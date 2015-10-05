Додано: Сер 17 вер, 2025 02:23

Сибарит написав: Hotab написав: Сибарит

Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета



от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав.

Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань».

Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми.

Мне кажется, вы несколько увлеклись.Контекст имеет значение.Уже писал, человеческие языки очень неоднозначны. Это не двоичный код.Имеет значение не только контекст, но даже тон. Одно и то же слово, даже вполне приличное, может в зависимости от тона звучать как ругательство или издевательство.А пример контекста у нас - слово "жид". Вроде, просто название национальности, собственно, просто заимствованное польское. Тем не менее, у нас воспринимается как оскорбление. Хотя между собой евреи это слово в шутку иногда (редко) употребляют.Так что насчёт контекста вы слишком категоричны.Вероятно, в США такая же история со словом "негр", хотя для нас это слово не имеет никакого негативного смысла. У нас для оскорбления негров служат другие слова.