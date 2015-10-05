Додано: Пон 06 жов, 2025 05:11

И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет.

В общем, мне надо сбросить паундов 10.

Врач сказала. На самом деле надо.

Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.

Может чуть больше.

С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.

Никогда не был эндоморфом.

И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.

И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.

Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.

Практически удалена из рациона поваренная соль.

Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).

В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.

Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.

Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.

Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.

При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.

Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.

Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.

В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.

Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.

На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.

И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.

Что я делаю не так?

Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую.