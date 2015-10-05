Додано: Пон 06 жов, 2025 18:02

безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!





Що воно таке оце «безкоштовне»??Я такого не знаю. Бо все що є, то кимось оплачене. Просто якщо тобі безкоштовно, то оплатив хтось інший .Так а хто повинен утримуватидітей? Може я? Може Флайман? Він і своїх не хоче, Акурт каже Флайман дружині на дітей геть не допомагав після розлучення.В твоїй уяві держава це така казкова торбинка, чи «цвєтік-сєміцветік», де можна брати щось просто так , а як воно туди потрапляє, хто туди кладе - то тебе не обходить. Ну це діти так у батьків беруть гроші, не задумуючись. Тобі з тієї торбинки давали по 100+ к грн, ти був задоволений і обіцяв як тебе поміняють, то ти будеш туди класти так, щоб і іншим було що взяти по 100+к. Але не кладеш. Хочеш лише брати звідти. Так не буває.