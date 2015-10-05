Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 764765766767 Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:41 UA написав: С кем не поговоришь из Украины депресняк и апатия. С кем не поговоришь из Украины депресняк и апатия. у меня нет ни того ни другого. С саморегуляцией у народа беда. Чем война глобально отличается от ДТП, ВИЧ или онкологии? Ни у кого же не было апатии от того, сколько людей умирает от онкологии или в дтп? СМИ делают своё дело. у меня нет ни того ни другого. С саморегуляцией у народа беда. Чем война глобально отличается от ДТП, ВИЧ или онкологии? Ни у кого же не было апатии от того, сколько людей умирает от онкологии или в дтп? СМИ делают своё дело. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 10 жов, 2025 01:47, всього редагувалось 1 раз.

Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:47 Hotab написав: Ніяка мобілізація не здавалась би справедливою для того, кого мобілізують . Жити хочуть всі. І завжди буде хтось , на кого можна було б показати пальцем «а чому його не забрали, а мене вже беруть». Навіть при найчесніший мобілізації вищали б «хай спочатку он він». В принципі що і робить від страху абирвалг. Він же не справедливість шукає, йому страшно що його можуть схопити і вже зараз він зарані показує пальцем «он його забирайте поперед мене». Завжди ще модна пошукати несправедливість (при навіть найчесніший мобілізації), що один штурмовик, другий артилерист, а третій взагалі в ППО Львова. Було б бажання шукати несправедливість

Завжди ще модна пошукати несправедливість (при навіть найчесніший мобілізації), що один штурмовик, другий артилерист, а третій взагалі в ППО Львова. Було б бажання шукати несправедливість Ніяка мобілізація не здавалась би справедливою для того, кого мобілізують . Жити хочуть всі. І завжди буде хтось , на кого можна було б показати пальцем «а чому його не забрали, а мене вже беруть». Навіть при найчесніший мобілізації вищали б «хай спочатку он він». В принципі що і робить від страху абирвалг. Він же не справедливість шукає, йому страшно що його можуть схопити і вже зараз він зарані показує пальцем «он його забирайте поперед мене».Завжди ще модна пошукати несправедливість (при навіть найчесніший мобілізації), що один штурмовик, другий артилерист, а третій взагалі в ППО Львова. Було б бажання шукати несправедливість

Нацисти євреїв в газові камери коли заводили казали то в душ...дезінфекція...

не робили завчасної паніки.

Зеленський підписав закон в якому чітко прописав хто якого сорту. Хто буде жити, а хто сдохне. абирвалг себе в сорті якій залишили жити не знайшов, тому і така реакція.



Ближче до діла. Син Сталіна воював. Сини генералів ссср та Німеччини воювали.

Хто з української "еліти" воює? Жоден. Взагалі ніхто. Чого ти від простих хлопців хочешь? Накуй їм це все треба?



Нікуя ти не шариш

Дивись як населення найобувати треба

Нацисти євреїв в газові камери коли заводили казали то в душ...дезінфекція...не робили завчасної паніки.Зеленський підписав закон в якому чітко прописав хто якого сорту. Хто буде жити, а хто сдохне. абирвалг себе в сорті якій залишили жити не знайшов, тому і така реакція.Ближче до діла. Син Сталіна воював. Сини генералів ссср та Німеччини воювали.Хто з української "еліти" воює? Жоден. Взагалі ніхто. Чого ти від простих хлопців хочешь? Накуй їм це все треба?Нікуя ти не шаришДивись як населення найобувати треба https://www.youtube.com/shorts/VZ60JIS2ANg

Україна начеб-то робить все щоб просто вижити. Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор?Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.



Український вова поліз туди де його духу взагалі не повинно було бути

а потім спасував перед футбольною шпаною, яка не те що будки собачої не збудувала, клей по підвалах нюхала до того як її у герої нації призначили

помилка за помилкою, перфоманси у овальному кабінеті, хамські випади по всіх векторах замість дипломатії

якщо ви такий лояльний до українського істеблішменту - чому втекли, чому не захищаєте праву справу ? Український вова поліз туди де його духу взагалі не повинно було бутиа потім спасував перед футбольною шпаною, яка не те що будки собачої не збудувала, клей по підвалах нюхала до того як її у герої нації призначилипомилка за помилкою, перфоманси у овальному кабінеті, хамські випади по всіх векторах замість дипломатіїякщо ви такий лояльний до українського істеблішменту - чому втекли, чому не захищаєте праву справу ?

ті що повтікали за кордоном мовчали би в тряпку, а не розказували які вони патріотичні герої і якби вони вжуххххх, ті що повтікали за кордоном мовчали би в тряпку, а не розказували які вони патріотичні герої і якби вони вжуххххх,



Якщоб я був патріотичним героєм, то повернувся-б на початку війни й пішов до ЗСУ.

Я цього не зробив. Тож я не є патріотичний герой.

Але хто такий цей "патріотичний герой"?

Коли ми їхали, до нас приїджали наші друзі. Всі в вишиванках (з натяком?).

На наше питання, що в них діти й буде велика війна, то треба щось робити.

Вони відповідали, що вони патріоти й будуть захищати країну.

Така позиція вартувала-б поваги, але...

Але виявилося, що зі всіх наших друзів тількі один так зробив.

Інші ховаються по своїх хатах, жінкі виходять за всім що треба купити.

А вони не висовують носа.

