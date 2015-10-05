Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 698699700701 Додано: Чет 11 вер, 2025 15:23 ЛАД написав: Не знаю.

Но если нет никакого, то зачем ходить к психологу? Не знаю.Но если нет никакого, то зачем ходить к психологу? я об этом много месяцев здесь пишу.



Давайте логически. Влияние на ребенка есть у родителей и у педагогов. Неужели для нормотипичного ребенка недостаточно? Или может они не профпригодные и не умеют правильно влиять? Это же не проблема психолога. Психолог не может изменить школу, родителей, педагогов. Никто ему не даст это делать. Все себя считают правыми, а ребенка виноватым.



Психолог не дублирует функции родителей, у него нет таких прав ни моральных ни юридических. Так же он не дублирует педагогов у него нет в кармане правил поведения в школе, "двойки и на ковер к директору".



Откуда ожидания? Не слишком просто скинуть ребенка на психолога, типа нате влияйте нам лень и мы не умеем. Тогда родители и педагоги зачем? родили ребенка и сразу на воспитание психологу (шутка).



Психолог включается когда для решения ситуации знаний и влияния родителей недостаточно (и они сами это признают), даже после этого признания влияния на ребенка у психолога нет. Он безусловно принимает сторону ребенка и они вместе (почти на равных) проходят путь к решению проблемы. Единственные его инструменты - доверие, интерес и мотивация ребенка. Наказания, морали, давление авторитетом и упреки запрещены.



я об этом много месяцев здесь пишу.

Давайте логически. Влияние на ребенка есть у родителей и у педагогов. Неужели для нормотипичного ребенка недостаточно? Или может они не профпригодные и не умеют правильно влиять? Это же не проблема психолога. Психолог не может изменить школу, родителей, педагогов. Никто ему не даст это делать. Все себя считают правыми, а ребенка виноватым.

Психолог не дублирует функции родителей, у него нет таких прав ни моральных ни юридических. Так же он не дублирует педагогов у него нет в кармане правил поведения в школе, "двойки и на ковер к директору".

Откуда ожидания? Не слишком просто скинуть ребенка на психолога, типа нате влияйте нам лень и мы не умеем. Тогда родители и педагоги зачем? родили ребенка и сразу на воспитание психологу (шутка).

Психолог включается когда для решения ситуации знаний и влияния родителей недостаточно (и они сами это признают), даже после этого признания влияния на ребенка у психолога нет. Он безусловно принимает сторону ребенка и они вместе (почти на равных) проходят путь к решению проблемы. Единственные его инструменты - доверие, интерес и мотивация ребенка. Наказания, морали, давление авторитетом и упреки запрещены.

Более того, сам ребенок может отказаться от сотрудничества с психологом. Например обидеться, начать истерику или просто молчать. В этом смысле у ребенка больше влияния. Психолог не может обидится или закатить ребенку истерику.

Wirująświatła

Додано: Чет 11 вер, 2025 15:56 Wirująświatła написав:

Но если нет никакого, то зачем ходить к психологу? Не знаю.Но если нет никакого, то зачем ходить к психологу? я об этом много месяцев здесь пишу.



Давайте логически. Влияние на ребенка есть у родителей и у педагогов. Неужели для нормотипичного ребенка недостаточно? Или может они не профпригодные и не умеют правильно влиять? Это же не проблема психолога. Психолог не может изменить школу, родителей, педагогов. Никто ему не даст это делать. Все себя считают правыми, а ребенка виноватым.



Психолог не дублирует функции родителей, у него нет таких прав ни моральных ни юридических. Так же он не дублирует педагогов у него нет в кармане правил поведения в школе, "двойки и на ковер к директору".



Откуда ожидания? Не слишком просто скинуть ребенка на психолога, типа нате влияйте нам лень и мы не умеем. Тогда родители и педагоги зачем? родили ребенка и сразу на воспитание психологу (шутка).



я об этом много месяцев здесь пишу.

Давайте логически. Влияние на ребенка есть у родителей и у педагогов. Неужели для нормотипичного ребенка недостаточно? Или может они не профпригодные и не умеют правильно влиять? Это же не проблема психолога. Психолог не может изменить школу, родителей, педагогов. Никто ему не даст это делать. Все себя считают правыми, а ребенка виноватым.

