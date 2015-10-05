RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 731732733734
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:57

Курага́ — сушені абрикоси або персики без кісточок

  fox767676 написав:
  Успіх написав:То ппц!
Те, що один надрочує на філіпінку - ще можна зрозуміти.

Але те, що інший надрочує на стару курагу🤦🏻 - це за межами здорового глузду!


Вам такая не даст


Курага́ — сушені абрикоси або персики без кісточок. Належить до сухофруктів. Крупні сорти сушать без кісточок, дрібні сорти — урюк, сушать з кісточками, оскільки у більшості сортів урюку кісточки погано відділяються від м'якоті. Урюк як цільний плід має більш високу поживну цінність.

Натуральна курага має забарвлення темного кольору, якщо протягом сушіння на абрикоси потрапляє волога.

В українських магазинах представлена​​, як правило, курага з Туреччини. З цієї ж країни привозять так звану «органік» або натуральну курагу темного кольору. Вона вирощується без застосування пестицидів або гербіцидів і висушується без діоксиду сірки. Вона значно дорожча і солодша за звичайну блискучу курагу жовто-помаранчевого кольору.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40884
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 08:59

Психологія

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Ви вже колись озвучували другий варіант-вдало одружитися
Так, я теж, наче пригадую цей варіант.

Тож, або красти, або вдало одружитися.
(Ну, Успіх, запропонував би пробувати себе в різних бізнесах, поки молодий і ентузіазму два вагона)
Але зараз хочу зупинитись саме на вищенаписаних двох варіантах - красти, або вдало одружитися.

І щось так сумно стало, якщо глибоко про це подумати...
Отакий стоїш біля печі, де палає вогонь і купа червоного жару... - і береш "чесність" - та кидаєш в пічку...
- береш "справжню любов/кохання" і теж - в пічку!
- а потім, взагалі, "все ДОБРО" кидаєш в пічку і зачиняєш дверцята...
Потім, відійшовши від печі, бачиш, що залишилась чорна купа "зла"... - а до тебе підходить чорт і міцно тисне тобі руку!

То називається здоровий цинізм.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8672
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:11

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Успіх написав:То ппц!
Те, що один надрочує на філіпінку - ще можна зрозуміти.

Але те, що інший надрочує на стару курагу🤦🏻 - це за межами здорового глузду!


Вам такая не даст


Курага́ — сушені абрикоси або персики без кісточок. Належить до сухофруктів. Крупні сорти сушать без кісточок, дрібні сорти — урюк, сушать з кісточками, оскільки у більшості сортів урюку кісточки погано відділяються від м'якоті. Урюк як цільний плід має більш високу поживну цінність.

Натуральна курага має забарвлення темного кольору, якщо протягом сушіння на абрикоси потрапляє волога.

В українських магазинах представлена​​, як правило, курага з Туреччини. З цієї ж країни привозять так звану «органік» або натуральну курагу темного кольору. Вона вирощується без застосування пестицидів або гербіцидів і висушується без діоксиду сірки. Вона значно дорожча і солодша за звичайну блискучу курагу жовто-помаранчевого кольору.

Ти напевно, ні кураги давно не бачив, ні... :oops:
https://rozetka.com.ua/ua/436478597/p43 ... 3gEALw_wcB
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8672
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 731732733734
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7056
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.