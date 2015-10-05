Додано: Нед 14 вер, 2025 14:32

Сибарит написав: чаще всего именно играя на желании быть не последним человеком. чаще всего именно играя на желании быть не последним человеком.

тогда за предмет навязывания нужно принять социальные (и другие) потребности. Остальное лишь их отражение в нашем мозге. Если нам кажется что велосипед или последняя бмв их удовлетворяет, эти вещи становятся нашими желаниями.Между потребностью и ее ощущением - длинная и витиеватая дорога. Настолько витиеватая что бывает сложно разглядеть какая именно потребность вызвала то или иное желание. Некоторые авто настолько красивы, что обладая ими я бы на них не ездил, а только смотрел. Тоже касается красивых девушек, я бы на них не ездил..