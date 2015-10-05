RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:36

  ЛАД написав:А вот с зарядкой телефона действительно проблема.

Эта проблема решается просто - группа поддержки подносит павербанки 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:03

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А вот с зарядкой телефона действительно проблема.

Эта проблема решается просто - группа поддержки подносит павербанки 😁

Нарушение самостоятельности. :)
Banderlog упустил более важный вопрос. Еду он находит на помойках?
Или тоже "группа поддержки"? Там в начале видео какой-то человек с кульком на голове что-то принёс.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:04

ЛАД

Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму. :)


Був голодний як церковна криса 😅
Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)
Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.
А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайсон і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 вер, 2025 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:17

  Hotab написав:ЛАД

Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму. :)


Був голодний як церковна криса 😅
Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)
Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.
А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайкін і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.

Это я плохо понимаю. :oops:
Если не секрет, на кого она учится?

P.s.
Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Евросоюз планирует постепенно отказаться от предоставления временной защиты гражданам Украины, бежавшим из своей страны в связи с полномасштабным вторжением России. Общие рекомендации, принятые Советом ЕС во вторник, 16 сентября, направлены на то, чтобы обеспечить возвращение беженцев в Украину или переход к другим легальным статусам проживания в странах Евросоюза.
.......В то же время Совет ЕС призывает европейские страны выдавать украинским беженцам национальные виды на жительство - например, на основании трудоустройства, обучения или семейного положения. "Лицам, пользующимся временной защитой, также следует разрешить подавать заявки на получение статусов в соответствии с законодательством ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой", - говорится в рекомендациях.
https://www.dw.com/ru/v-evrosouze-soglasovan-plan-otkaza-ot-vremennoj-zasity-ukraincev/a-74021679 Похоже, закончится тем, что всем работающим дадут ВНЖ, детям, скорее всего, тоже, а неработающим взрослым (не пенсионного возраста) пособие на репатриацию. Вопрос остаётся с пенсионерами.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:24

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму. :)


Був голодний як церковна криса 😅
Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)
Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.
А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайкін і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.

Это я плохо понимаю. :oops:
Если не секрет, на кого она учится?

Я теж. Але може дійсно новому поколінню це важливо. Разом з повним інстаграмом фоток з Монако/Венецій та інших Римів .
Ну і в принципі в Польщі атестат з відзнакою , німецька С1 , повністю на бюджет в Німецький ВУЗ по профілю «журналістика і музика», по максимальному набраному балу. Хай понтується, є ж принципі чим, не тільки коштовні побрякушки.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:28

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:.......
Був голодний як церковна криса 😅
Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)
Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.
А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайкін і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.

Это я плохо понимаю. :oops:
Если не секрет, на кого она учится?

Я теж. Але може дійсно новому поколінню це важливо. Разом з повним інстаграмом фоток з Монако/Венецій та інших Римів .
Ну і в принципі в Польщі атестат з відзнакою , німецька С1 , повністю на бюджет в Німецький ВУЗ по профілю «журналістика і музика», по максимальному набраному балу. Хай понтується, є ж принципі чим, не тільки коштовні побрякушки.

Вот это хорошо.
В таком варианте можно и понтоваться. А то бывает, понтов много, а в голове пусто.
И перспективы хорошие.
Я там выше дописал, посмотрите.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:02

  ЛАД написав:Там в начале видео какой-то человек с кульком на голове что-то принёс.

Людину з кульком я не упустив.)
І що приніс теж, не помітив щоб він щось уносив. :lol:
Та і історію помню про, жебрацтво) кусок хліба тренєр навчит здобути)
но просити щоб людина з пакетом забрала пакет з лайном... це вже інший уровєнь.)
При формуванні бригади ми зимою були в школі в невеличкому смт то я місяць ходив в лікарню митись і стіратись)
потом, вже налагодив побут, жаль було лишати).
P/s за один момент надумався.
Якось серед молоді модно корчить одіночок, позиціонувати себе соціопатом. Цінність команди і командної роботи для багатьох з них неочевидна.
Не те що бувший мер Києва) - я і моя молодая команда, дєлаєм шото нужноє, шото полєзноє :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:08

"Ай-яй-яй-яй-яя, убілі нєгра..."©

  Успіх написав:

Ясненько-понятненько...
Напевно, якщо б замочили негра, то більш цікавіше було б.

А так подумаєш, якусь блондинку... - на яку тутешнім форумчанам глибоко...

Цинічний світ©
Успіх
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:20

  Hotab написав:ЛАД

Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму. :)


Був голодний як церковна криса 😅
Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)
Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.
А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайсон і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.

Це який рік 1990+ , нас годували +- але то було на теренах запоребрика , іноді сушеною картоплею з якої зварганили "пюре" :mrgreen: але то в учебці , у частині (дуже невелика) годували дуже пристойно , були навіть котлети на свята , допомагали повару дружини офіцерів , посуд -кераміка а не окислений сірий алюміній учебки, вилки /ложки нержавійка....
п.с. кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?
п.п.с. бачив у Кап Ярі такий склад але пустий де у землі зроблені емності бетонні кожна кубів на 20 під закваску різних капуст з помідорами...
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:22

  Успіх написав:..........
Ясненько-понятненько...
Напевно, якщо б замочили негра, то більш цікавіше було б.

А так подумаєш, якусь блондинку... - на яку тутешнім форумчанам глибоко...

Цинічний світ©

Непонятно, что вы хотите?
Мы должны выразить возмущение американским психом? Сочувствие к родственникам девушки? Что-то ещё?
У нас на фронте каждый день погибают сотни ваших побратимов. В мире каждый день убивают, наверное, тысячи (десятки тысяч?) людей.
ИИ пишет, что "число жертв умышленных убийств в мире за последние годы остается стабильным, составляя примерно 400-450 тысяч человек ежегодно".
ЛАД