Психолог не дублирует функции родителей, у него нет таких прав ни моральных ни юридических. Так же он не дублирует педагогов у него нет в кармане правил поведения в школе, "двойки и на ковер к директору".

Откуда ожидания? Не слишком просто скинуть ребенка на психолога, типа нате влияйте нам лень и мы не умеем. Тогда родители и педагоги зачем? родили ребенка и сразу на воспитание психологу (шутка).

Психолог включается когда для решения ситуации знаний и влияния родителей недостаточно (и они сами это признают), даже после этого признания влияния на ребенка у психолога нет. Он безусловно принимает сторону ребенка и они вместе (почти на равных) проходят путь к решению проблемы. Единственные его инструменты - доверие, интерес и мотивация ребенка. Наказания и любые упреки запрещены.

ви опять переводите тему на полєзность псіхологів? Нормально ж общались

Ну давайте продовжим тіки отстраньонно. Як Якщо не до вас а до "психолога у вакуумі" прийде наркоман, лярва, чи тоні сопрано? Ваша задача стати на сторону пацієнта? Зробити його мафіозі без душевних мук та мук совісті? Ви ж не поліцейський, і не нарколог?

Banderlog

Ну давайте продовжим тіки отстраньонно. Як Якщо не до вас а до "психолога у вакуумі" прийде наркоман, лярва, чи тоні сопрано? Ваша задача стати на сторону пацієнта? Зробити його мафіозі без душевних мук та мук совісті? Ви ж не поліцейський, і не нарколог? ви опять переводите тему на полєзность псіхологів? Нормально ж общалисьНу давайте продовжим тіки отстраньонно. Як Якщо не до вас а до "психолога у вакуумі" прийде наркоман, лярва, чи тоні сопрано? Ваша задача стати на сторону пацієнта? Зробити його мафіозі без душевних мук та мук совісті? Ви ж не поліцейський, і не нарколог? Banderlog

Додано: Чет 11 вер, 2025 16:00 Wirująświatła написав:

Но если нет никакого, то зачем ходить к психологу? Не знаю.Но если нет никакого, то зачем ходить к психологу? я об этом много месяцев здесь пишу.



Давайте логически. Влияние на ребенка есть у родителей и у педагогов. Неужели для нормотипичного ребенка недостаточно? Или может они не профпригодные и не умеют правильно влиять? Это же не проблема психолога. Психолог не может изменить школу, родителей, педагогов. Никто ему не даст это делать. Все себя считают правыми, а ребенка виноватым.



Психолог не дублирует функции родителей, у него нет таких прав ни моральных ни юридических. Так же он не дублирует педагогов у него нет в кармане правил поведения в школе, "двойки и на ковер к директору".



Откуда ожидания? Не слишком просто скинуть ребенка на психолога, типа нате влияйте нам лень и мы не умеем. Тогда родители и педагоги зачем? родили ребенка и сразу на воспитание психологу (шутка).



Психолог включается когда для решения ситуации знаний и влияния родителей недостаточно (и они сами это признают), даже после этого признания влияния на ребенка у психолога нет. Он безусловно принимает сторону ребенка и они вместе (почти на равных) проходят путь к решению проблемы. Единственные его инструменты - доверие, интерес и мотивация ребенка. Наказания, морали, давление авторитетом и упреки запрещены.



я об этом много месяцев здесь пишу.

Давайте логически. Влияние на ребенка есть у родителей и у педагогов. Неужели для нормотипичного ребенка недостаточно? Или может они не профпригодные и не умеют правильно влиять? Это же не проблема психолога. Психолог не может изменить школу, родителей, педагогов. Никто ему не даст это делать. Все себя считают правыми, а ребенка виноватым.

Психолог не дублирует функции родителей, у него нет таких прав ни моральных ни юридических. Так же он не дублирует педагогов у него нет в кармане правил поведения в школе, "двойки и на ковер к директору".

Откуда ожидания? Не слишком просто скинуть ребенка на психолога, типа нате влияйте нам лень и мы не умеем. Тогда родители и педагоги зачем? родили ребенка и сразу на воспитание психологу (шутка).

Психолог включается когда для решения ситуации знаний и влияния родителей недостаточно (и они сами это признают), даже после этого признания влияния на ребенка у психолога нет. Он безусловно принимает сторону ребенка и они вместе (почти на равных) проходят путь к решению проблемы. Единственные его инструменты - доверие, интерес и мотивация ребенка. Наказания, морали, давление авторитетом и упреки запрещены.