Хтось має 3-х дітей й це дає їм можливість законно пересуватися містом.

Хтось був дуже рішучій в 2014-2021, навіть накупив собі камуфляж, окуляри, рукавички, ножі, біноклі й таке інше. З прапором України на домі, в машині.

Але коли їх місто захопили загарбники, він не пішов навіть в ТРО, а сидів в погребі з консервацією, потім вибрався до Києва, а коли стало кінцево зрозуміло, що в його містечко ворог більше не повернеться, повернувся до свого будинку, до погребу з консервацією, мангалу ...й прапору на будинку. То він є той "патріотичний герой"?

Якщоб я був патріотичним героєм, то повернувся-б на початку війни й пішов до ЗСУ.Я цього не зробив. Тож я не є патріотичний герой.Але хто такий цей "патріотичний герой"?Коли ми їхали, до нас приїджали наші друзі. Всі в вишиванках (з натяком?).На наше питання, що в них діти й буде велика війна, то треба щось робити.Вони відповідали, що вони патріоти й будуть захищати країну.Така позиція вартувала-б поваги, але...Але виявилося, що зі всіх наших друзів тількі один так зробив.Інші ховаються по своїх хатах, жінкі виходять за всім що треба купити.А вони не висовують носа.Хтось має 3-х дітей й це дає їм можливість законно пересуватися містом.Хтось був дуже рішучій в 2014-2021, навіть накупив собі камуфляж, окуляри, рукавички, ножі, біноклі й таке інше. З прапором України на домі, в машині.Але коли їх місто захопили загарбники, він не пішов навіть в ТРО, а сидів в погребі з консервацією, потім вибрався до Києва, а коли стало кінцево зрозуміло, що в його містечко ворог більше не повернеться, повернувся до свого будинку, до погребу з консервацією, мангалу ...й прапору на будинку. То він є той "патріотичний герой"?В Україні зараз дуже важки часи, а в важки часи в усіх негараздах звинувачують владу. Заслуговує вона того чи ні.

Повідомлень: 17852 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8730 раз. Подякували: 5510 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:58 fox767676 написав: The_Rebel написав: fox767676 Все ж слово "втік" можна застосувати хіба до тих, хто виїхав вже після закриття кордону. Бо інакше можна дійти ще до емігрантів 90х, які вже більшість життя прожили за кордоном. Або навіть до емігрантів початку 20-го століття та їх нащадків fox767676 Все ж слово "втік" можна застосувати хіба до тих, хто виїхав вже після закриття кордону. Бо інакше можна дійти ще до емігрантів 90х, які вже більшість життя прожили за кордоном. Або навіть до емігрантів початку 20-го століття та їх нащадків



2021 рік, якщо не помиляюсь

тоді вже інформаційний шорох пішов

мабуть в чомусь мудра людина з протюнгованою інтуіціею

мені десь за 2 тижні стало зрозуміло що лиха не уникнути, але сімейні обставини ніяк не сприяли евакуаціїї



але повернемось до головного антагоніста

це що не психічні вади - прогинатися під dregs of society, і навпаки, talk back cильним світу цього, з усіх боків, від яких залежить існування України?

І команду такуж підібрав

І навіть наче правильні речі аргументувати тим що "мені 42 я не лох", а не що "легітимний всенародно обраний президент з мандатом на те що я зараз роблю"?

2021 рік, якщо не помиляюсьтоді вже інформаційний шорох пішовмабуть в чомусь мудра людина з протюнгованою інтуіціеюмені десь за 2 тижні стало зрозуміло що лиха не уникнути, але сімейні обставини ніяк не сприяли евакуаціїїале повернемось до головного антагоністаце що не психічні вади - прогинатися під dregs of society, і навпаки, talk back cильним світу цього, з усіх боків, від яких залежить існування України?І команду такуж підібравІ навіть наче правильні речі аргументувати тим що "мені 42 я не лох", а не що "легітимний всенародно обраний президент з мандатом на те що я зараз роблю"?Це щонайменш психологічна незрілість.



Ви помиляєтесь.

Все вірно, я втік від війни, але...ще до ковіду я став резидентом США.

Ви помиляєтесь.Все вірно, я втік від війни, але...ще до ковіду я став резидентом США.Тож ви помилилися лише в часі. Значно помилилися.

Повідомлень: 17852 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8730 раз. Подякували: 5510 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:00 UA



Ближче до діла. Син Сталіна воював. Сини генералів ссср та Німеччини воювали





А мільйони все одно мали бронь. Включно з апаратчиками, які просто не такі публічні.

І це тоді, коли був дефіцит на фронті і дійсно вигрібали під чисту всіх, хто не був найнеобхідніший в тилу.

А мільйони все одно мали бронь. Включно з апаратчиками, які просто не такі публічні.І це тоді, коли був дефіцит на фронті і дійсно вигрібали під чисту всіх, хто не був найнеобхідніший в тилу.А в ситуації, коли в Україні мужиків 10+ мільйонів, а фронту треба 1-2 , то бронювання важливих для економіки і оборони просто необхідне: Інша справа, що туди по заліпушним паперам мають потрапляти одиниці і з ними мають боротися . А не те що у нас. Проте… в корумпованій країні, де всі , і ти включно, звикли вирішувати питання в обхід законів, чому з мобілізацією мало б бути інакше? Тобто до війни корупція і можливість рішити питання влаштовували, а тут раптом «ой»??

