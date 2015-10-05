Из университетской программы в Афганистане исключены книги, написанные женщинами. Помимо этого, правительство Талибана запретило университетам преподавать 18 учебных дисциплин, противоречащих шариату (среди них, например, права человека), а также касаться темы сексуальных домогательств.

.......Из 679 книг, вызывающих озабоченность из-за «антишариатского содержания», около 140 оказались написанными женщинами. Среди них, например, книга под названием «Безопасность в химической лаборатории».



........ Только на этой неделе в десяти провинциях по приказу верховного лидера Талибана был запрещен оптоволоконный интернет — официально для «предотвращения аморальности».



Все эти новые правила повлияли на разные сферы жизни, но особенно это отразилось на жизни женщин и девочек. Им запрещено получать образование выше шестого класса, а один из последних путей для профессионального обучения закрылся в конце 2024 года, когда в стране тихо прекратили работу курсы для акушерок.



Теперь запрет коснулся и университетских предметов, посвященных женщинам: шесть из восемнадцати запрещенных дисциплин касаются именно этой темы — среди них «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации» и «Социология женщин».



Правительство Талибана заявляет, что уважает права женщин в соответствии со своей интерпретацией афганской культуры и исламского права.

...... Помимо книг, написанных женщинами, под запрет также попали книги иранских авторов или изданные в Иране. Один из членов комиссии сообщил Би-би-си, что целью этого было «предотвращение проникновения иранского контента» в афганскую учебную систему.