Более того, сам ребенок может отказаться от сотрудничества с психологом. Например обидеться, начать истерику или просто молчать. В этом смысле у ребенка больше влияния. Психолог не может обидится или закатить ребенку истерику.

Всё верно.

Но и педагог "не дублирует функции родителей" и "ребенок может отказаться от сотрудничества" с педагогом. И педагог "не может обидеться или закатить ребенку истерику". Родители, бывают, могут, но это ошибка родителей, "сдали нервы".

"Они вместе (почти на равных) проходят путь к решению проблемы", - это тоже влияние. Просто другими методами.

Психолог становится на сторону ребёнка не для того, чтобы поддержать его ошибки, а для того, чтобы их исправить. Надеюсь, он не станет объяснять ребёнку, что родители и педагоги, которые от него чего-то хотят, это враги?

ЛАД 2

Всё верно.

Но и педагог "не дублирует функции родителей" и "ребенок может отказаться от сотрудничества" с педагогом. И педагог "не может обидеться или закатить ребенку истерику". Родители, бывают, могут, но это ошибка родителей, "сдали нервы".

"Они вместе (почти на равных) проходят путь к решению проблемы", - это тоже влияние. Просто другими методами.

Додано: Чет 11 вер, 2025 16:03 ЛАД написав: Можно остановить драку и попробовать на этом примере объяснить детям, как надо/можно было бы поступить, чтобы драки избежать.

поможет, если обе стороны не хотели драки (тогда зачем дрались?). Прекратить детскую драку драку много ума не надо. Разобраться почему ребенок так себя повёл и только тогда предложить варианты решения - большой путь. Должно быть доверие к психологу раскрыть все свои карты и заинтересованность в других способах реагирования. Без доверия и мотивации ваши слова забудут через 5 минут.

Wirująświatła

Додано: Чет 11 вер, 2025 16:10 Wirująświatła написав:

Вопрос в том, что эти ситуации случаются сами по себе, нет необходимости их придумывать. Хотя, в целях профилактики, вероятно, можно.



А если хотели драки, то не нужно/невозможно объяснить, что есть и другие пути решения конфликта? Драка возникает как результат конфликта.

С этим кто-то спорит?

Вопрос в том, что эти ситуации случаются сами по себе, нет необходимости их придумывать. Хотя, в целях профилактики, вероятно, можно.

А если хотели драки, то не нужно/невозможно объяснить, что есть и другие пути решения конфликта? Драка возникает как результат конфликта.

Если есть просто желание драки, то это уже девиация, ненормальность.

ЛАД 2

Додано: Чет 11 вер, 2025 16:12 ЛАД написав: Они вместе (почти на равных) проходят путь к решению проблемы", - это тоже влияние. Просто другими методами.

это влияние разрешает сам ребенок. И оно сильно отличается от влияния против его воли. Чего обычно хотят родители/педагоги. Если договориться "по хорошему" не получается у психолога других инструментов нет.

ЛАД написав: Если есть просто желание драки, то это уже девиация, ненормальность.

как и любая агрессия. Поэтому для психолога факт драки - ничтожный. Важны причины. А чтобы их раскрыть нужно вызвать к себе доверие каждой стороны, не осуждая, не воспитывая.

ЛАД написав: Вопрос в том, что эти ситуации случаются сами по себе, нет необходимости их придумывать. Хотя, в целях профилактики, вероятно, можно.

необходимость есть 1. зачем ждать драку, враждебность, агрессию можно выявить задолго до нее. 2. после драки вы научите мирным способам реагирования только двоих (или сколько там дралось), остальные скажут мы тут не при чём. В игровой ситуации вы научите целый класс. 3. В момент драки вас может физически не быть рядом, а разборы полетов - другая тема. 4. согласие родителей. Его легко получить на тренинг (в виде игры), а в других ситуациях они могут решить "сами разберёмся" особенно когда есть недоверие к психологам ("мой мальчик не псих, нам психолог не нужен")

Wirująświatła

Додано: Чет 11 вер, 2025 16:49 Wirująświatła написав:

Нормальные родители и педагоги не хотят, чтобы это было "против его воли". Хотят, чтобы он понял неправильность своего поведения и осознал, что так делать не надо.



