Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:01

Re: Психологія та саморозвиток

  Wirująświatła написав:Психолог не может обидится или закатить ребенку истерику.

Почему?
На равных, так на равных. Это мог бы быть интересный прием :)
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:17

Wirująświatła

Wirująświatła


Например 100 лет назад за непослушание детей били. Сейчас такого родителя могут родительских прав лишить.

Раніше чоловік дубасив жінку, і не питав у неї чи згодна вона на інтим.
Якби так було і зараз, у Флаймана був би секс.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:20

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 11 вер, 2025 19:34, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:24

ставьте себе эту прогу. называется Bing (бесплатно)
https://play.google.com/store/apps/deta ... bing&hl=ru
https://apps.apple.com/us/app/microsoft ... d345323231
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:32

Re: Психологія та саморозвиток

Круто. Мені здається жо-па-ті набагато брехливіший і менш здатний до аналізу
Хоча , я так розумію, копайлот поганого ніколи не скаже ні про кого))
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:43

  Hotab написав:Круто. Мені здається жо-па-ті набагато брехливіший і менш здатний до аналізу
Хоча , я так розумію, копайлот поганого ніколи не скаже ні про кого))

он еще рисовать умеет.


Зображення
Зображення
Зображення
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:45

pesikot

Wirująświatła
А чё ты про меня про спрашивал ? ))
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:48

Wirująświatła

  pesikot написав:Wirująświatła
А чё ты про меня про спрашивал ? ))

от греха подальше...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:49

ЛАД

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Зависит от ситуации.
Порой и родители с педагогами могут признать, что он был прав (и он таки, возможно, прав), но объяснить, что есть и другие методы решения вопроса.
косвенно вы сами признали что далеко не во все ситуации нужно совать нос психологу, и даже если все участники неправы или виновным сделали жертву. Психолог не может изменить мир, родителей, педагогов, часть детей. А войти в конфликт может.
Точно так же, как и педагоги и родители.

  ЛАД написав:. Вы часто приводили в пример обезьян. У них ведь тоже встречается агрессия.
обезьяны - интеллектуальные животные, они прекрасно умеют лгать и воровать. Я бы их не брал в качестве эталона. Считать ли агрессию девиацией вопросу 100 лет в обед. Гуманистическое крыло говорит "да". Эволюционное крыло считает что агрессия нужна чтобы выживали сильнейшие. Общество само решает какому количеству агрессии позволено быть. Например 100 лет назад за непослушание детей били. Сейчас такого родителя могут родительских прав лишить. И от культуры к культуре порог агрессии разный.
Разные.
И меняются со временем. Так же, как и моральные нормы.
Но пока что агрессия есть везде и во всех культурах.
Не слышал ни об одном обществе, где агрессия вовсе отсутствует.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:49

Hotab

  pesikot написав:Wirująświatła
А чё ты про меня про спрашивал ? ))

- Алиса, а я кем буду?
- квадробером

:D
