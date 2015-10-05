Сегодня низкая.
Но не обедаю я уже лет 30.
Тогда была не супер, но вполне достаточная - и ходил много, и зарядку делал ежедневно по 1 часу, в т.ч. и гантели (6 кг), и отжимания. Тогда ещё тренажёрных залов не было, занимался дома.
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:41
Додано: Сер 08 жов, 2025 12:01
Re: Психологія та саморозвиток
Я чуток выше, но в целом все похоже
ноги раскачаны - любил приседы и беготню с утяжелителями
15 лет назад с 85 кг был жиробас - сиськи при ходьбе тряслись, оптимум был 76
сейчас уже при 83 аполлон-вандам - видмо добавилось костей\связок\мышц
но до них еще 6 кг
как в мятущиеся институтские годы достигал 55, а в 30 при 74кг был как брюсли, а 70кг - выпускник освенцима
мне легче всего отказаться до завтраков
целые голодные сутки сейчас не потяну, но пару дней в неделе без завтраков и с безуглеводным ужином до 18 попробую
в здоровом теле - здоровый дух (сарказм :"на самом деле одно из двух"), без лишнего веса бодрее, моложе
это вопрос не только эстетики\здоровья но и производительности
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 08 жов, 2025 12:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 08 жов, 2025 12:04
fox767676
особливо при +35 на вулиці це добре відчувається..
