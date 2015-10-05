Додано: Вів 14 жов, 2025 10:52

Faceless написав: Ви, з однієї сторони, критикували, що батьки надто панькаються з дітьми (принаймні, склалося таке враження), з іншої пропонуєте носитися з підлітками з ордою психологів, тьюторів і інших мотиваторів.

Faceless написав: Але більш-менш обʼєктивна оцінка знань ззовні має бути, принаймні для потреб попереднього відбору для подальшого навчання чи роботи, і підтвердження здобуття чи не здобуття певної спеціальності, кваліфікації і т п.

Faceless написав: Глянемо на процес навчання для більш старшого віку - університет, курси - там оцінки це саме інтегральний показник рівня знань і дисципліни виконання завдань. І вони просто необхідні для визначення, засвоєно курс, чи ні.

Faceless написав: То може боротися треба не з оцінками, як такими, а з хибним їх сприйняттям?

Faceless написав: Просто ніхто (наскільки памʼятаю) не сприймав низьку оцінку, як особисту образу, оцінки не впливали на ставлення однокласників.

не носиться. Психолог покажет варианты (реакций и поступков), объяснит последствия. На этом его роль заканчивается, опекой и попечительством психологи не занимаются.вступительные экзамены, квалификационные тесты и т.д. я разве отменял? К тому моменту подросток должен понимать пределы своих способностей, нужно ли гуманитарию лезть в айти и т.д. Каких он может достигнуть результатов в том или ином направлении.Когда ученика оценивают учителя (как правило завышая средний бал), на вступительных подростка может ожидать неприятное разочарование, если окажется что по жизни он не такой умный как ранее его оценивали учителя/родители.Верно и обратное, кого в школе чморили может отказаться от вуза, в ожидании что там будет тот же самый чмор. Один мой одноклассник учился с 3ки на 2ку по всем предметам. Учителя его не любили и охотно ставили такие оценки. Каким то чудом он поступил на ин.яз, закончил его и вернулся в свою школу учителем, потом мне рассказывал что из себя представляют наши бывшие учителя.начали про школу перешли на ВУЗы. Ок. В вузах оценки нужны по всей строгости. В 18+ идёт активная смена вида деятельности с игры и общения на трудовую, и труд в любой форме должен адекватно и объективно оцениваться иначе пропадает мотивация. Другими словами игры в "поставь себе пятерку" закончились. Учёба в вузе это труд.я не борюсь с оценками, я борюсь с подменой ценности знаний на оценки. Когда в аттестате всё па 12 а в голове - ноль.тут вы лукавите. Учителя охотно завышают оценки любимчикам, и занижают или заваливают доп.вопросами тех кого не любят. Наша математичка всегда начинала урок с фразы кто хочет пойти к доске, из желающих вызывала любимчика с гарантией что 100% он готов и получит 5.После чего вызывала по журналу рандомно тех кого не любит, по возможности занижая им оценку. Или давая несколько заданий не помогая и не подсказывая. Про эту систему знали все и она была ненаказуема.Любимчику достаточно было подготовиться к одному уроку, поднять на нём руку и пару недель он мог пинать куи. Для нелюбимчиков такой опции не было. Точно " ніхто не сприймав низьку оцінку, як особисту образу"? На моей памяти на такую систему жаловались человек 5, но ничего не изменилось.