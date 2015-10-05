RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 725726727728
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:23

Успіх
Нас більше турбує що вживили в голову тобі, що ти в статусі ухилянта-доглядача за п̶и̶ш̶к̶а̶м̶и̶ ̶з̶ ̶н̶и̶з̶ь̶к̶о̶ю̶ ̶с̶о̶ц̶і̶а̶л̶ь̶н̶о̶ю̶ ̶в̶і̶д̶п̶о̶в̶і̶д̶а̶л̶ь̶н̶і̶с̶т̶ю кицею називаєш себе героєм?? :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 16358
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:26

Vadim_
кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?


З якою метою цікавишся і на що впливає моя відповідь в контексті теми?
Hotab
 
Повідомлень: 16358
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:32

  Hotab написав:Vadim_
кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?


З якою метою цікавишся і на що впливає моя відповідь в контексті теми?

Підтвердити статус героя / захисника України чі Африки і дорікати шо тебе країна недооцінила і Барабашов повинен тебе наразі захищати ?
П.С. а шо зі вступом у училище?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:45

  Hotab написав:Успіх
Нас більше турбує що вживили в голову тобі, що ти в статусі ухилянта-доглядача за п̶и̶ш̶к̶а̶м̶и̶ ̶з̶ ̶н̶и̶з̶ь̶к̶о̶ю̶ ̶с̶о̶ц̶і̶а̶л̶ь̶н̶о̶ю̶ ̶в̶і̶д̶п̶о̶в̶і̶д̶а̶л̶ь̶н̶і̶с̶т̶ю кицею називаєш себе героєм?? :lol:

Якщо Баксік дійсно був добровільно 3 роки у армії з 2023 ,то на мою думку він герой , шо було потім то не має значення як він "звільнився"
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:54

Правительство Нидерландов планирует сделать уход за детьми практически бесплатным к 2029 году, ежегодно направляя около 9 миллиардов евро непосредственно поставщикам услуг по уходу за детьми, сообщил в интервью Tweede Kamer государственный секретарь по социальным вопросам Юрген Нобель.
.... сектор столкнётся с трудностями при создании примерно 200 000 новых мест в детских садах, необходимых для удовлетворения спроса в условиях практически бесплатной системы.
https://nltimes.nl/2025/09/16/government-will-invest-eu9-billion-childcare-annually-making-near-free-2029
Король также предостерёг от поляризации общества. В интернете, в сфере образования и в национальной политике люди всё чаще противопоставляются друг другу. По словам короля, правительству необходимо устранить этот разрыв. Ведь демократия подразумевает «готовность видеть дальше наших разногласий и зрелость, необходимую для того, чтобы идти навстречу друг другу».
.......
Король заявил, что в следующем году правительство Нидерландов сосредоточится главным образом на реализации начатых в прошлом году мер. Во-первых, оно завершит разработку иммиграционного законодательства, чтобы взять под контроль миграцию, добавил король. «Регулирование миграции — одна из главных проблем в стране, и эта проблема остаётся актуальной»
........ Выделены средства на повышение безопасности на вокзалах, создание новых приютов для женщин, пострадавших от насилия, и борьбу с фемицидом. Правительство планирует построить больше жилья и выделило четыре участка под крупномасштабное жилищное строительство, а также бесчисленное множество более мелких объектов.
https://nltimes.nl/2025/09/16/dutch-king-focuses-peoples-livelihoods-unity-defense-budget-day-speech
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 вер, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36183
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:55

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?


З якою метою цікавишся і на що впливає моя відповідь в контексті теми?

Підтвердити статус героя / захисника України чі Африки і дорікати шо тебе країна недооцінила і Барабашов повинен тебе наразі захищати ?
П.С. а шо зі вступом у училище?

Так у тебе архів з «підтверджувалками» кожного ранку обновляться , амнезія настає. Сенс тобі вчергове розказувати? :D
Я ж пропонував дієвий метод, який запамʼятовується. Зустрічаємось, показую все що тебе цікавить. Про участь, в яких роках, розкажу як поступав, чому.
Як мінімум пару тижнів будеш памʼятати, зразу заглядаючи в дзеркало. . Якщо з мазями - то десь може 1 тиждень.
Hotab
 
Повідомлень: 16358
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 725726727728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7021
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14865)
17.09.2025 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.