fox767676 написав:я - талиб, выше этой запуганной суеты запутавшихся в самообмане людишек, добровольно согласившихся быть топливом в мировом пожаре был бы как они - не имел бы и того что есть был бы смелее - основал бы всемирный халифат и тысячелетнюю династию
Бред величия присутствует, других симптомов не выявлено. На консилиум из Песикота с Хотабом не хочешь?
— Не шеруди рогами, мусор. Нам твоя волына — по херу. Мы смерти не боимся. Мы — талибы,
3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. 4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Зах 4:3, 11, 14 5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Ис 11:4; Иер 5:14; Ос 6:5; 2Фес 2:8 6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Исх 7:19; 3Цар 17:1 7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, Откр 17:8 8 и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. 9 И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. 10 И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. 11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.
fox767676 написав:на прикладі Трампа, Аятоли та Натаньяху
rjkz написав:......... Что-то мне подсказывает, что именно пражский сценарий рисовался кремлевсскому уове. А причина - удержать полный контроль над территорией и присоединение сразу или со временем к союзу 2.0.
Рисовался. Но не хватило ни ума, ни силёнок.
Ну а предмет что беларуский или грузинский сценарий вас устраивает. Меня-бы не устроил. Если кого-то такое устраивает, то у него были намного легче и больше возможности туда уехать. Там все еще понимают русский язык и не против принять "братьев". В НЙ много грузин, которые говорят или на Инглише или на грузинском. Никакого русского. С чего-бы это? Разного возраста. Что, 45 летний мужик выросший при ссср в Грузии не знает русского? В жизни не поверю.
Вы сравниваете не те сценарии. В идеале меня тоже не устаивают беларуский или грузинский сценарий. Но мы живём не в идеальном мире. Если выбирать между беларуским/грузинским сценарием или тем, что имеем сегодня, то сегодняшний можно выбрать. Если живёшь в НЙ.
Или вы тоже готовы воевать за запрет русского языка и возможность кричать "Москаляку на гілляку"? И сколько людей вы согласны положить за это? Сколько калек должно появиться ради благородной цели? Сколько эл-станций, предприятий, домов, людских судеб должно быть разрушено? Вы почему-то воевать не захотели, заранее уехали. И я вас за это ни разу не осуждал. Но оставшимся здесь вы почему-то начинаете рассказывать, какой сценарий лично вас устроит. Хотя по итогу вас устроил сценарий НЙ. А ваши рекомендации кому куда уезжать лучше оставить при себе. Для себя вы выбрали.
А на каком языке разговаривает грузин в НЙ, волнует исключительно его лично. Никакой роли это не играет больше ни для кого. В частности, для его родины. От этого его родина не выиграет, и не проиграет. Так же, как для Украины абсолютно не важно, на каком языке разговариваете в НЙ вы.
А вообще, зачем вы подняли эту тему на этой ветке? Есть для этого специальная ветка и вы там найдёте ряд сторонников. Того же шамана, песикота, ещё нескольких.
P.s. Вы немного раньше осуждали своих знакомых, которые провожали вас в вышиванках. А чем они хуже вас?
Не-не-не, вы телегу ставите впереди лошади (может даже унылой). Если где-то в условной Бурунди будут что-то кричать и запрещать условно украинску Мову, то Украина начнет бомбить Бурунди? Вы, кажется, не осознаете, что не "москоляку на гиляку" и не манипуляции с русским языком стали причиной войны, а хоть и медленное, но все-таки движение Украины в цивилизованную сторону и желание вернуть над ней полный контроль (судя по всему поначалу планировалось войти в "киевза3дня" и посадить на псевдотрон овоща, а когда поняли что это нереально, оттяпать все до чего руки дотянутся). Русский язык, "москолякунагиляку" - это все мишура, которая отвлекает от главного. Не смотрите на это. А в НЙ я уехал потому что не хотел чтобы мои дети были под бомбежками. Что не так? Мои друзья в тот момент не хотели осознавать реальность такой войны и пришли в вышиванках (это тоже мишура). Сейчас сидят дома и нос не высовывают на улицу, только окна периодически меняют. Уверен, что выехали-бы сейчас, но не выпускают. На этой ветке разрешено все. И музыка и спорт и самокаты и чего тут только не было. На ту ветку - не хочу. Можем прекратить.