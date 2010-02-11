RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:29

  smdtranz написав:масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.

лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.

причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться

В Днепре штамп 50 и 100 грамм берут по 123 за грамм, продажа 100 по 125,5 и 50 по 126
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:44

  SAndriy1 написав:
  smdtranz написав:масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.

лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.

причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться

В Днепре штамп 50 и 100 грамм берут по 123 за грамм, продажа 100 по 125,5 и 50 по 126


То емиссию - подряд номера и муха не сидела так берут и продают.
Слитки как и доллары - бывают разные. :wink:
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:33

  jabba написав:
  SAndriy1 написав:
  smdtranz написав:масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.

лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.

причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться

В Днепре штамп 50 и 100 грамм берут по 123 за грамм, продажа 100 по 125,5 и 50 по 126


То емиссию - подряд номера и муха не сидела так берут и продают.
Слитки как и доллары - бывают разные. :wink:

Сдавал обычные - по одному 100 и 50, упаковка пластик, ARGOR.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:03

  SAndriy1 написав:Сдавал обычные - по одному 100 и 50, упаковка пластик, ARGOR.

Обычные - это 25 летней давности потрескавшийся коммерцбанк или 15 летней давности юмикор в пожелтевших картонках формата А5. А у вас современный черный аргор судя по всему в состоянии и муха не сидела, неотличимом от эмиссиионного.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:27

jabba

в киеве кстати аргор продают на доллар дороже, чем другие марки.
даже если и те и другие эмиссия штамп красиво и тд
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:20

  smdtranz написав:jabba

в киеве кстати аргор продают на доллар дороже, чем другие марки.
даже если и те и другие эмиссия штамп красиво и тд


Везде черный эмиссионный контрабандный аргор дороже емиссионного контрабандного оранжевого контрабандного эмиссионного валкамби уже наверное почти год. Поставщики то у всех одни и те же.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:27

Головна інтрига, чи візьме срібло 50, чи покотиться вниз, як вже декілька разів в історії. Правда, тоді співвідношення золота і срібла було зовсім іншим, і долар (як і всі фіатні валюти) за цей час суттєво знецінився.
