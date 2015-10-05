Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 737738739740 Додано: Пон 29 вер, 2025 08:12 Wirująświatła написав: Banderlog написав: По обочині припарковані автомобілі По обочині припарковані автомобілі во всем мире убирают из центра авто пересаживая водителей на вело и общественный транспорт. У вас крен в сторону авто, типа припаркованные гудящие дымящие 20 летние bляxu украшают исторический центр. А самокаты зло. Потому что они вам не нравятся. Про ошибки мышления - выше. Запрещаем значит запрещаем всё.



С низкой культурой вождения надо бороться в школе. Там же учить ездить на самокатах. Не обязательно выделять на каждой улице для самоката дорожку, одна улица может быть для авто, другая для великов и самокатов, третья пешеходная.



Эти проблемы так или иначе придется решать. Как с парковками для самокатов, мне не нравится пристегивать его к деревьям, скамейкам и заборам. Но инфраструктура моего города ничего другого не предлагает.



Так різниця наших позицій тільки в тому що ви хочете щемить автомобілістів а я самокатчиків)

Дивіться, старі міста були заточені під коні. Потом його так сяк переробили під автомобілі, зара ви рішили переробляти під самокати. А ви певні, що більшості самокати удобніші за автомобіль?

+ самоката в тому, що він поза увагою законів

. Якщо обмежити на ньому швидкість до 20,заборонити їздити по тротуарах та в пішохідних зонах заставити їздити в шльомах,заборонити паркуватись на тротуарах то проблема самокатчиків відпаде. ) доречі старі райони здебільшого під бруківкою...

ориентироваться на мнение большинства такая себе затея. Большинство в свое время выбрало Гитлера и Путина. Им удобнее запарковать машинами всё, включая тротуары и газоны. И прогревать ДВС под окнами зимой. Не тот уровень культуры чтобы на него ориентироваться. Если большинству будет удобнее срать где попало, получается это надо разрешить?

Если я правильно понял, речь идёт о самом-самом центре, куда въезд автомобилям запрещен с незапамятных времён.

А ошибка мышления - это когда горстка фанатиков требует, чтобы им выделили столько же места, сколько и основной массе. Не многовато ли будет треть улиц для игрушек?

Если я правильно понял, речь идёт о самом-самом центре, куда въезд автомобилям запрещен с незапамятных времён.



А ошибка мышления - это когда горстка фанатиков требует, чтобы им выделили столько же места, сколько и основной массе. Не многовато ли будет треть улиц для игрушек?

если вы решили что многовато, значит так и есть. Это примерно как с пандусами для колясочников, которые могут занимать половину входа, в угоду фанатам передвижения на колясках. Мнение большинства знаете? "Пока я не колясочник пандусы не нужны". Примерно такое.

Повідомлень: 30701 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2523 раз. Подякували: 3507 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 вер, 2025 09:24 Wirująświatła написав: Как с парковками для самокатов, мне не нравится пристегивать его к деревьям, скамейкам и заборам. Но инфраструктура моего города ничего другого не предлагает. Как с парковками для самокатов, мне не нравится пристегивать его к деревьям, скамейкам и заборам. Но инфраструктура моего города ничего другого не предлагает.

Эта проблема имеет чрезвычайно простое индивидуальное решение - пользоваться прокатными самокатами. Можно вообще не париться с парковкой. Народ их бросает посреди улиц так, что проходим приходится переступать, блокирует автомобили, блокирует выезды из дворов - полная свобода.

Эта проблема имеет чрезвычайно простое индивидуальное решение - пользоваться прокатными самокатами. Можно вообще не париться с парковкой. Народ их бросает посреди улиц так, что проходим приходится переступать, блокирует автомобили, блокирует выезды из дворов - полная свобода.

А со своим действительно есть проблемы, но владение любой собственностью всегда приносит лишние хлопоты.

