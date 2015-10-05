|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:18
Faceless написав:
В школі ходив на індивідуальні заняття з математики, і ті ж олімпіади, за вашими критеріями я був таким собі "любімчіком",
Учителя любят тех кто хорошо учатся. Ваша вина тут в чём? Вас назначают любимчиком и далее вы под колпаком этой "любви". К счастью, любимчиком не был и что он чувствует не знаю. У нас над любимчиками посмеивались, но до агрессии не доходило. Наоборот просили тянуть руку и отвечать как можно дольше.
Faceless написав:
Бажання саме йти до дошки і виражати готовність відповідати в мене зникло ще десь в середніх класах остаточно, якось переріс мабуть.
в этом желании нет ничего плохого, когда то надо себя тренировать выступать перед людьми? помню в вузе у нас был какой то концерт, полный зал, я выхожу на сцену на меня напоавлены десяток прожекторов, лицо горит, уши горят. Но вроде пронесло сказать своё "я гонец из Пизы" не добавив лишнюю букву.
Faceless написав:
То може проблема більше в непрофесійності вчителів в вашому дитинстві, а не системі оцінок?
проф.педагогам как раз оценки не нужны, они в состоянии мотивировать без них. У нас был такой учитель, идет урок почти брейн ринг, в конце он тихо ставит оценки (4 и 5) а кому то ничего. Как формальность. Не акцентируя на них внимание. В ВУЗе так почти все делали. Идёт вовлечение аудитории в обсуждение, наиболее активным - приз. Не хочешь - сиди себе тихо, занимайся своими делами. Учителю двойки тоже не нужны, если он не воюет с каким то классом или отдельным учеником.
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:28
Faceless написав:
Доречі, це й прояв вашого улюбленого емоційного інтелекту.
ЭИ как нож. можно хлеб им резать, а можно и человека убить.
Faceless написав:
Ви якось занадто переоцінюєте вплив цього явища. Підлабузництво це досить локальні явища,
даже на форуме это явление присутствовало. Ж0пу лизали покойному ДС, когновцу, один тут Сибарита засыпал плюсиками. В начале войны подлизывали военным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 14 жов, 2025 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:31
Wirująświatła написав:
общий смысл снизить влияние личности на других. Это не сделает всех счастливыми и богатыми, но перевернёт мышление с "жираф большой, ему видней" на "я сам себе жираф, как решу так и будет".
У психологов нет задачи сделать кого то успешным, богатым, самодостаточным. Есть задача сделать выбор кем и каким быть осознанным. Хочешь быть вором коррупционером и прочее? будь. Но только осознано в соответствии со своим внутренним Я.
общий смисл, Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя
щодо самоосознаності , підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі. І це при тому, що навіть для більшості дорослих дзеркалом є очі оточуючих.
Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат...
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:32
Banderlog написав:
підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі.
если не начинать это делать, он всю жизнь таким будет.
Banderlog написав:
Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя
его невозможно отобрать. Учителя либо любят либо не любят. У детей мир черно-белый.
Banderlog написав:
Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат...
расскажите). Был у меня недавно разговор с подростком 18л. Он признался что не хочет секса и никогда не хотел. За месяц мне 2й человек такое говорит причем люди относительно рандомные и спецом я эту тему не поднимаю. Почувствовав доверие они сами делятся. Поколение эмоциональных дефицитов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 14 жов, 2025 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:55
Wirująświatła написав:
Вас назначают любимчиком и далее вы под колпаком этой "любви". К счастью, любимчиком не был и что он чувствует не знаю. У нас над любимчиками посмеивались, но до агрессии не доходило. Наоборот просили тянуть руку и отвечать как можно дольше.
Був "любимчиком
" чотирьох викладачів (російська, математика, фізика, хімія)
Викликали відповідати або до дошки -виключно у випадку якихось зовнішніх перевірок
Жодних негативних емоцій від учнів в мою сторону не було , правда можливо це було повязане з поведінкою на контрольних - спочатку писав чужі варіанти а вже в останню чергу свій...
