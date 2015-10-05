RSS
Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:34

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  fox767676 написав:У кого-то бывало так в жизни - очень обидная потеря (про**б попросту говоря) компенсировалась чудесным образом ? "легко пришло - дегко ушло" наоборот ?
.......
У меня было наоборот - "легко ушло - легко пришло". Как-то были очень большие потери, но потом следующий год был очень успешным, компенсировал все потери с избытком.
Є в цьому щось діалектичне-філософське.
Якщо зробити з втрат не трагедію, а правильні висновки ,то скоро воно нівелюються прибутками, причому механізм може бути на межі фантастики
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 10:12

  Hotab написав:
🛴Івано-Франківськ став першим українським містом, що ввів заборону на рух електросамокатів у центрі, —ЗМІ.

Як вам ідея заборонити рух електросамокатів в центрі Львова?

Портят экологию?
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 10:28

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Віталя,
🛴Івано-Франківськ став першим українським містом, що ввів заборону на рух електросамокатів у центрі, —ЗМІ.

Як вам ідея заборонити рух електросамокатів в центрі Львова?

Портят экологию?

Бісять всіх. І водіїв і пішоходів.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 10:38

  Hotab написав:Віталя,
🛴Івано-Франківськ став першим українським містом, що ввів заборону на рух електросамокатів у центрі, —ЗМІ.

Як вам ідея заборонити рух електросамокатів в центрі Львова?

даже при сталине электросамокаты не запрещали. ДУМАЙТЕ!
  Banderlog написав:Бісять всіх. І водіїв і пішоходів.
всем принять успокоительное. Автомобили когда появились тоже всех бесили. Не любит человечество технологии.

Виталий, нашла пару интересных фактов. В начале XX века действительно некоторые газеты называли автомобили "исчадиями ада" и писали, что они несут хаос на улицы.

Были даже случаи, когда вводили так называемые "красные флаги": в некоторых местах закон требовал, чтобы перед автомобилем шёл человек с флагом, предупреждая пешеходов и лошадей.

Ещё были ограничения скорости, вплоть до черепашьих темпов, чтобы люди не слишком нервничали. Так что были довольно экстравагантные методы, чтобы хоть как-то усмирить "железных коней"!

Когда первые автомобили только появились, люди действительно не сразу их приняли. Некоторые считали их чем-то опасным, они пугали лошадей, нарушали привычный уклад.

Но со временем, особенно когда появились более доступные модели, типа Форда, всё это начало постепенно меняться. Так что сначала было довольно много скептицизма, но в итоге машины просто вросли в нашу жизнь.


Ничего не напоминает? Самокат самый удобный транспорт "последней мили" (до 5-10 км). На такие маленькие расстояния бессмысленно гонять авто, кроме дождя, ветра и снега.

Странно когда самокаты запрещают А велики нет. Велик может причинить точно такие же травмы окружающим. Проблема не в самокатах, а в головах.

Я бы ввел ограничения по возрасту. В Ирпене куча малолеток на серьезных самокатах (со скоростью до 50км/ч ) тусуются на площади, вот это опасно, но пока инцидентов вроде не было.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 11:02

Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав: Странно когда самокаты запрещают А велики нет. Велик может причинить точно такие же травмы окружающим. Проблема не в самокатах, а в головах.

Велосипеди вписалися в дорожній рух - саме по дорогах, а самокати якось ні. Теоретично, там де є велодоріжки, взагалі не мало б бути питань, але на дорогах самокати непомітні, а на тротуарах - небезпечні.
Хоча логічніше було, думаю:
- вимагати для персонального електротранспорту наявність водійського посвідчення (будь-якої категорії)
- заборонити рух по тротуарах
- відкрите питання, чи прирівняти до велосипеда в пдр

Але це можливо тільки на рівні держави, а окреме місто може максимум це щось заборонити
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 11:49

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Портят экологию?

Бісять всіх. І водіїв і пішоходів.

А перепуганные пешеходы портят экологию 😁
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 11:56

  Faceless написав:- відкрите питання, чи прирівняти до велосипеда в пдр

Учитывая наличие двигателя, проще приравнять к мопеду. Достаточно убрать минимальную мощность для электродвигателя.
Там определение оговаривает количество колес и наличие двигателя, но ничего не говорит про наличие седла 😁

Из курьёзных законов, когда-то был закон , предписывавший разобрать автомобиль и спрятать в кювете при приближении лошади.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 12:03

  Faceless написав:вимагати для персонального електротранспорту наявність водійського посвідчення (будь-якої категорії)
- заборонити рух по тротуарах
- заборонити рух по тротуарах
Кто будет контролировать наличие ВП и бегать за самокатами по тротуарам? Полиции и так мало, по Ирпеню авто носятся с превышением скорости, я ни разу не видел, чтобы кого то штрафанули. Технически самокат может догнать только другой самокат, я могу свернуть на узкую пешеходную дорожку, в подземный переход или на газон, полицейское авто будет по тротуарам и газонам за мной ездить?