ЛАД написав: Если есть просто желание драки, то это уже девиация, ненормальность. Если есть просто желание драки, то это уже девиация, ненормальность. как и любая агрессия. Поэтому для психолога факт драки - ничтожный. Важны причины. А чтобы их раскрыть нужно вызвать к себе доверие каждой стороны, не осуждая, не воспитывая. как и любая агрессия. Поэтому для психолога факт драки - ничтожный. Важны причины. А чтобы их раскрыть нужно вызвать к себе доверие каждой стороны, не осуждая, не воспитывая. Тут вы, по-моему, заехали не туда. Причины драки нужно выяснить больше как раз для наказания, чтобы выяснить, кто из участников виноват. И раскрыть их обычно достаточно легко без участия психолога.

А агрессия, это, по-моему, не девиация. Агрессия присуща человеку.

Девиацией является необоснованная, неспровоцированная агрессия.



ЛАД написав: Вопрос в том, что эти ситуации случаются сами по себе, нет необходимости их придумывать. Хотя, в целях профилактики, вероятно, можно. Вопрос в том, что эти ситуации случаются сами по себе, нет необходимости их придумывать. Хотя, в целях профилактики, вероятно, можно. необходимость есть 1. зачем ждать драку, враждебность, агрессию можно выявить задолго до нее. 2. после драки вы научите мирным способам реагирования только двоих (или сколько там дралось), остальные скажут мы тут не при чём. В игровой ситуации вы научите целый класс. 3. В момент драки вас может физически не быть рядом, а разборы полетов - другая тема. 4. согласие родителей. Его легко получить на тренинг, а в других ситуациях они могут решить "сами разберёмся" особенно когда есть недоверие к психологам ("мой мальчик не псих, нам психолог не нужен") необходимость есть 1. зачем ждать драку, враждебность, агрессию можно выявить задолго до нее. 2. после драки вы научите мирным способам реагирования только двоих (или сколько там дралось), остальные скажут мы тут не при чём. В игровой ситуации вы научите целый класс. 3. В момент драки вас может физически не быть рядом, а разборы полетов - другая тема. 4. согласие родителей. Его легко получить на тренинг, а в других ситуациях они могут решить "сами разберёмся" особенно когда есть недоверие к психологам ("мой мальчик не псих, нам психолог не нужен") 1. Ждать не нужно. Конфликты в детской среде случаются постоянно и часто.

2. Почему? На этом примере можно научить весь класс. Так же точно, как на игровой ситуации. Возможно, поймут даже лучше именно потому, что ситуация не игровая, а реальная и действующие лица близко знакомы.

Но я согласился, что в целях профилактики может использоваться и игровая ситуация.

3. Да, тут преимущество игровой ситуации. Но даже если вы не были рядом, это не мешает произвести "разбор полётов" позже, используя её так же, как игровую.

4. Педагоги такие ситуации разрешают регулярно и это не вызывает недовольства родителей.

Почему вы так решили?

Нормальные родители и педагоги не хотят, чтобы это было "против его воли". Хотят, чтобы он понял неправильность своего поведения и осознал, что так делать не надо.

Тут вы, по-моему, заехали не туда. Причины драки нужно выяснить больше как раз для наказания, чтобы выяснить, кто из участников виноват. И раскрыть их обычно достаточно легко без участия психолога.

А агрессия, это, по-моему, не девиация. Агрессия присуща человеку.

Девиацией является необоснованная, неспровоцированная агрессия.

1. Ждать не нужно. Конфликты в детской среде случаются постоянно и часто.

2. Почему? На этом примере можно научить весь класс. Так же точно, как на игровой ситуации. Возможно, поймут даже лучше именно потому, что ситуация не игровая, а реальная и действующие лица близко знакомы.

Но я согласился, что в целях профилактики может использоваться и игровая ситуация.

3. Да, тут преимущество игровой ситуации. Но даже если вы не были рядом, это не мешает произвести "разбор полётов" позже, используя её так же, как игровую.

4. Педагоги такие ситуации разрешают регулярно и это не вызывает недовольства родителей.

Согласен с тем, что у нас пока не все различают психолога и психиатра.

ЛАД 2

Додано: Чет 11 вер, 2025 17:02 ЛАД написав: Почему вы так решили?

