Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 14:05

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Хочете їздити на новому танспорті то треба переробляти транспортну мережу і відділяти самокатчиків і ведосипедистів в окрему зону.
обсуждение пришло к тому, что мэрия вместо запретов должна выделить под самокаты/велики отдельные дорожки. Запрещать много ума не надо, с этим даже имбецил справится. Поэтому когда вижу тупорылые запреты в принципе понимаю интеллектуальный уровень чиновников.
У окремо взятого міста немає інструментів змінити ПДР, є тільки локальні заборони. Тож не бачу нічого ненормального.
Купа міст в світі зробили так само
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 14:07

  Hotab написав:UA

Шиз может бесконечно "конструктивно" вести дискуссию или спорить по разным вопросам.
Только результат этих дискуссий всегда один.



«Бесконечно конструктивно» може сперечатись зовсім не обовʼязково «шиз» .
Це ти просто знаєш лише це слово.

Хотаб, перед ВЛК тренуєшся?
Немає в тебе шизи. Здоров.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 14:08

  UA написав:
  Hotab написав:UA

Шиз может бесконечно "конструктивно" вести дискуссию или спорить по разным вопросам.
Только результат этих дискуссий всегда один.



«Бесконечно конструктивно» може сперечатись зовсім не обовʼязково «шиз» .
Це ти просто знаєш лише це слово.

Хотаб, перед ВЛК тренуєшся?
Немає в тебе шизи. Здоров.


Дожились , пацієнти вже роблять медичні висновки.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 14:09

Re: Психологія та саморозвиток

Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:UA

[quote]
Шиз может бесконечно "конструктивно" вести дискуссию или спорить по разным вопросам.
Только результат этих дискуссий всегда один.



«Бесконечно конструктивно» може сперечатись зовсім не обовʼязково «шиз» .
Це ти просто знаєш лише це слово.

Хотаб, перед ВЛК тренуєшся?
Немає в тебе шизи. Здоров.


Дожились , пацієнти вже роблять медичні висновки.[/quote]Хто перший поставив діагноз той і лікар
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 14:14

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Портят экологию?

Бісять всіх. І водіїв і пішоходів.

А перепуганные пешеходы портят экологию 😁

вносять посильний вклад в глобальне потепління
  UA написав:И самокаты от 21+

Это чтобы трезвыми никто не ездил? 😁
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 14:28

  Сибарит написав:
  UA написав:И самокаты от 21+

Это чтобы трезвыми никто не ездил? 😁

Трєзвому нікому нікуди не треба)
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  UA написав:И самокаты от 21+

Это чтобы трезвыми никто не ездил? 😁

Трєзвому нікому нікуди не треба)

Це в рамку))
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 14:35

  Hotab написав:
  UA написав:Хотаб, перед ВЛК тренуєшся?
Немає в тебе шизи. Здоров.


Дожились , пацієнти вже роблять медичні висновки.

Тобто ти не згоден?
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 14:51

УА розвʼязав руки і перешив сорочку в халат

  UA написав:
  Hotab написав:
  UA написав:Хотаб, перед ВЛК тренуєшся?
Немає в тебе шизи. Здоров.


Дожились , пацієнти вже роблять медичні висновки.

Тобто ти не згоден?

Ти пришли мені свій висновок з власним підписом , як пацієнта, а я в полі «ознайомлений», напишу, згоден чи ні. Може трохи послабимо тобі режим
