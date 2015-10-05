ЛАД написав:Так стандарт образования недостаточен или они удовлетворены качеством обучения?
Трохи знайомий з питанням. Проблема в тому, що вартість навчання - десятки тисяч. Таких грошей в людей нема і щоб його виплатити вони вилазять в кредитне рабство на роки. А отримана освіта піднімає зарплату не так аж і суттєво - на кілька сотень в місяць...
Сибарит написав:Правда, если учесть, что основные затраты на обучение - это усилия и время
Це хіба в Україні.
А сучасна молодь в усьому світі хоче "жити як в ТікТок" і це вимагає кардинально іншого підходу до найму.
Faceless написав:Ніби в усі часи це лікувалося банальним бажанням пожерти. Не розумію, що зараз дало збій
ИМХО є 2 основні фактори: 1. Гіперопіка батьків, які готові і в 30 років спонсорувати своїх дітей 2. Віртуальний світ, який дозволяє уникати спілкування з однолітками і замінює чимало потреб, зокрема в сексі.
В Штатах да. А в Англии тоже?
так, в Англії теж. взагалі більшість освіти англійською, а може вся - платна. в Європі - інший підхід, але треба знати відповідну мову