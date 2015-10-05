RSS
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 23:42

Hotab в то время и в той местности про которую я говорил отказаться от работы было нереально от слова вообще. Разве что сбежать из дома. Мама что то рассказывала про работу на колхозных полях, но в моем детстве мы работали исключительно на себя, никаких колхозов/совхозов не помню.
Wirująświatła

 
Повідомлень: 30725
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2523 раз.
Подякували: 3507 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 23:47

  Wirująświatła написав:Hotab в то время и в той местности про которую я говорил отказаться от работы было нереально от слова вообще. Разве что сбежать из дома. Мама что то рассказывала про работу на колхозных полях, но в моем детстве мы работали исключительно на себя, никаких колхозов/совхозов не помню.

Ну я все ж про молодших. Обом синам старших братів (обидва сини - ойтішники) по 25 з гаком .
Тобто це все гаджетне покоління. Але на диво обидва дуже толкові. Швидко вийшли на високі зарплати. Ну і обидва вкусили сільської праці по самі не балуйся
Hotab
 
Повідомлень: 16611
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 23:51

Hotab к счастью или наоборот ни одного живого атишника в жизни не видел. Попадались сисадмины, но то не айтишники, сисадмином и я могу быть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 жов, 2025 00:29, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła

 
Повідомлень: 30725
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2523 раз.
Подякували: 3507 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 23:51

  Banderlog написав:
  flyman написав:Давай по циганськи, пальцем в небо :lol:

Я не поняв, ти за кого, за державу чи за медведя.
Тут з долярчиком складаю бізнес план
я? Я так... цифрами балуюсь)
Короч той оболтус протягом 10р по 5т доляриків вкладає. І вже б мож розраховувати на капіталізацію вложєній)
Але по статистиці до цього періоду половина шлюбів розпадається і ставка згорає, обнуляється.
І це не кінець а тіко начало кінця...
Здається справедливо б якийсь фонд гарантування вкладів? :lol:

Тільки декомунізований Держпереляк СРСР давав 100%. Тепер капіталізм із людським обличчям але чисто символічно у формі 3го прямого пальця.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 жов, 2025 23:53, всього редагувалось 1 раз.
flyman

 
Повідомлень: 41076
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 23:53

Нє, серйозно, Флайман, я якось в дитинстві бачив, як душевно хвора людина возила пусту стару дитячу коляску по вулицям. Сама з собою говорила.
Оце твоє перевезення з епіка будматеріалів і побутової техніки так само … Я ржу зараз в голос уявляючи оце все ))))
Hotab
 
Повідомлень: 16611
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 23:55

flyman
Та що ти скаржишся!!!
Це ж реально смішно!!!
🤣🤣
Hotab
 
Повідомлень: 16611
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 00:14

  Hotab написав:Wirująświatła
Мій старший (він насправді середній) так , але в лайтовій версіі, ростив свого сина. Ясно що не бив і не принижував, але до сільської роботи активно залучав аж до студентства його . Пояснював тим, що «щоб ти ненавидів сільський труд, добре вчився і виїхав з села». В принципі все вийшло, він непоганий айтішник, як бонус - з прямими руками. Але канєш в дитячих колясках з епіка плитку не возить 😅😅😅 ( в принципі я якби таке побачив, подумав би що людину санітари шукають) :mrgreen:

Чтобы "виїхав з села", мы уже добились. По разным данным горожан от 69 до 74%.
В городе как-то сложно поручить детям "пасти овец, гусей, уток. Участвовать в заготовке сена и дров и ходить в лес за ягодами грибами, сбор своего урожая". :)
Т.е. такие возможности приобщения детей к взрослой жизни просто исчезли. Новые у нас пока не придумали. Уже писал - в Германии внука (точнее, всех детей) в школе обязали найти работу и поработать весной неделю. Сейчас повтор осенью.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36604
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 00:19

  Hotab написав:flyman
Та що ти скаржишся!!!
Це ж реально смішно!!!
🤣🤣
ми тут взагаліто пенсійну стратегію твого африканця прораховували... ну так прикидали...
Короч з 2ма опасний варіант. Треба 5. І як інкубатор філіпінку, вона по нашому не знає, заки оговтається от романтічєського угара а тут 5 :lol:. Лишається привити їм отвращєніє до сільського господарства і маєм 5 сісадмінів.
Banderlog

 
Повідомлень: 3623
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 00:28

Banderlog

Лишається привити їм отвращєніє до сільського господарства і маєм 5 сісадмінів.

Ну бач, на Флаймані формула дала збій: айтішнік наче є, а селянин залишився))
То в колясці картоплю з городу, то плитку з епіка))
Блін, не можу припинити ржати )))

2 ЛАД: так, місто не дає деяких необхідних (ну хай буде бажаних) якостей та скілів , які можна отримати в селі. Але село по своєму погане… Свльським дітям перші роки буде важко в місті спілкуватись з міськими, вони дуже відстають в комунікації, продвинутості. Вміти відкривати двері, вирішувати питання саме язиком. Потім наздоганяють, через кілька років,
Hotab
 
Повідомлень: 16611
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 00:31

  Hotab написав:Ну бач, на Флаймані формула дала збій: айтішнік наче є, а селянин залишився))
То в колясці картоплю з городу, то плитку з епіка))
Блін, не можу припинити ржати )))
тяга к селу это неплохо. У меня такого нет. Максимум что бы желал какую то оранжерею экзотических цветов/фруктов.
Wirująświatła

 
Повідомлень: 30725
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2523 раз.
Подякували: 3507 раз.
 
Профіль
 
2
3
