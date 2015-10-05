Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 767768769770 Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:50 Сибарит написав: Banderlog написав: там база флота була і до того з часів катерини 2, крим це контроль над чорним морем там база флота була і до того з часів катерини 2, крим це контроль над чорним морем

Тогда ее присутствие было естественным. Прежде всего, это был контроль над нами.

Роль зерна сильно уменьшилась с началом торговли нефтью и газом. Тогда ее присутствие было естественным. Прежде всего, это был контроль над нами.Роль зерна сильно уменьшилась с началом торговли нефтью и газом.

Нафта і газ це як торгівля пушниною... воно мало стосується "маленького українця" ) пересічної людини. це хитка основа для імперського проекту.

Хоть про важливість енергії спорити не буду, но продавати її напряму, така собі ідея, навіть зерно, дає роботу більшій кількості людей. Нафта і газ це як торгівля пушниною... воно мало стосується "маленького українця" ) пересічної людини. це хитка основа для імперського проекту.Хоть про важливість енергії спорити не буду, но продавати її напряму, така собі ідея, навіть зерно, дає роботу більшій кількості людей. Banderlog

Повідомлень: 3629 З нами з: 24.06.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 94 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:42 rjkz написав: Про то я не в курсі, вибачаюсь.

Що значить "сортова мобілізація"?

Про то я не в курсі, вибачаюсь.Що значить "сортова мобілізація"?

Бронь та відсрочка дуже дивним категоріям М 25-60.



В критичній інфраструктурі працює максиму 10% від тих кому надана бронь.

Ви можете повернутися в Україну піти на магістратуру і отримати відсрочку від мобілізації.

Легенди про не той ВОС напевно будуть оспівувати в піснях.

Ті хто ховається по дачах, в якісь мірі це їх реакція на такий стан справ.

Як то кажуть не хочуть бути крайніми або "рудими".

Чекають коли система завалиться.

Ті хто отримав захист від мобілізації кричать - хапай їх.

Всі ознаки "потужної перемоги"...

У Асада було простіше і зрозуміліше - заплатив не мобілізують. Бронь та відсрочка дуже дивним категоріям М 25-60.В критичній інфраструктурі працює максиму 10% від тих кому надана бронь.Ви можете повернутися в Україну піти на магістратуру і отримати відсрочку від мобілізації.Легенди про не той ВОС напевно будуть оспівувати в піснях.Ті хто ховається по дачах, в якісь мірі це їх реакція на такий стан справ.Як то кажуть не хочуть бути крайніми або "рудими".Чекають коли система завалиться.Ті хто отримав захист від мобілізації кричать - хапай їх.Всі ознаки "потужної перемоги"...У Асада було простіше і зрозуміліше - заплатив не мобілізують. UA Повідомлень: 9759 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1884 раз. Подякували: 2357 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:02 rjkz написав: UA написав: Hotab написав: Ніяка мобілізація не здавалась би справедливою для того, кого мобілізують . Жити хочуть всі. І завжди буде хтось , на кого можна було б показати пальцем «а чому його не забрали, а мене вже беруть». Навіть при найчесніший мобілізації вищали б «хай спочатку он він». В принципі що і робить від страху абирвалг. Він же не справедливість шукає, йому страшно що його можуть схопити і вже зараз він зарані показує пальцем «он його забирайте поперед мене».

Завжди ще модна пошукати несправедливість (при навіть найчесніший мобілізації), що один штурмовик, другий артилерист, а третій взагалі в ППО Львова. Було б бажання шукати несправедливість Ніяка мобілізація не здавалась би справедливою для того, кого мобілізують . Жити хочуть всі. І завжди буде хтось , на кого можна було б показати пальцем «а чому його не забрали, а мене вже беруть». Навіть при найчесніший мобілізації вищали б «хай спочатку он він». В принципі що і робить від страху абирвалг. Він же не справедливість шукає, йому страшно що його можуть схопити і вже зараз він зарані показує пальцем «он його забирайте поперед мене».Завжди ще модна пошукати несправедливість (при навіть найчесніший мобілізації), що один штурмовик, другий артилерист, а третій взагалі в ППО Львова. Було б бажання шукати несправедливість

Нацисти євреїв в газові камери коли заводили казали то в душ...дезінфекція...

не робили завчасної паніки.

Зеленський підписав закон в якому чітко прописав хто якого сорту. Хто буде жити, а хто сдохне. абирвалг себе в сорті якій залишили жити не знайшов, тому і така реакція.



Ближче до діла. Син Сталіна воював. Сини генералів ссср та Німеччини воювали.

Хто з української "еліти" воює? Жоден. Взагалі ніхто. Чого ти від простих хлопців хочешь? Накуй їм це все треба?



