Додано: Чет 09 жов, 2025 22:27
The_Rebel написав:
fox767676 Все ж слово "втік" можна застосувати хіба до тих, хто виїхав вже після закриття кордону. Бо інакше можна дійти ще до емігрантів 90х, які вже більшість життя прожили за кордоном. Або навіть до емігрантів початку 20-го століття та їх нащадків
2021 рік, якщо не помиляюсь
тоді вже інформаційний шорох пішов
мабуть в чомусь мудра людина з протюнгованою інтуіціею
мені десь за 2 тижні стало зрозуміло що лиха не уникнути, але сімейні обставини ніяк не сприяли евакуаціїї
але повернемось до головного антагоніста
це що не психічні вади - прогинатися під dregs of society, і навпаки, talk back cильним світу цього, з усіх боків, від яких залежить існування України?
І команду такуж підібрав
І навіть наче правильні речі аргументувати тим що "мені 42 я не лох", а не що "легітимний всенародно обраний президент з мандатом на те що я зараз роблю"?
Це щонайменш психологічна незрілість.
Додано: Чет 09 жов, 2025 22:39
rjkz
Я не фанат Зе (ніколи не був і не буду), але ваші слова мудрі. Неістово плюсую.
Додано: Чет 09 жов, 2025 23:00
rjkz написав:
Але в Україні призначили свого вінуватого.
Українській Вова провів надпотужне ІПСО сам проти себе влаштувавши сортову мобілізацію з брехнею що це все не правда.
Зараз Вова для України токсичний.
На нього все повісять... Включаючи вбивство Джона Кеннеді та глобальне потепління.
Додано: Чет 09 жов, 2025 23:20
хлестаков и запорожская сечь
там еще ермак тимофеич неожиданно для 2019 проявился
Додано: П'ят 10 жов, 2025 00:00
UA написав: rjkz написав:
Але в Україні призначили свого вінуватого.
Українській Вова провів надпотужне ІПСО сам проти себе влаштувавши сортову мобілізацію з брехнею що це все не правда.
Зараз Вова для України токсичний.
На нього все повісять... Включаючи вбивство Джона Кеннеді та глобальне потепління.
Ось коли не можуть без брехні - то який психічний розлад ?
сортова мобілізація результат майдану 2014, тоді ухвалили підвишення моб.віку з 40 до 60
Додано: П'ят 10 жов, 2025 00:33
rjkz
Я не фанат Зеленского, хотя голосовал за него и, в отличие от многих, не отрекаюсь от этого. И, возможно, и после войны проголосую за него. Если вообще пойду на выборы и не будет никого лучшего (пока не вижу).
И я не такой суровый, как fox767676.
Но 2 претензии у меня к нему есть.
Первая (и основная) - он пришёл к власти во многом как антитеза порошенковскому армовиру. Но придя к власти фактически продолжил его политику. Практически во всём.
Допускаю, что он просто побоялся обострения ситуации в стране и реакции "активистов" (скорее всего). Но когда он шёл на выборы это всё было, ничего нового после его прихода к власти не произошло. Он должен был иметь хоть какой-то план действий. И в отношении к нашим "активистам", и в отношении РФ (а не просто: "посмотреть в глаза Путину") . Если его не было или он боялся, то не стоило и идти.
Вторая. У меня нет к нему претензий по поведению во время войны. По Трампу я согласен с вами. По мобилизации не согласен с UA и не виню Зеленского в мобилизации. Я, как писал Banderlog, проводил бы её ещё жёстче. Если бы получилось. А если нет...
Вот тут вторая претензия. Я уже говорил - я не работаю ни в Генштабе, ни в ОП и не обладаю информацией. Могу судить только по общедоступной.
Исходя из неё, я считаю, что уже, как минимум, года 1,5 не видно каких-то шансов на победу (если иметь ввиду возврат к границам хотя бы 22.02.2022). И уже давно понятно, что "мировое сообщество" поддерживает нас, в основном, на словах, в лучшем случае. "Глобальному Югу" на нас с высокой колокольни. В прошлом году много усилий и времени было потрачено на всякие мировые саммиты и планы. Совершенно впустую. И в общем-то это было понятно заранее. Не знаю, на что он рассчитывал. Переоценивал силу Запада?
Надо было (скорее всего не напрямую, а через посредников, желательно с участием США) выходить на переговоры с РФ и предлагать политические уступки. От вступления в НАТО можно отказаться более, чем спокойно - они нас всё равно в обозримом будущем принимать не собираются. И сегодня не Трамп должен предлагать нам варианты мира, а мы должны выдвигать какие-то реальные предложения, а не просто соглашаться на прекращение огня по сегодняшней ЛБЗ без всяких условий.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:09
ЛАД написав:rjkz Вторая.
У меня нет к нему претензий по поведению во время войны. По Трампу я согласен с вами. По мобилизации не согласен с UA
и не виню Зеленского в мобилизации. Я, как писал Banderlog
, проводил бы её ещё жёстче. Если бы получилось. А если нет...
Ещё более несправедливо?
У населения были претензии к справедливости мобилизации, а не к её наличию.
Почему были? Мне сдается что уже всем всё пох.
С кем не поговоришь из Украины депресняк и апатия.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:20
Ніяка мобілізація не здавалась би справедливою для того, кого мобілізують . Жити хочуть всі. І завжди буде хтось , на кого можна було б показати пальцем «а чому його не забрали, а мене вже беруть». Навіть при найчесніший мобілізації вищали б «хай спочатку он він». В принципі що і робить від страху абирвалг. Він же не справедливість шукає, йому страшно що його можуть схопити і вже зараз він зарані показує пальцем «он його забирайте поперед мене».
Завжди ще модна пошукати несправедливість (при навіть найчесніший мобілізації), що один штурмовик, другий артилерист, а третій взагалі в ППО Львова. Було б бажання шукати несправедливість
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 10 жов, 2025 01:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:21
ЛАД написав:rjkz
И уже давно понятно, что "мировое сообщество" поддерживает нас, в основном, на словах, в лучшем случае. "Глобальному Югу" на нас с высокой колокольни. В прошлом году много усилий и времени было потрачено на всякие мировые саммиты и планы. Совершенно впустую. И в общем-то это было понятно заранее. Не знаю, на что он рассчитывал. Переоценивал силу Запада?
Его потужнисть стоила жизни моим родственникам и друзьям.
А покалеченых?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:35
The_Rebel написав:fox767676
Все ж слово "втік" можна застосувати хіба до тих, хто виїхав вже після закриття кордону. Бо інакше можна дійти ще до емігрантів 90х, які вже більшість життя прожили за кордоном. Або навіть до емігрантів початку 20-го століття та їх нащадків
Нажаль наш оппонент має рацію.
Саме "втік".
Рішення було прийнято після початку війни в 2014 році.
1. Було зрозуміло що за гібридною війною, яка насправді нічого кардинально для раші не міняє буде ескалація. Дуже допомгло це зрозуміти борбардування рашей Алеппо. Й я неодноразово писав тут на форумі що це й нас очікує.
2. Був розпач від того, що насправді антикорупційний Майдан, привів до влади таких самих корупціонерів як були. Тільки в вишиванках.
Так що "втік" від цього.
Але більшість історій еміграцій - це само про "втік".
Хто від війни, хто від корупції, від тоталітаризму, від злиднів, від переслідувань за тією або іншою ознакою - расовою, національною, релігійною тощо.
Тут не слід плутати еміграцію й заробітчанство. Заробітчани мають за мету повернення після зароблення якоїсь кількості грошей. Емігранти ставлять за мету ассіміляцію на новому місці. Емігранти "втікають".
