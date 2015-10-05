Додано: Суб 13 вер, 2025 00:43

Wirująświatła написав: Banderlog написав: Мені жінки постоянно сповідались) Мені жінки постоянно сповідались) мы о подростках. Banderlog написав: В розвинутих країнах сша, британія , австралія збирається медична інформація. В розвинутих країнах сша, британія , австралія збирається медична інформація. как по виду полового члена врач определяет был секс или не было? если подросток сам не признается объективно ничего установить нельзя. Какой ему смысл признаваться? Чтобы полиция потом разбиралась нет ли нарушения закона. Banderlog написав: колись здибав дані по рф по зараженостях половими інфекціями, там показники впєчатляющі до 17років. колись здибав дані по рф по зараженостях половими інфекціями, там показники впєчатляющі до 17років. насколько я знаю инфа закрытая. Но особо не интересовался.



Исторически так сложилось, что озабоченный и сильно хотящие секса подростки мне не попадались ни одного человека. После 18 лет озабоченных видел много. У меня друг детства таким был, до 18 не интересовался ни девушками ни сексом. Потом как понесло.... Кстати сам по синьке рассказывал куда его носило. мы о подростках.как по виду полового члена врач определяет был секс или не было? если подросток сам не признается объективно ничего установить нельзя. Какой ему смысл признаваться? Чтобы полиция потом разбиралась нет ли нарушения закона.насколько я знаю инфа закрытая. Но особо не интересовался.Исторически так сложилось, что озабоченный и сильно хотящие секса подростки мне не попадались ни одного человека. После 18 лет озабоченных видел много. У меня друг детства таким был, до 18 не интересовался ни девушками ни сексом. Потом как понесло.... Кстати сам по синьке рассказывал куда его носило.

Простите, у вас самого никаких девиаций на теме секса?Как-то у вас крайности - по-вашему у подростков или вообще нет интереса, или девиации, или "озабоченные".О том, что девушки проходят, бывает, осмотр у гинеколога вы никогда не слышали? И на осмотре всё хорошо видно. Да, иногда бывают ошибки, но сравнительно редко.Соцопросы обычно/часто анонимные.А вообще, прогуглите "заболеваемость венерическими болезнями подростки". Найдёте много интересного.P.s. Я просто никак не могу понять, как психолог может считать, что подростки не интересуются сексом. Неужели эти ваши знакомые подростки даже не засматриваются на красивых девочек, не обсуждают их?Или проблемы с терминологией? Вы говорите о сексе, бросаясь в крайности - или не интересуются, или девиации или "как понесло..." (как вашего друга детства).Повторю вопрос - сколько лет было Ромео и Джульетте у Шекспира? И зрителей их возраст не удивлял и не вызывал никаких отрицательных эмоций? И это 400 лет назад.