Нікуя ти не шариш

Дивись як населення найобувати треба

https://www.youtube.com/shorts/VZ60JIS2ANg Нацисти євреїв в газові камери коли заводили казали то в душ...дезінфекція...не робили завчасної паніки.Зеленський підписав закон в якому чітко прописав хто якого сорту. Хто буде жити, а хто сдохне. абирвалг себе в сорті якій залишили жити не знайшов, тому і така реакція.Ближче до діла. Син Сталіна воював. Сини генералів ссср та Німеччини воювали.Жоден. Взагалі ніхто. Чого ти від простих хлопців хочешь? Накуй їм це все треба?Нікуя ти не шаришДивись як населення найобувати треба



Тут Вы не совсем правы.

Смотря, конечно, кого называть "элитой".

Насколько я помню, на ютубе было интервью с одним из банкиров.

Он пошел воевать со своим сыном.

Сын погиб.

Зе - человек из шоубизнеса, у него есть проекты.

Люди из его проектов и воюют и погибают.

И не только из его. Из Дизеля парень погиб. Еще один как минимум воюет.

Насколько я знаю, сейчас не вспомню фамилий (хотя стоило), несколько депутатов и воевали и погибли. Мэры городов, спортсмены, чиновники.

Видел интервью с танцором - Дикусар (если правильно вспомнил). Он воевал тогда.

Яма сбежал в Майами. Потап - сбежал.

Вон Лигу Смеха Виктор Розовый ведет. Это он-то не воевал?

В общем, Вы скажите кого считаете той элитой которая не воевала.

ахметов? коломойский? порох? Ну от этих я и не ожидаю. Тут Вы не совсем правы.Смотря, конечно, кого называть "элитой".Насколько я помню, на ютубе было интервью с одним из банкиров.Он пошел воевать со своим сыном.Сын погиб.Зе - человек из шоубизнеса, у него есть проекты.Люди из его проектов и воюют и погибают.И не только из его. Из Дизеля парень погиб. Еще один как минимум воюет.Насколько я знаю, сейчас не вспомню фамилий (хотя стоило), несколько депутатов и воевали и погибли. Мэры городов, спортсмены, чиновники.Видел интервью с танцором - Дикусар (если правильно вспомнил). Он воевал тогда.Яма сбежал в Майами. Потап - сбежал.Вон Лигу Смеха Виктор Розовый ведет. Это он-то не воевал?В общем, Вы скажите кого считаете той элитой которая не воевала.ахметов? коломойский? порох? Ну от этих я и не ожидаю.

Бегущий банкир Онистрат это блогер и не более.

У Ахметова два сына у ПАПа тоже есть.

Элита это те кто при намет решения, влияет ... а не медийные лица развлекающие плебес.

Прикидываете Ахметов получил повестку, не явился и попал розыск ТЦК а потом на блок посту был скручен и мобилизован?

Ренат звитуе Гордону про свои дела

https://www.youtube.com/shorts/_wpijsWthQk

Похоже Ренат уверовал в скорый конец войны.

Какой прайс у Димона? Бегущий банкир Онистрат это блогер и не более.У Ахметова два сына у ПАПа тоже есть.Элита это те кто при намет решения, влияет ... а не медийные лица развлекающие плебес.Прикидываете Ахметов получил повестку, не явился и попал розыск ТЦК а потом на блок посту был скручен и мобилизован?Ренат звитуе Гордону про свои делаПохоже Ренат уверовал в скорый конец войны.Какой прайс у Димона? UA Повідомлень: 9759 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1884 раз. Подякували: 2357 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:14 fox767676 написав: вот народ

погубили Украину, поехали уничтожать США

неохорват тут еще прыгает

в Украине доигрался в унсо и революции, но и в Хорватии вредные привычки не бросил, пошел играться в усташей вот народпогубили Украину, поехали уничтожать СШАнеохорват тут еще прыгаетв Украине доигрался в унсо и революции, но и в Хорватии вредные привычки не бросил, пошел играться в усташей

Ти намекаешь что я воспитал Корчинского и организовал майданы?

В Хорватии нет драйва кроме футбола и баскетбола.

Был на сходке местного самоуправления, налили в бокалы по 250 грам вина и давай обсуждать... Ти намекаешь что я воспитал Корчинского и организовал майданы?В Хорватии нет драйва кроме футбола и баскетбола.Был на сходке местного самоуправления, налили в бокалы по 250 грам вина и давай обсуждать... UA Повідомлень: 9759 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1884 раз. Подякували: 2357 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:20 UA написав: В критичній інфраструктурі працює максиму 10% від тих кому надана бронь.

Ви можете повернутися в Україну піти на магістратуру і отримати відсрочку від мобілізації.

