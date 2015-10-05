Wirująświatła написав:Я просто указал на корень проблемы "мне не надо значит никому не надо".
У этой проблемы есть и оборотная сторона: "Если я чего-то хочу, мне должны это обеспечить, даже ценой ущемления всех остальных". И да, именно "хочу". Потребности инвалидов под эту категорию не попадают. Что же касается пешеходов, необходимо обеспечить не только достаточный объем знаний ПДД, но и иметь механизм принуждения к их исполнению. Пешеходные права должны поспособствовать созданию такого механизма. Вышивать РНОКПП на спине пока не предлагаю 😁
Banderlog написав:А ви певні, що більшості самокати удобніші за автомобіль?
ориентироваться на мнение большинства такая себе затея. Большинство в свое время выбрало Гитлера и Путина. Им удобнее запарковать машинами всё, включая тротуары и газоны.
ця хрєнь називається демократією))) ви ж пропонуєте ущємляти інтереси більшості на користь еліти на самокатах. Місто має свою логіку. Уявімо собі район де дороги відведені для велосипедистів, самокатчиків ролерів та моноколісників.) Удобно буде жителям в квартирах того району? Власники магазинів, обрадуються? Навіть перенесення зупинок громадського транспорту сильно змінює потік грошей щодо місця. Заборона парковки вздовж узбіччя витягне соки з вулиць.
Wirująświatła написав:Считаю нужны ограничения по возрасту и наличие прав категории А1.
Отсутствие ограничения по возрасту компенсируется необходимостью иметь банковскую карту для оплаты проката. Совсем детей я на прокатных не видел. С необходимостью наличия прав согласен. Более того, Я считаю необходимым введение прав категории П для пешеходов, они такое творят...
А хтось в курсі, в якому мрео видають права на моно-калісо?! Нє ну бо як ти на 4х калосах хоч їздить, то мусь здавати теорію, практику, аналізи, корінь мандрагори, печінку сицілійської ропухи і 200 доларів. А як одно то шо вони кому здають, щоб їбашить со скоростю світла по дорогам загального користування. Я канешно понімаю шо ветір в харю, я хуярю. Але ото можна тих трансформерів якось позабирать з дороги. Бо п*** як стрьомно шо та нінзя десь вільне в лево-право, приклеїться тобі до капота, ти стоїш, воно летить,колесо дальше поїде. Ні дворніків, ні поворотів у них нема, інстинкту самозбереження походу тоже.
Banderlog написав:Удобно буде жителям в квартирах того району? Власники магазинів, обрадуються?
не обязательно лоб разбивать в порывах фанатизма. Жителям, такси и доставке товаров можно выдать пропуск на проезд этой улицей. Смысл предложения не закошмарить кого то, а разделить потоки, водятлам некомфортно с самокатами, у меня 2 раза была ситуация когда еду ПО ДОРОГЕ на скорости 40км/ч и передо мной открывается водительская дверь. Водила в зеркало не увидел самокат. Или подумал что это пешеход/привидение.
Wirująświatła написав:запреты это костыль полумера и отсрочка решения.
Почасти так. А також - неможливість вирішити проблему іншим шляхом, взагалі чи за короткий період часу, з різних причин- технічних, чи бюрократичних. Я б сказав, що тенденція заборони самокатів вже прокотилася по ряду міст в світі, бо на те були причини.
