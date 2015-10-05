Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:21
Британец едва не умер, съев 3 килограмма мармеладных мишек.
33-летний водитель грузовика из Йоркшира Натан Римингтон заказал через интернет-магазин контейнер с мармеладными мишками. За трое суток он съел всех мишек до единого, после чего оказался в отделении неотложной помощи с интенсивной болью в животе, повышенным потоотделением и высоким артериальным давлением. Первоначально медики предположили у пациента пищевое отравление. Однако последующие анализы выявили аномально высокую концентрацию желатина в его пищеварительной системе. После проведения серии исследований Римингтону поставили диагноз «острый дивертикулит». Мужчина провел шесть дней в палате интенсивной терапии с высокой температурой и сильным болевым синдромом, но в конечном итоге полностью восстановил здоровье.
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:29
flyman написав:
а ШІ буде череп штангенциркулем міряти
Смартфон з чатгпт навести - "аларм! хазар-descendant detected"
і далі як в bladerunner
Додано: Сер 08 жов, 2025 21:26
Додано: Сер 08 жов, 2025 22:32
Додано: Сер 08 жов, 2025 22:39
С начала полномасштабной войны государство потратило около 5 млн грн на просмотр порнографических материалов, сообщает Европейская правда (ЕП).
Речь идёт о работе экспертов, которые просматривают подобные видео в рамках уголовных расследований. В частности, в одном из дел специалист получил 15 тысяч гривен за 33 часа просмотра. По данным Офиса генпрокурора, в январе–августе 2025 года в Украине зарегистрировано 1464 уголовных дела по фактам создания порнопродукции. За всё время войны суды вынесли 247 приговоров, осудив 287 человек — однако почти никто не получил реальные сроки, большинство ограничилось условными наказаниями. https://epravda.com.ua/biznes/ukrajina- ... no-812602/
лучшая работа в мире
Додано: Сер 08 жов, 2025 23:38
Успіх, ти що деградуєш на відео згенерованих ШІ?
Додано: Сер 08 жов, 2025 23:53
fox767676 написав: rjkz написав:
старший пока эндоморф, но начинают раздвигаться плечи.
Только нифига спортом не хочет заниматься.
якщо зріст спадково нижче середнього серед однолітків, то треба активно примушувати , пояснювати
турнік, біг, басейн
гадаю після ціеї війни будуть
кар'єрні фільтри для <175,
може навіть на рівні ООН іструкцію спустять
я коли кудись їду більше 10 днів беру таке, та упори для віджиманнь
https://rozetka.com.ua/ua/easyfit-56001 ... OFEALw_wcB
Чому?
Додано: Сер 08 жов, 2025 23:54
flyman написав:
Успіх, ти що деградуєш на відео згенерованих ШІ?
Флайман, ти що, дивишся відео долярека?
