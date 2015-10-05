|
Додано: Чет 11 вер, 2025 13:21
ЛАД написав:
В моём детстве рядом было 3 школы и пустырь. Сейчас вблизи от меня только одна школа, пустырей нет.
достатньо пустирів, смартфон полонив їх)
Я своїх того року водив в київський зоопарк старшій було 4 а меншій 3. То нє впєчатліло) ну хіба трохи слонь. Я б в їх віці впісявся б од радості якби слона побачив, жирафу, чи тигра. А вони постійно просились на карусельки і атракціони. Не може конкурувати живий слонь з карусєльним)
Banderlog
Повідомлень: 3453
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 90 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 13:23
Wirująświatła написав:приведу в пример свой жк, 100 квартир, территория огорожена забором, есть детская площадка, несколько лавочек, крытая альтанка. Но детей во дворе нет. Дети сидят дома, или ходят друг к другу в гости - хз. Подростковых компаний на моем районе тоже нет, я бы их видел если бы были.
У нас завжди (особливо на вихідних) повно дітей, різного віку. Бігають, катаються на самокатах, великах, електромашинках, малюють крейдою. Компанії дітей постарше зависають своїми групами. Ще постарше ті лазять по всьому району, зі скейтами, роликами, вєліками отими мтх чи як вони там. Хтось з балончиками лазить розфарбовує, впевнений що підлітки, але особисто не бачив. На футбольному майданчику постійно зайнято.
Але - територія не закрита.
Звісно, розваги трохи інші ніж в 90х, більше роль гаджетів. Але щоб прям тільки по домам сиділи то нє.
Навіть заядлі геймери стрімкри і ті на якийсь футбол ходять.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36587
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8242 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 13:26
Banderlog написав: ЛАД написав:
В моём детстве рядом было 3 школы и пустырь. Сейчас вблизи от меня только одна школа, пустырей нет.
достатньо пустирів, смартфон полонив їх)
Я своїх того року водив в київський зоопарк старшій було 4 а меншій 3. То нє впєчатліло) ну хіба трохи слонь. Я б в їх віці впісявся б од радості якби слона побачив, жирафу, чи тигра. А вони постійно просились на карусельки і атракціони. Не може конкурувати живий слонь з карусєльним)
Якщо біля клітки з мавпами почати гримаснічати як мавпа, то мавпа буває починає шкіритись і сміятись. Дітям подобається такий інтерактив, перевірено 😅
Але звісно недовго, і треба придумувати щось інше.
Ну і звісно не треба стіснятися інших відвідувачів, думати що вони про тебе подумають. ))
Hotab
Повідомлень: 16224
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2486 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 13:35
даже такое есть
«Придумай конфликт». Ведущий предлагает ребятам подумать и назвать три варианта конфликта между детьми на прогулке. Например:
– Маша спускается по лесенке с горки, Наташа поднимается. Никто не хочет уступать.
– Два мальчика хотят водить.
– Дети строятся идти на прогулку. Миша и Петя хотят стоять первыми, начинают толкаться.
«Инсценирование конфликта». Ведущий выбирает наиболее яркий конфликт из названных, помогает детям инсценировать его и найти правильное решение, в основе которого лежит совместная уступка. Если есть куклы, это можно сделать с их помощью.
«Почему подрались дети». Дети делятся на пары. Они придумывают причину, по которой можно подраться, а затем разыгрывают драку. Остальные должны догадаться, почему они подрались и чем закончится драка.
«Испугаем по-разному». Дети придумывают и показывают различные способы того, как можно испугать человека. Если детям трудно рассказать об этих способах, взрослый помогает им. Как правило, дети называют возможность испугать человека криком, громким стуком, страшными словами, страшным смехом, страшным лицом или картинкой.
Wirująświatła
Повідомлень: 30610
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
Hotab написав:
Якщо біля клітки з мавпами почати гримаснічати як мавпа, то мавпа буває починає шкіритись і сміятись. Дітям подобається такий інтерактив, перевірено 😅
Але звісно недовго, і треба придумувати щось інше.
игры для зоопарка
«Превратись в животное». Ведущий, а затем и участники по очереди превращаются в какое-нибудь животное, остальные отгадывают (с использованием карточек с изображениями животных).
«Скажи мишке добрые слова». Ведущий «приглашает» на занятие медвежонка. Ребята придумывают для него добрые слова. Затем по очереди каждый из них берет мишку в руки, как бы превращаясь в него, и выходит к доске. Остальные участники обращаются к «мишке», называя его добрыми словами. Таким образом каждый ребенок, побывав в роли мишки, получает свою порцию «словесных поглаживаний».
«Фотоохота». Один ребенок превращается в какое-либо животное и двигается по классу. Другой старается повторить его движения. Третий – фотоохотник – командует: «Раз, два, три, фотография – замри!» Замирают оба ученика: и животное, и его фотография. Остальные дети определяют, насколько фотография получилась похожей на оригинал.
Wirująświatła
Повідомлень: 30610
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
Wirująświatła написав:
«Превратись в животное». Ведущий, а затем и участники по очереди превращаются в какое-нибудь животное, остальные отгадывают (с использованием карточек с изображениями животных).
Аби лінивець був в наборі
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36587
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8242 раз.
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Якщо біля клітки з мавпами почати гримаснічати як мавпа, то мавпа буває починає шкіритись і сміятись. Дітям подобається такий інтерактив, перевірено 😅
Але звісно недовго, і треба придумувати щось інше.
игры для зоопарка
«Превратись в животное». Ведущий, а затем и участники по очереди превращаются в какое-нибудь животное, остальные отгадывают (с использованием карточек с изображениями животных).
«Скажи мишке добрые слова». Ведущий «приглашает» на занятие медвежонка. Ребята придумывают для него добрые слова. Затем по очереди каждый из них берет мишку в руки, как бы превращаясь в него, и выходит к доске. Остальные участники обращаются к «мишке», называя его добрыми словами. Таким образом каждый ребенок, побывав в роли мишки, получает свою порцию «словесных поглаживаний».
«Фотоохота». Один ребенок превращается в какое-либо животное и двигается по классу. Другой старается повторить его движения. Третий – фотоохотник – командует: «Раз, два, три, фотография – замри!» Замирают оба ученика: и животное, и его фотография. Остальные дети определяют, насколько фотография получилась похожей на оригинал.
та ладно, чогось для інтересу в наш час не надо було ніяких ігор, чи щоб тато тож став обізяном)
Тому що мультик був 15 хв в день ввечері.
Живий слон в клітці не може подарити таку ж насиченість та інтенсивність емоцій як мультяшний.
Banderlog
Повідомлень: 3453
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 90 раз.
Faceless написав: Wirująświatła написав:
«Превратись в животное». Ведущий, а затем и участники по очереди превращаются в какое-нибудь животное, остальные отгадывают (с использованием карточек с изображениями животных).
Аби лінивець був в наборі
і діти йому дозволили пити пивасик)
Нам хочеться приобщити їх до радостей свого дитинства, тільки нам вже туди двері теж закриті)
Banderlog
Повідомлень: 3453
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 90 раз.
Banderlog написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:[quote]«Превратись в животное». Ведущий, а затем и участники по очереди превращаются в какое-нибудь животное, остальные отгадывают (с использованием карточек с изображениями животных).
Аби лінивець був в наборі
і діти йому дозволили пити пивасик)
Нам хочеться приобщити їх до радостей свого дитинства, тільки нам вже туди двері теж закриті)[/quote]Головна проблема молодого покоління в тому, що ми до нього більше не відносимося:)
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36587
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8242 раз.