Нормальные родители и педагоги не хотят, чтобы это было "против его воли

Нормальные родители и педагоги не хотят, чтобы это было "против его воли". Хотят, чтобы он понял неправильность своего поведения и осознал, что так делать не надо. Почему вы так решили?Нормальные родители и педагоги не хотят, чтобы это было "против его воли". Хотят, чтобы он понял неправильность своего поведения и осознал, что так делать не надо. если он не хочет понимать, хотеть чтобы он понял разве не акт против его воли? Предполагаем что простые кейсы (когда ребенок быстро всё понял) до психолога не доходят. Но вопрос хороший.



Например побил старшеклассник младшего школьника, причины игнорируем, внушения родителей, что он неправ и так нельзя он пропускает мимо ушей. Чтобы психолог начал с ним работу, он должен признать что да наверное у тебя были причины, не оценивать, не осуждать и не обвинять.



С точки зрения морали, педагогов и родителей потерпевшего это дичь. Как это не осуждать и не обвинять? Он виноват и должен признать вину, иначе ...



Но другого пути добраться к его доброй воли нет. Только через проигрывание разных ситуаций, вместе с подростком психолог может вызвать у него желание поступать иначе.



Если "Нормальные родители и педагоги не хотят, чтобы это было "против его воли" они должны сделать так же. Но им мешают моральные нормы, эмоциональное напряжение, необходимость решения которое удовлетворит пострадавшую сторону, необходимость наказания . В этом всём воля старшеклассника теряется. ЛАД написав: Девиацией является необоснованная, неспровоцированная агрессия. Девиацией является необоснованная, неспровоцированная агрессия. любую агрессию если обосновать, она перестанет быть девиацией? ЛАД написав: Почему? На этом примере можно научить весь класс. Так же точно, как на игровой ситуации. Почему? На этом примере можно научить весь класс. Так же точно, как на игровой ситуации. вовлеченность. Насколько этично вовлекать весь класс в чужой конфликт? еще можно всему классу рассказать какими словами конфликтеры друг друга называли/обзывали и остальную предысторию. Где гарантия что класс не примет одну из сторон и против другой не начнется буллинг?



Тому кто в конфликте жертва точно хочется чтобы об этом узнал весь класс? Такие вещи еще в мои школьные годы разруливались конфиденциально в кабинете у директора, потому что в процессе могли всплыть подробности не для прессы. ЛАД написав: Педагоги такие ситуации разрешают регулярно и это не вызывает недовольства родителей. Педагоги такие ситуации разрешают регулярно и это не вызывает недовольства родителей. педагоги могут испортить ребенку табель, ополчить против него весь класс или вообще выжить из школы. Не каждый родитель готов к войне с ними. если он не хочет понимать, хотеть чтобы он понял разве не акт против его воли? Предполагаем что простые кейсы (когда ребенок быстро всё понял) до психолога не доходят. Но вопрос хороший.Например побил старшеклассник младшего школьника, причины игнорируем, внушения родителей, что он неправ и так нельзя он пропускает мимо ушей. Чтобы психолог начал с ним работу, он должен признать что да наверное у тебя были причины, не оценивать, не осуждать и не обвинять.С точки зрения морали, педагогов и родителей потерпевшего это дичь. Как это не осуждать и не обвинять? Он виноват и должен признать вину, иначе ...Но другого пути добраться к его доброй воли нет. Только через проигрывание разных ситуаций, вместе с подростком психолог может вызвать у него желание поступать иначе.Если "Нормальные родители и педагоги не хотят, чтобы это было "против его воли" они должны сделать так же. Но им мешают моральные нормы, эмоциональное напряжение, необходимость решения которое удовлетворит пострадавшую сторону, необходимость наказания . В этом всём воля старшеклассника теряется.любую агрессию если обосновать, она перестанет быть девиацией?вовлеченность. Насколько этично вовлекать весь класс в чужой конфликт? еще можно всему классу рассказать какими словами конфликтеры друг друга называли/обзывали и остальную предысторию. Где гарантия что класс не примет одну из сторон и против другой не начнется буллинг?Тому кто в конфликте жертва точно хочется чтобы об этом узнал весь класс? Такие вещи еще в мои школьные годы разруливались конфиденциально в кабинете у директора, потому что в процессе могли всплыть подробности не для прессы.педагоги могут испортить ребенку табель, ополчить против него весь класс или вообще выжить из школы. Не каждый родитель готов к войне с ними. Wirująświatła

