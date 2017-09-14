|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:39
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
оце цитуйте, оце проблеми
дальність, кількість дронів та їх бч росте - це і єжу давно понятно,
по окремим критеріям кацапи набагато попереду.ти раніше спорив
тут зі слюнями і образами,
а це після прочитання статті наче "винирнув" ))
якщо наші фламінги і сподіваюсь томагавки так і не полетять на єлабугу та інші реально важливі військові цілі - ти ще й те так "прозрєєш".
ти щось плутаєш - з тобою я не дискутував, бо в тебе власних думок немає
полетить, все чекає на свій час.
бензин вже в дефіциті - а ми лише розминаємося
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10000
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 1658 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:50
Успіх написав: Bobua написав:
В Україні теж цікаво...:
Чому не пишете на військовій гілці?
Вже не хочете демобілізації/не маєте нових ідей що-до неї?
Як, взагалі, настрій хлопців в окопах?
Чути у вас там "запах" кінця війни?
😒
нема коли...
але є відчуття, що гноблять військо, і не лише з новин.
було навіть, що і пляшок питної води мало було.
і витрати палива казали знизити, причому навіть у баті, який не мав нестачі.
і ще й тилові щурі, слідом за гідрою ухилянства, теж вирішили воювати із ЗСУ та скажені ціни за вбиті хати виставляти.
і хтось у самому війську(?) ще й придумав навесні писати купу паперів аж від початку року (заднім числом 🤦).
а про настрій Мадяр цікаво казав десь у цьому році, здається -- поїхати за кордон і всіх хлопців з собою взяти... 😳
бо ж і справді небезпечно буде лишатись військовим, якщо ухилянтська гідра таки переможе...
щоправда він казав про “після війни”, а от знайомий -- що і зараз дронаням легко було би, бо і дрони є, і реби є, втім визнав, що легко лише за умови, що фронт таки хоч хтось триматиме...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:51
Shaman написав:
....... ми лише розминаємося
Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36652
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5360 раз.
- Подякували: 4862 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:54
ЛАД написав: Shaman написав:
....... ми лише розминаємося
Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?
цитуйте вже все... бо буде зрозуміло, що це відповідь на допис людини, яка з переляку безпідставно щось накидає про стан справ з нашими ракетами. я вже казав своє припущення, навіщо весь цей піар з ракетами. схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10000
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 1658 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:09
Shaman написав:
схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою
это было бы круто
но, там более ценная пусковая наземная платформа Тайфун которая может отстреливать не только томагавки)
на перспективу...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14153
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:24
andrijk777 написав: Water написав:
Стосовно доходів громадян України:
Четверте питання до вас:
2023 рік
За оцінкою НБУ, номінальні доходи зросли майже на 18%, а реальні (з урахуванням інфляції) — приблизно на 4% джерело: НБУ, інфляційний звіт, жовтень 2023.
Основними джерелами стали бюджетні виплати (пенсії, допомоги, зарплати військовим) та поступове підвищення зарплат у приватному секторі.
2024 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +15,8%.
Реальна зарплата: +6,9%.
Очікується зниження безробіття до ~16,5%.
2025 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +14%.
Реальна зарплата: +6,2%.
Безробіття може впасти нижче 15%.
Доходи громадян України за останні роки скоротились?
По-перше ви "пропустили" 2022 рік. А в 2022: Реальні доходи
громадян України у 2022 році скоротилися на 14,1% за даними Державної служби статистики.
Тобто за 3,5 роки війни вони таки скоротились: -14,1 + 4 + 6,9 + 3,1(пів 2025) = -0,1%
Ну як мінімум не зросли.
.....
Во-первых, расчёт не совсем верный.
Надо бы так: (1-0,141)*1,04*1,069*1,031 = 0,985, т.е. реальные доходы упали на 1,5%. Тоже немного, но всё же не 0,1%.
Во-вторых, вы совсем недавно говорили, что сомневаетесь в данных Госстата. Думаю, данные об инфляции и реальных доходах в статистике Госстата самые сомнительные и реальная картина будет похуже.
В-третьих, не знаю, почему за 2024 приведены цифры прогноза. По итогу номинальная зарплата выросла заметно сильнее, но и инфляция была тоже выше планируемой. Пенсии были проиндексированы на 11%. Думаю, никто не возьмётся утверждать, что индексация была выше инфляции. Искать реальные цифры не буду. Надоело тратить время на поиски доказательств вранья.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36652
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5360 раз.
- Подякували: 4862 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:27
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
....... ми лише розминаємося
Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?
цитуйте вже все... бо буде зрозуміло, що це відповідь на допис людини, яка з переляку безпідставно щось накидає про стан справ з нашими ракетами. я вже казав своє припущення, навіщо весь цей піар з ракетами. схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою
Может, и дадут, хотя меня несколько смутили слова Трампа о том, что он сначала поинтересуется, как мы их применим.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36652
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5360 раз.
- Подякували: 4862 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|129959
|
|
|1493
|316151
|
|
|6076
|1001762
|
|