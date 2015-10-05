flyman написав:В мене в селі на горищі одна (родинна реліквія). В Бучі інша (хтось викинув з поломаним кріпленням колеса, поремонтував і возив плитку та інші буд матеріали і побутову техніку з Епіцентра). В чому проблема з каляскою, бро?
У вас до дитини ставлення, як до мішка з будсміттям? Ну тоді і кравчучка підійде
добре, давай поторгуємось) https://rozetka.com.ua/ua/470066739/p470066739/ В принципі однієї на 3 штуки хватить. діти в серійному проізводстві дешевші виходять, якщо рахувати поштучну ціну.) Ну іще тисяч 4,5 грн на крісло для кормління. + прививки + возможно доведеться кормити смєсями, якщо жінка не молочна, + жінку теж надо відгодовувати щоб відновилась) + нехай сйомна квартира. Не так і слабо вийде для студента?
У вас до дитини ставлення, як до мішка з будсміттям? Ну тоді і кравчучка підійде
а священний борг хто віддасть? Шевченко?
15000000 / 41.5 = $361445.78 забагато буде за 1к
до речі, з 5 років, вже можна амортизувати різними роботами: гусей пасти, кур стерегти, гриби/ягоди збирати, рибу вудити ...
привчати до безплатної праці та переносити тяготи та невзгоди треба якнайраніше, бо потім виросте мамина черешенька, яка "ні до вареника, ні до войська"
Я думав Флайману мене вже нічим не вдастся здивувати А що, доставки з епіка вже нема? Чи в айті не заробляють на доставку? Здається з такої коляски дехто в дитинстві випадав.. ух пля((((
Не обдури ще одну дівчину!! Навіть якщо вона філіпінка Розказуй їй оце все зарані!! Щоб діти не страждали потім
flyman написав:це на всі 0 .. 18 років кожного місяця нова?
ну зачєм ти так ? Це перший внесок) далі буде) Забув іще до першого внеску десь хоть доларів 300 треба на роди. Я б сказав 500 но давай 300) І так берем 22 річного оболтуса шо снімає жилплощадь з жінкою і 2ма дітьми. Допустим він іще курить по пачці в день і пє по 2 банки піва вродь поки все в межах ? Ніде я не перегнув палку ? В скільки таке удовольствіє (сімейна жизнь) йому обійдеться в рік? Давай по циганськи, пальцем в небо тищ 5 долярів?
ну зачєм ти так ? Це перший внесок) далі буде) Забув іще до першого внеску десь хоть доларів 300 треба на роди. Я б сказав 500 но давай 300) І так берем 22 річного оболтуса шо снімає жилплощадь з жінкою і 2ма дітьми. Допустим він іще курить по пачці в день і пє по 2 банки піва вродь поки все в межах ? Ніде я не перегнув палку ? В скільки таке удовольствіє (сімейна жизнь) йому обійдеться в рік? Давай по циганськи, пальцем в небо тищ 5 долярів?
Я не поняв, ти за кого, за державу чи за медведя. Тут з долярчиком складаю бізнес план успіху забезпечення поставки ресурсу на держзаказ в тендерній ціні 1к квартири облцентра за $1шт. Котигорошка або Мавки (50.5%/49.5% як Бог дасть). А ти пропонуєш накручувати ціну і нажухувати платників податків відкатними небюджетним тратами на одну ресурсну одиницю продукції. В нас же свободне капіталістичне змагання, а не рабська праця як в клятому совку із загнившим комунізмом та непродуктивними тратами і паразитичним шлангуванням на суспільному організмі.
Hotab написав:Щодо народжуваності… спитав у одного афиканського дядька.. не бідний, але і не олігарх. Навіщо йому 5-7 дітей? Сказав що це його пенсія. Бо пенсії в країні нема, а діти потурбуються.
Кстати хороший вопрос. Какая мотивация заводить детей? Вспоминаю свой скудно сельский опыт лет с 10-11 дети летали как электровеники, во первых на них скидывали младших сиблингов, на девочек уход за домом и скотом, мальчики пасли овец, гусей, уток. Участвовали в заготовке сена и дров.
Оба пола ходили в лес за ягодами грибами, сбор своего урожая. То есть да дети были полноценной рабсилой и над ними не тряслись так как трясутся сейчас.
Мне не перепадало но моих друзей частенько наказывали прутом до таких хороших следов на теле. И чтобы сюсюкались с детьми 5+ не помню. Особое отношение было только к самым маленьким. Их не били и работать не заставляли.
Выражаясь языком психолога эмоционального компонента по отношению к детям в тот период и в том месте было намного меньше. Основные эмоции проявлялись в отношениях будущих женихов и невест. Все село знало кто на кого неровно смотрит и дрюкает по ночам.
Сейчас наоборот на отношения м/ж смотрят прагматично, без того эмоционального содержания что раньше, а детей наоборот любят сверх меры, чем задерживают их развитие. Я в свои 13-14 знал на порядок больше про жизнь, чем современные 20ти летние подростки.
Не хочу приводить живые примеры (поверьте их много) у тех подростков с которыми я общаюсь есть те или иные признаки инфантильности. У всех.
Цель и смысл ребенка сильно изменился, сейчас детей заводят в качестве дорогой игрушки. Отсюда кстати депрессии. Потому что в 18-20-25 (по разному) приходится взрослеть и реальность оказывается сильно хуже, чем представления о ней.
У нас реальность всегда соответствовала представлениям, в 13 мы всерьез думали как заработать денег. А чтобы деньги мне давали родители такое вообще не помню. Если и давали то копейки, которых не хватило бы ни на что. Всё что у меня было более менее ценное я купил (или выменял) сам.
Wirująświatła Мій старший (він насправді середній) так , але в лайтовій версіі, ростив свого сина. Ясно що не бив і не принижував, але до сільської роботи активно залучав аж до студентства його . Пояснював тим, що «щоб ти ненавидів сільський труд, добре вчився і виїхав з села». В принципі все вийшло, він непоганий айтішник, як бонус - з прямими руками. Але канєш в дитячих колясках з епіка плитку не возить 😅😅😅 ( в принципі я якби таке побачив, подумав би що людину санітари шукають)
Я не поняв, ти за кого, за державу чи за медведя. Тут з долярчиком складаю бізнес план
я? Я так... цифрами балуюсь) Короч той оболтус протягом 10р по 5т доляриків вкладає. І вже б мож розраховувати на капіталізацію вложєній) Але по статистиці до цього періоду половина шлюбів розпадається і ставка згорає, обнуляється. І це не кінець а тіко начало кінця... Здається справедливо б якийсь фонд гарантування вкладів?
