарство + город/поле годувало сім'ю/родину... ..........Наче трохи пшениці(пару мішків) чи ще якийсь "бартер" типу того... - але це за рік!Ну і:oops:Бо як інакше вижити не отримуючи грошей?Тільки своє домашнє господарство + город/поле годувало сім'ю/родину... И если всё было так классно и все были счастливы, то почему все стремились перебраться в город? И если всё было так классно и все были счастливы, то почему все стремились перебраться в город?

1. На рахунок виділеного - думаю, ніхто б не крав, якщо б фактично "майже задурно не працювали" в колгоспі!

Тобто, своє поле і своя господарка забезпечували б повністю. Але, частину життя ЗМУШУВАЛИ витрачати на працю в колгоспі! Тому, треба було якось це компенсувати.

(це виключно моя така думка)

2. Мої покійні дід з бабою усе життя прожили в селі - там і померли.

Успіх

Повідомлень: 8628 З нами з: 18.03.21

цивилизация, круг общения, культурная жизнь, кинотеатры, концерты, магазины. Не всем нравилась работа в с/х. Плюс какая то романтика. Жизнь в селе была далека от романтики. В город ехали точно не за жратвой или большими деньгами. По жил.условиям был сильный даунгрейт - бараки, общаги. цивилизация, круг общения, культурная жизнь, кинотеатры, концерты, магазины. Не всем нравилась работа в с/х. Плюс какая то романтика. Жизнь в селе была далека от романтики. В город ехали точно не за жратвой или большими деньгами. По жил.условиям был сильный даунгрейт - бараки, общаги. Wirująświatła

Повідомлень: 30600 З нами з: 06.04.16