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:57
budivelnik вы вообще святой... может хоть в одном грехе признаетесь?
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:03
Wirująświatła написав:
в этом желании нет ничего плохого, когда то надо себя тренировать выступать перед людьми? помню в вузе у нас был какой то концерт, полный зал, я выхожу на сцену на меня напоавлены десяток прожекторов, лицо горит, уши горят. Но вроде пронесло сказать своё "я гонец из Пизы" не добавив лишнюю букву.
Можливо, але тренуватися виступати перед аудиторією я почав вже пізніше, а на уроці воно якось так не сприймається, більше сприймалося, як непотрібні зусилля
Wirująświatła написав:
проф.педагогам как раз оценки не нужны, они в состоянии мотивировать без них.
Потрібні, просто чогось ви оцінкам призначили бути головним інструментом мотивації. Педагог - страшно бюрократизована професія, і оцінки для пердагога - один з елементів цієї бюрократії, щопрада, не зайвий, бо вони показують і результати власне його роботи.
У ВНЗ навчання взагалі проходить не так як в школі, і залік взагалі можна отримати, здавши кілька письмових робіт чи лабораторних.
Wirująświatła написав:
даже на форуме это явление присутствовало. Ж0пу лизали покойному ДС, когновцу, один тут Сибарита засыпал плюсиками. В начале войны подлизывали военным.
І жодний з цих прикладів не мав ніякого ефекту, абсолютно. Я навіть не знаю, який термін тут коректніше використати, бо підлабузництво передбачає якусь вигоду для себе
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:04
budivelnik написав:
спочатку писав чужі варіанти а вже в останню чергу свій...
За гроші чи чисто з ентузіазму?
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:25
Banderlog написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
.........
в нас була бальна оціночна система, і залік по кращому. Оце була жорстка мотивація...
В школе?
Это как?
задача з фізики з підручника бал, задача з зірочкою 3 бала, виставлена вчителем олімпіадна 15 балів. Хочеш рішаєш одну олімпіадну, хочеш 15 легких) хочеш усе якщо часу вистачить
Відповідь біля дошки від 3 до 5 балів.
Не вийшов 0. Потом в кінці місяця все сумується. Бали лідера 100 процентів, хто вклався в 90 - 5рка, хто в 80процентів-4 хто в 60 - 3, в 40-2.
Різниця в тім що якщо ти не вивчив віршика в звичайній школі то надієшся , що тебе не спитають, а там тягнеш руку і розказуєш, шо знаєш) те саме з олімпіадною задачею піврішення то хоть пару балів заробиш). захворів не писав твір в звичайній школі одмазався. Там захворів, пишеш пізніше і бігаєш за вчителем щоб поклав якусь оцінку)
P/s да, система має недоліки. Є люди які на голову виділяються, тому було пару раз що вчителі дорулювали. Замість лідера залік був по 2му або 3му.
Понятно.
Но тут 2 вопроса.
1. С точными науками система понятна. А как оценивать гуманитарные предметы? Тот же рассказ стихотворения? Или сочинение? Или ту же биологию?
2. Система оценки получается... не знаю, как сказать. Не субъективная, но очень относительная. Если лидер очень сильный, то и 60% от его баллов может означать достаточно приличный уровень (4 по 5-балльной, а то 4+), а если лидер так себе, слабенький, то те же 60% может тянуть на двойку.
P.s. + возможна ещё и такая детская хитрость - уговорить лидера набрать поменьше баллов. У него всё равно будет 100%, но остальным будет полегче.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 14 жов, 2025 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:40
Wirująświatła написав:budivelnik
вы вообще святой... может хоть в одном грехе признаетесь?
Він будував будинки з пінопластової опалубки та парив людям які не в темі.
Не соромно?
