Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 18:02

  Wirująświatła написав:
.......
‼️Власти пообещали принять все необходимые меры, чтобы вернуть незаконно выведенные средства и наказать вино

Хорошая опечатка. :)
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 18:29

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
.......
‼️Власти пообещали принять все необходимые меры, чтобы вернуть незаконно выведенные средства и наказать вино

Хорошая опечатка. :)


Тут https://tsn.ua/politika/koruptsiia-na-s ... 22230.html теж опечатка?
Чи Ви про коментар до події від журналіста?
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 01:05

  alibob написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Wirująświatła
.......
‼️Власти пообещали принять все необходимые меры, чтобы вернуть незаконно выведенные средства и наказать вино

-----------------------------
Хорошая опечатка. :)


Тут https://tsn.ua/politika/koruptsiia-na-s ... 22230.html теж опечатка?
Чи Ви про коментар до події від журналіста?

Я об этом.
Чьи это слова - из статьи или из комментария журналиста, понятия не имею. По вашей ссылке таких слов нет. Да и остальных формулировок тоже.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 07:24

Правительство Шотландии официально рекомендовало шотландским школам обеспечить учеников отдельными туалетами для мальчиков и девочек.

В изданных в понедельник рекомендациях говорится, что в школах должны быть туалеты, разделенные по признаку биологического пола, но при этом школы могут оборудовать и «гендерно-нейтральные туалеты».

В подавляющем большинстве шотландских школ туалеты и так раздельные, хотя во многих школах обустроены и «гендерно-нейтральные».
......
Этой весной суд в Шотландии принял решение в пользу одной родительской пары, которые подали иск против муниципалитета, требуя, чтобы в начальной школе, куда ходит их ребенок, обустроили отдельные туалеты для мальчиков и девочек. В этой школе был только общий туалет.
https://www.bbc.com/russian/articles/c07v0jgjpyeo
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 07:54

Самокатчики

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 17:04

Тут часто пеняют на "не такой народ".
Люди везде одинаковы.
С сегодняшнего дня штраф за безбилетный проезд в поезде, автобусе, метро или трамвае будет увеличен на 40%. С 1 октября штраф за безбилетный проезд увеличился с 50 до 70 евро.

Повышение размера штрафа за безбилетный проезд было принято по решению Кабинета министров. В последний раз штраф за безбилетный проезд увеличивался в апреле 2016 года.

По данным NS, количество выписанных штрафов растёт уже несколько лет. В 2022 году за безбилетный проезд были оштрафованы 180 949 пассажиров. В 2024 году это число достигло 353 063.

В этом году NS планирует выписать около 400 000 штрафов за поездки без оплаты
https://nltimes.nl/2025/10/01/fines-will-rise-40-using-public-transport-without-ticket
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 17:09

  ЛАД написав:
Люди везде одинаковы.
С сегодняшнего дня штраф за безбилетный проезд в поезде, автобусе, метро или трамвае будет увеличен на 40%. С 1 октября штраф за безбилетный проезд увеличился с 50 до 70 евро.

Повышение размера штрафа за безбилетный проезд было принято по решению Кабинета министров. В последний раз штраф за безбилетный проезд увеличивался в апреле 2016 года.

По данным NS, количество выписанных штрафов растёт уже несколько лет. В 2022 году за безбилетный проезд были оштрафованы 180 949 пассажиров. В 2024 году это число достигло 353 063.

В этом году NS планирует выписать около 400 000 штрафов за поездки без оплаты
https://nltimes.nl/2025/10/01/fines-will-rise-40-using-public-transport-without-ticket

Сходил по ссылке. После статьи ссылка на похожую новость:
"Больше похожего
Голландский железнодорожный оператор NS «оштрафован» на 1,5 млн евро за сокращение расписания"
Надо отбивать 😁
