Hotab написав:Успіх Нас більше турбує що вживили в голову тобі, що ти в статусі ухилянта-доглядача за п̶и̶ш̶к̶а̶м̶и̶ ̶з̶ ̶н̶и̶з̶ь̶к̶о̶ю̶ ̶с̶о̶ц̶і̶а̶л̶ь̶н̶о̶ю̶ ̶в̶і̶д̶п̶о̶в̶і̶д̶а̶л̶ь̶н̶і̶с̶т̶ю кицею називаєш себе героєм??
Якщо Баксік дійсно був добровільно 3 роки у армії з 2023 ,то на мою думку він герой , шо було потім то не має значення як він "звільнився"
Правительство Нидерландов планирует сделать уход за детьми практически бесплатным к 2029 году, ежегодно направляя около 9 миллиардов евро непосредственно поставщикам услуг по уходу за детьми, сообщил в интервью Tweede Kamer государственный секретарь по социальным вопросам Юрген Нобель. .... сектор столкнётся с трудностями при создании примерно 200 000 новых мест в детских садах, необходимых для удовлетворения спроса в условиях практически бесплатной системы.
Король также предостерёг от поляризации общества. В интернете, в сфере образования и в национальной политике люди всё чаще противопоставляются друг другу. По словам короля, правительству необходимо устранить этот разрыв. Ведь демократия подразумевает «готовность видеть дальше наших разногласий и зрелость, необходимую для того, чтобы идти навстречу друг другу». ....... Король заявил, что в следующем году правительство Нидерландов сосредоточится главным образом на реализации начатых в прошлом году мер. Во-первых, оно завершит разработку иммиграционного законодательства, чтобы взять под контроль миграцию, добавил король. «Регулирование миграции — одна из главных проблем в стране, и эта проблема остаётся актуальной» ........ Выделены средства на повышение безопасности на вокзалах, создание новых приютов для женщин, пострадавших от насилия, и борьбу с фемицидом. Правительство планирует построить больше жилья и выделило четыре участка под крупномасштабное жилищное строительство, а также бесчисленное множество более мелких объектов.
кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?
З якою метою цікавишся і на що впливає моя відповідь в контексті теми?
Підтвердити статус героя / захисника України чі Африки і дорікати шо тебе країна недооцінила і Барабашов повинен тебе наразі захищати ? П.С. а шо зі вступом у училище?
Так у тебе архів з «підтверджувалками» кожного ранку обновляться , амнезія настає. Сенс тобі вчергове розказувати? Я ж пропонував дієвий метод, який запамʼятовується. Зустрічаємось, показую все що тебе цікавить. Про участь, в яких роках, розкажу як поступав, чому. Як мінімум пару тижнів будеш памʼятати, зразу заглядаючи в дзеркало. . Якщо з мазями - то десь може 1 тиждень.