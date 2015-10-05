|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 13 жов, 2025 18:09
ЛАД написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:[quote]
Для того чтобы у ребенка не возникла проблема школьной неуспеваемости, нужно помочь ему приспособиться к школе, крайне важно, чтобы это приспособление было осуществлено без серьезных внутренних потерь для ребенка. Без ухудшения самочувствия, настроения, самооценки, нужно помочь ему почувствовать себя в школе комфортно, высвободить имеющиеся у него интеллектуальные, личностные, физические ресурсы для успешного обучения и полноценного развития.
...........
проблеме неуспеваемости 100 лет в обед но пост-советские педагоги внятного решения предложить не могут. А оно - на поверхности. Нужно отказаться от каких либо стандартов и оценок, одновременно стимулируя познавательные интересы ребенка. Отказаться от оценок - непосильная задача, ведь это практически единственный инструмент устрашения/давления на ребенка. Неуверенный в себе, некомпетентный педагог не в состоянии заинтересовать детей предметом и обойтись без репрессивных мер воздействия.
Заява цікава, але:
- якщо немає оцінок, немає інструменту оцінювання успішності чи неуспішності. Ну в принципі мета досягнута, нема оцінок - нема неуспішності)))
- чи є статистично значимі приклади реалізації таких пропозицій?
Впевнений в собі, компетентний педагог теж не може гарантовано зацікавити всіх.
Плюс, чи взагалі не переоцінена проблема, якось неписемність подолали все таки
статистично значимих прикладів наверняка нет, т.к. такі пропозиції никогда не реализовывались полностью. Сейчас в младщих классах это реализуют - оценок нет. Соответственно, неуспеваемости тоже. Посмотрим, как это скажется дальше, в старших классах. Сильно подозреваю, что никак.
Проблема, по-моему, не переоценена. Начить читать-писать всё-таки проще. Это азы. Так же, как все выучивают элементарную арифметику - сложение-вычитание, порой даже таблицу умножения. А вот с алгеброй-геометрией уже начинаются проблемы.[/quote]У мене в першому класі так зробили, тобто оцінки по факту були, але скасували табелі. І що я запамʼятав, так те, що було неприємно, ніби знецінили всі зусилля:)
І якщо чесно не пригадую жодного однокласника, що реально потерпав би від низьких оцінок. Тож і є сумніви, а чи існує взагалі проблема
Так, то я звісно спростив, і дійсно були ті, кому ніяк не йшла тригонометрія з геометрією. Були відповідно двійочники по певним предметам. Були і були, один однокласник, що мабуть до старших класів читав по складах, працює собі водієм. І не пригадую, щоб депресував від низьких оцінок, здається, він і не усвідомлював, що то проблема:)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36727
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8253 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 13 жов, 2025 18:38
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали.
Але США їх могли наклепати, а Японія ні. От на деякий час настав, як писав Фукуяма: "кінець історії"
Тогда ещё не могли.
Точнее могли, но не наклепать, а ме-е-едленно сделать, поштучно.
а тим часом імператорська армія би покращувала позиції, тупий імпаратор-капітулянт
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41143
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 13 жов, 2025 18:40
Faceless написав:
У мене в першому класі так зробили, тобто оцінки по факту були, але скасували табелі. І що я запамʼятав, так те, що було неприємно, ніби знецінили всі зусилля:)
І якщо чесно не пригадую жодного однокласника, що реально потерпав би від низьких оцінок. Тож і є сумніви, а чи існує взагалі проблема
Так, то я звісно спростив, і дійсно були ті, кому ніяк не йшла тригонометрія з геометрією. Були відповідно двійочники по певним предметам. Були і були, один однокласник, що мабуть до старших класів читав по складах, працює собі водієм. І не пригадую, щоб депресував від низьких оцінок, здається, він і не усвідомлював, що то проблема:)
тобто вчився заради оцінок (понтів), а не тому що цікаво, або щоб отримати знання
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41143
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 13 жов, 2025 18:46
flyman написав: Faceless написав:
У мене в першому класі так зробили, тобто оцінки по факту були, але скасували табелі. І що я запамʼятав, так те, що було неприємно, ніби знецінили всі зусилля:)
І якщо чесно не пригадую жодного однокласника, що реально потерпав би від низьких оцінок. Тож і є сумніви, а чи існує взагалі проблема
Так, то я звісно спростив, і дійсно були ті, кому ніяк не йшла тригонометрія з геометрією. Були відповідно двійочники по певним предметам. Були і були, один однокласник, що мабуть до старших класів читав по складах, працює собі водієм. І не пригадую, щоб депресував від низьких оцінок, здається, він і не усвідомлював, що то проблема:)
тобто вчився заради оцінок (понтів), а не тому що цікаво, або щоб отримати знання
В молодших класах мені дійсно не було цікаво, я вже вмів читати, писати і рахувати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36727
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8253 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|8079
|
|