Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:39

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:оце цитуйте, оце проблеми

дальність, кількість дронів та їх бч росте - це і єжу давно понятно,
по окремим критеріям кацапи набагато попереду.

ти раніше спорив тут зі слюнями і образами,
а це після прочитання статті наче "винирнув" ))

якщо наші фламінги і сподіваюсь томагавки так і не полетять на єлабугу та інші реально важливі військові цілі - ти ще й те так "прозрєєш".

ти щось плутаєш - з тобою я не дискутував, бо в тебе власних думок немає ;)

полетить, все чекає на свій час. 8) бензин вже в дефіциті - а ми лише розминаємося :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:50

  Успіх написав:
  Bobua написав:В Україні теж цікаво...:
Чому не пишете на військовій гілці?
Вже не хочете демобілізації/не маєте нових ідей що-до неї?

Як, взагалі, настрій хлопців в окопах?
Чути у вас там "запах" кінця війни?


😒

нема коли...
але є відчуття, що гноблять військо, і не лише з новин.
було навіть, що і пляшок питної води мало було.
і витрати палива казали знизити, причому навіть у баті, який не мав нестачі.
і ще й тилові щурі, слідом за гідрою ухилянства, теж вирішили воювати із ЗСУ та скажені ціни за вбиті хати виставляти.
і хтось у самому війську(?) ще й придумав навесні писати купу паперів аж від початку року (заднім числом 🤦).

а про настрій Мадяр цікаво казав десь у цьому році, здається -- поїхати за кордон і всіх хлопців з собою взяти... 😳
бо ж і справді небезпечно буде лишатись військовим, якщо ухилянтська гідра таки переможе...
щоправда він казав про “після війни”, а от знайомий -- що і зараз дронаням легко було би, бо і дрони є, і реби є, втім визнав, що легко лише за умови, що фронт таки хоч хтось триматиме...
Bobua
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:51

  Shaman написав:....... ми лише розминаємося :lol:

Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:54

  ЛАД написав:
  Shaman написав:....... ми лише розминаємося :lol:

Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?

цитуйте вже все... бо буде зрозуміло, що це відповідь на допис людини, яка з переляку безпідставно щось накидає про стан справ з нашими ракетами. я вже казав своє припущення, навіщо весь цей піар з ракетами. схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою

это было бы круто
но, там более ценная пусковая наземная платформа Тайфун которая может отстреливать не только томагавки)
на перспективу...
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:24

  andrijk777 написав:
  Water написав:Стосовно доходів громадян України:
2023 рік
За оцінкою НБУ, номінальні доходи зросли майже на 18%, а реальні (з урахуванням інфляції) — приблизно на 4% джерело: НБУ, інфляційний звіт, жовтень 2023.

Основними джерелами стали бюджетні виплати (пенсії, допомоги, зарплати військовим) та поступове підвищення зарплат у приватному секторі.

2024 рік (прогноз)

Номінальна зарплата: +15,8%.
Реальна зарплата: +6,9%.
Очікується зниження безробіття до ~16,5%.

2025 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +14%.
Реальна зарплата: +6,2%.
Безробіття може впасти нижче 15%.

Четверте питання до вас:
Доходи громадян України за останні роки скоротились?

По-перше ви "пропустили" 2022 рік. А в 2022: Реальні доходи громадян України у 2022 році скоротилися на 14,1% за даними Державної служби статистики.
Тобто за 3,5 роки війни вони таки скоротились: -14,1 + 4 + 6,9 + 3,1(пів 2025) = -0,1% :D
Ну як мінімум не зросли.
.....
Во-первых, расчёт не совсем верный.
Надо бы так: (1-0,141)*1,04*1,069*1,031 = 0,985, т.е. реальные доходы упали на 1,5%. Тоже немного, но всё же не 0,1%.
Во-вторых, вы совсем недавно говорили, что сомневаетесь в данных Госстата. Думаю, данные об инфляции и реальных доходах в статистике Госстата самые сомнительные и реальная картина будет похуже.
В-третьих, не знаю, почему за 2024 приведены цифры прогноза. По итогу номинальная зарплата выросла заметно сильнее, но и инфляция была тоже выше планируемой. Пенсии были проиндексированы на 11%. Думаю, никто не возьмётся утверждать, что индексация была выше инфляции. Искать реальные цифры не буду. Надоело тратить время на поиски доказательств вранья.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:25

  flyman написав:Експерт каже, що не катастрофа (ще й критикує концепт "аграрної супердержави")

Ого! flyman нарешті знайшов правильного експерта! Неймовірно, але факт 8)
fler
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:27

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:....... ми лише розминаємося :lol:

Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?

цитуйте вже все... бо буде зрозуміло, що це відповідь на допис людини, яка з переляку безпідставно щось накидає про стан справ з нашими ракетами. я вже казав своє припущення, навіщо весь цей піар з ракетами. схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою 8)

Может, и дадут, хотя меня несколько смутили слова Трампа о том, что он сначала поинтересуется, как мы их применим.
ЛАД
