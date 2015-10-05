От чат жіпіті і написав)) >>>
Пошук легкої, простої та непильної роботи з вільним графіком часто зводиться до варіантів, які пропонують часткову зайнятість, віддалену роботу або потребують мінімальної спеціалізації.
Ось кілька загальних категорій та прикладів такої роботи, які можуть бути доступні:
Варіанти з гнучким графіком та низьким навантаженням
1. Робота в інтернеті (Онлайн/Віддалено)
Це одні з найбільш гнучких варіантів, оскільки часто дозволяють працювати з дому у зручний для вас час.
Наповнювач контенту / Модератор чатів/груп: Робота полягає у публікації готових матеріалів, перевірці коментарів, відповідях на прості запитання в соціальних мережах або на форумах. Вимагає уважності та базової грамотності.
Транскрибатор: Перетворення аудіо- чи відеозаписів на текстовий формат. Вимагає гарного слуху та швидкості друку.
Тестувальник: Тестування простих програм, вебсайтів або ігор на наявність очевидних помилок або збоїв.
2. Послуги та просування
Ці варіанти часто пропонують погодинну оплату та можливість обирати зміни.
Промоутер/Розклеювач оголошень: Робота, що передбачає роздачу рекламних матеріалів або розклеювання листівок у певних місцях (як згадується у результатах пошуку, це популярний варіант для студентів та тих, хто шукає гнучкий графік). Зазвичай вимагає активності та комунікабельності.
Таємний покупець: Відвідування магазинів, закладів харчування чи послуг під виглядом звичайного клієнта для оцінки якості обслуговування. Вимагає уваги до деталей та вміння чітко заповнювати звіти.
Вигул собак/Догляд за домашніми тваринами: Якщо ви любите тварин, це може бути простий та приємний спосіб заробітку з графіком, який ви погоджуєте з власником.
3. Допоміжний персонал
Це можуть бути вакансії з частковою зайнятістю або на певний період.
Мерчендайзер (часткова зайнятість): Викладення товарів на полицях у магазинах згідно зі стандартами компанії, перевірка цінників. Робота часто займає кілька годин на день у різних торгових точках.
Помічник в офісі (на півдня): Виконання простих доручень, прийом дзвінків, робота з документами (сортування, копіювання).