Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:31
Hotab написав:Сибарит
Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми.
Прям negro?
Де ви таке бачили/чули?
Shaman
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:52
Hotab
Додано: Вів 16 вер, 2025 23:32
Hotab
Додано: Сер 17 вер, 2025 02:23
Сибарит написав: Hotab написав:Сибарит
Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета
от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав.
Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань».
Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).
Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми.
Важно именно значение слов, а "контексты" - это наносное. Также, как и деление слов на приличные и неприличные по половому признаку.
Мне кажется, вы несколько увлеклись.
Контекст имеет значение.
Уже писал, человеческие языки очень неоднозначны. Это не двоичный код.
Имеет значение не только контекст, но даже тон. Одно и то же слово, даже вполне приличное, может в зависимости от тона звучать как ругательство или издевательство.
А пример контекста у нас - слово "жид". Вроде, просто название национальности, собственно, просто заимствованное польское. Тем не менее, у нас воспринимается как оскорбление. Хотя между собой евреи это слово в шутку иногда (редко) употребляют.
Так что насчёт контекста вы слишком категоричны.
Вероятно, в США такая же история со словом "негр", хотя для нас это слово не имеет никакого негативного смысла. У нас для оскорбления негров служат другие слова.
ЛАД
Додано: Сер 17 вер, 2025 09:13
Успіх
Додано: Сер 17 вер, 2025 09:30
Успіх
Додано: Сер 17 вер, 2025 09:30
Успіх
Це був конкурс хто більше зʼїсть холодцю свинячого? Ти переміг?
Hotab
Успіх
Додано: Сер 17 вер, 2025 10:13
давай Успіх
сміливіше, ще більше одкровень - потім тобі дружина навіть кавунячого хвостика не залишить, відірве все Успіх
, даю підказку - ти зараз собі "окуляри" створюєш
Shaman
Додано: Сер 17 вер, 2025 10:16
Wirująświatła