Легенди про не той ВОС напевно будуть оспівувати в піснях.

. В критичній інфраструктурі працює максиму 10% від тих кому надана бронь.Ви можете повернутися в Україну піти на магістратуру і отримати відсрочку від мобілізації.Легенди про не той ВОС напевно будуть оспівувати в піснях.

Що смішно в 22му критична була без броні) на буковині з обленерго повигрібали нач рес, нач по збуту в одному з рес, пару диспетчерів рес та даж одного обласного диспетчера. Першими поробили бронь охраннікам) доречі , в мене тож був не той ВОС артилерійський, він на той момент не бронювався.) Зара не знаю. Що смішно в 22му критична була без броні) на буковині з обленерго повигрібали нач рес, нач по збуту в одному з рес, пару диспетчерів рес та даж одного обласного диспетчера. Першими поробили бронь охраннікам) доречі , в мене тож був не той ВОС артилерійський, він на той момент не бронювався.) Зара не знаю. Banderlog

Повідомлень: 3629 З нами з: 24.06.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 94 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:42 rjkz написав: ..........

Але...але світ змінюється. Вже змінився.

Сила Права змінилася правом Сили.

Хто сільнійший тот й правий.

Нікому не можна вірити. ..........Але...але світ змінюється. Вже змінився.Сила Права змінилася правом Сили.Хто сільнійший тот й правий.Нікому не можна вірити. Світ змінюється.

Но то, что вы написали, было всегда.

Просто, когда был один игрок явно сильнее остальных и стоило ему косо посмотреть, все команды выполнялись, непосвящённым казалось, что существует сила Права. Но она всегда обеспечивалась правом Силы. В конце концов это самое Право тоже было установлено Победителями для согласования их интересов.



Тількі у власні сили. В общем, верно.

Но всегда есть кто-то сильнее, когда власних сил не хватает. Что делать - необходимо искать союзников и надеяться, что они помогут. Не всегда получается.



Якщо Україну змусять щось підписати під будь які гарантії - цьому не можна вірити. Что вы предлагаете?

Воевать вечно?



Я прошу прощения, может мне отсюда и не так видно, но пуйлу не только Донбасс нужен. Ему вся Украина нужна. Не может быть ссср2.0 без Украины. Нужна.

Но не обязательно в составе РФ (хотя, конечно, ему хотелось бы). Но мог бы удовлетвориться дружественной Украиной, как до сих пор удовлетворяется дружественной Беларусью.



ЛЮБОЙ мир с пуйлом - это всего лишь пауза перед следующей войной. И будет опять вторжение, в результате которого СРАЗУ будет захвачено много территорий. Почему "СРАЗУ"?

И опять - что вы предлагаете? Воевать вечно?



А Украине не очень-то давали нападать.

Кто не давал? А вспомните, когда Украина готовила контрнаступ (у меня претензия что подготовка была излишне медийной), спикер Джонсон (республиканская партия, соратник Трампа и ныне) заморозил военные поставки пока рф не устроила глубокоэшелонированную оборону, которую нереально было прорвать не положив всю армию. Не буду обсуждать, кто именно не давал. Там был и ленд-лиз, которым Байден не воспользовался.

Но "не давали достаточно оружия" и "не давали нападать" это разные вещи. Вы сами выше написали, что никому нельзя доверять, надо иметь своё оружие и промышленность, которую его производит. Кто нам доктор?



А эти фразы Трампа ни о чем не говорят - он должен был выиграть эту войну за неделю, а возится почти 4 года.

Сильные мира сего "договорились" с пуйлом. На Украину никто не ставил.

Они уже все спланировали и поделили. Не говорят.

Я понимаю, что вы ярый антитрампист, но до этого Байден тоже много чего не давал.

Если "всё украдено до нас", то они могли давно прекратить военную и финансовую помощь.

Или даже не начинать. Ограничиться выражением "возмущения и сочувствия" и "решительными" резолюциями ООН.

Пришлось бы "воевать лопатами". Надеюсь, вы не сомневаетесь, чем бы это закончилось.



Вы еще наверняка не знаете некоторых интересных подробностей, которые произошли в первый день после объявления результатов голосования за пост Президента. Расскажите эти подробности. Наверное, это не военные секреты.



Но для меня только один виновник основной виновник этого. Основной - один.

Но хватает и неосновных.

Если бы перед войной реакция Запада была более чёткой и жёсткой, возможно, Путин и не решился бы.

Если бы не наши крики "подалі від Москви", открыто антироссийская политика, записи в Конституцию стремления в НАТО...

