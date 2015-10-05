ЛАД написав:........ Уже много лет не обедаю. Максимум, днём могу выпить чай/кофе с каким-нибудь печеньем (одно-два). Как только начинаю обедать - набираю вес.
А какая у Вас физическая активность?
Сегодня низкая. Но не обедаю я уже лет 30. Тогда была не супер, но вполне достаточная - и ходил много, и зарядку делал ежедневно по 1 часу, в т.ч. и гантели (6 кг), и отжимания. Тогда ещё тренажёрных залов не было, занимался дома.
rjkz написав:пасибо, я попробую полностью избавится от жира ( в основном абдоминального), потом скажу сколько осталось. Такой тип телосложения плюс тяжелые кости. Противоположность остеопороза. Оземпик я уже думал. Мне даже это страховка может покрыть. К тому-же сейчас он поступил в свободную продажу и по сниженной цене. Но там есть побочки. Врач пока отговаривает, хотя говорила, что если я решу, то она выпишет. 85 я весил в 14-16 лет. При этом в школе было погоняло "бицепс". Очень много массы на ногах. Жира там нет и грамма. Теща все интересовалась или у меня ноги не болят. Они наверное весят как она вся. На ЮТ есть такой доктор Петрик. Рекомендую. Кстати, пока еще в Киеве были, жена была у него и его жены (тоже доктора) на приеме. Есть фарма, имеющая антиоксидальное действие. Пока (но по прямому назначению) время от времени принимаю мелатонин. Тоже есть побочка, но не критичная.
Я чуток выше, но в целом все похоже ноги раскачаны - любил приседы и беготню с утяжелителями 15 лет назад с 85 кг был жиробас - сиськи при ходьбе тряслись, оптимум был 76 сейчас уже при 83 аполлон-вандам - видмо добавилось костей\связок\мышц но до них еще 6 кг как в мятущиеся институтские годы достигал 55, а в 30 при 74кг был как брюсли, а 70кг - выпускник освенцима мне легче всего отказаться до завтраков целые голодные сутки сейчас не потяну, но пару дней в неделе без завтраков и с безуглеводным ужином до 18 попробую в здоровом теле - здоровый дух (сарказм :"на самом деле одно из двух"), без лишнего веса бодрее, моложе это вопрос не только эстетики\здоровья но и производительности
Ой, я вообще не представляю себя с таким весом. Где-то в детстве осталось. Наверное, общее телосложение у меня шире. Я раньше не завтракал (тупо не успевал, предпочитал поспать), но жена приучила. На весах это никак не сказалось. До лет 12-13 было пухлое телосложение и были "сиськи", потом начал отжиматься, возможно гормональные изменения произошли, они "ушли". Ноги из-за того спорта, которым я занимался, плюс очень много на велике ездил. Еще и в горку (Подольский спуск). Но очень была хреновая растяжка, когда начал восточными единоборствами заниматься, 2 года садился на шпагат. И то поперечный, на продольный так до конца и не сел. Насчет ужина, вчера съел 3 огурца и кусок куриного мяса. При этом за 2 дня прошел 37 тысяч шагов. Возможно у Вас эндоморфное телосложение, я был в детстве мезоморфом, потом стал эндомезоморфом.
rjkz Какой обьём бедра и голени для понимания такого веса, голень больше бицепса(в пределах 47-49 я так понимаю) и существенно? Если ноги толстые(щиколотка сразу видна и она >30см) и размер джинсов 38-40 то похудеть можно только выгнав воду(и сгустив кровь) А так можно и ласты двинуть
барабашов написав:rjkz Какой обьём бедра и голени для понимания такого веса, голень больше бицепса(в пределах 47-49 я так понимаю) и существенно? Если ноги толстые(щиколотка сразу видна и она >30см) и размер джинсов 38-40 то похудеть можно только выгнав воду(и сгустив кровь) А так можно и ласты двинуть