В НАТО стремиться было можно и нужно. Но для этого надо было проводить тихую кропотливую работу, а не бросаться с шашками наголо на танки. Толку с этой записи, если в НАТО нас принимать явно не хотят. Такой опытный политик как Порошенко не мог этого не знать и н понимать. Для чего это нужно было? Он проводил чётко конфронтационную политику. Зачем и почему когда-нибудь историки объяснят.

Грубейшей ошибкой было АТО. Тоже непростительной для опытного политика. Мы вели себя так, как будто не РФ, а мы ядерная держава с огромными запасами ЯО и средств доставки, и как будто у нас превосходство в силе и ресурсах. Или хотя бы равенство. Світ змінюється.Но то, что вы написали, было всегда.Просто, когда был один игрок явно сильнее остальных и стоило ему косо посмотреть, все команды выполнялись, непосвящённым казалось, что существует сила Права. Но она всегда обеспечивалась правом Силы. В конце концов это самое Право тоже было установлено Победителями для согласования их интересов.В общем, верно.Но всегда есть кто-то сильнее, когда власних сил не хватает. Что делать - необходимо искать союзников и надеяться, что они помогут. Не всегда получается.Что вы предлагаете?Воевать вечно?Нужна.Но не обязательно в составе РФ (хотя, конечно, ему хотелось бы). Но мог бы удовлетвориться дружественной Украиной, как до сих пор удовлетворяется дружественной Беларусью.Почему "СРАЗУ"?И опять - что вы предлагаете? Воевать вечно?Не буду обсуждать, кто именно не давал. Там был и ленд-лиз, которым Байден не воспользовался.Но "не давали достаточно оружия" и "не давали нападать" это разные вещи. Вы сами выше написали, что никому нельзя доверять, надо иметь своё оружие и промышленность, которую его производит. Кто нам доктор?Не говорят.Я понимаю, что вы ярый антитрампист, но до этого Байден тоже много чего не давал.Если "всё украдено до нас", то они могли давно прекратить военную и финансовую помощь.Или даже не начинать. Ограничиться выражением "возмущения и сочувствия" и "решительными" резолюциями ООН.Пришлось бы "воевать лопатами". Надеюсь, вы не сомневаетесь, чем бы это закончилось.Расскажите эти подробности. Наверное, это не военные секреты.- один.Но хватает и неосновных.Если бы перед войной реакция Запада была более чёткой и жёсткой, возможно, Путин и не решился бы.Если бы не наши крики "подалі від Москви", открыто антироссийская политика, записи в Конституцию стремления в НАТО...В НАТО стремиться было можно и нужно. Но для этого надо было проводить тихую кропотливую работу, а не бросаться с шашками наголо на танки. Толку с этой записи, если в НАТО нас принимать явно не хотят. Такой опытный политик как Порошенко не мог этого не знать и н понимать. Для чего это нужно было? Он проводил чётко конфронтационную политику. Зачем и почему когда-нибудь историки объяснят.Грубейшей ошибкой было АТО. Тоже непростительной для опытного политика. Мы вели себя так, как будто не РФ, а мы ядерная держава с огромными запасами ЯО и средств доставки, и как будто у нас превосходство в силе и ресурсах. Или хотя бы равенство. ЛАД 2 Повідомлень: 36696 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5362 раз. Подякували: 4863 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:06 Чудо от врачей с Австралии: после ужасного ДТП они пришили голову 2-летнего мальчика к телу и спасли ему жизнь



В 1991?

В 1997, когда подписали «Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины»?

В 2010, когда продлили это соглашение на 25 лет?

В 1991 и 1997 мы и не могли не согласиться на это.

2010 ничего уже не поменял. "Соглашение" действовало до 2017, а уже в 2014 Крым был захвачен РФ.

И если даже считать базу флота предпосылкой войны, то это предпосылка захвата Крыма, а не полномасштабной войны.

Хотя, по-моему, и предпосылка так себе. Военно-морская база, к примеру, на Окинаве, занимающая 18 % острова, существует уже 80 лет, но о какой-нибудь войне между США и Японией, вроде, не слышно. И это не единственная база. ПВ каком году заложили предпосылки?В 1991?В 1997, когда подписали «Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины»?В 2010, когда продлили это соглашение на 25 лет?В 1991 и 1997 мы и не могли не согласиться на это.2010 ничего уже не поменял. "Соглашение" действовало до 2017, а уже в 2014 Крым был захвачен РФ.И если даже считать базу флота предпосылкой войны, то это предпосылка захвата Крыма, а не полномасштабной войны.Хотя, по-моему, и предпосылка так себе. Военно-морская база, к примеру, на Окинаве, занимающая 18 % острова, существует уже 80 лет, но о какой-нибудь войне между США и Японией, вроде, не слышно. И это не единственная база.



В 1954 коварные В 1954 коварные fox767676

