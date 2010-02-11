RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:48

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Доброго ранку шановні колеги. А нікому ситуація з безперервним ростом цін на золото не нагадує пухир? Навіть на тюльпани ціни росли не вічно.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 11:43

  ihorsic написав:Доброго ранку шановні колеги. А нікому ситуація з безперервним ростом цін на золото не нагадує пухир? Навіть на тюльпани ціни росли не вічно.

Ну дочекаємося весняних тюльпанів і продамо :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 17:32

Гарячі новини про дорогоцінні метали

ihorsic
Доброго дня. Золото не подорожчало навіть в два рази за рік, а в світі величезна
купа грошей, які зараз шукають притулку. Після останньго шухеру з біткойном
дехто почне з нього виходити і частина цих коштів буде і далі підштовхувати золото до гори. А якщо США вирішить таки провести аудіт та переоцінку своїх ЗВР - чим більше ціна
на золото, тим більше можна допечатати нових купюр без звинувачень з боку світового суспільства в незабезпеченій емісії.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 01:08

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Здравствуйте, опять я со своими вопросами. В общем прислушался к некоторым мнениям и буду брать слиток первый в банке. Не набрасывайтесь, ну не Абрамович и не обмениваю по 10 тысяч за раз))) Так вот новые вопросы))) Стоит ли проверять в банке слиток, как это сделать, если у меня из техники есть только весы ахах стоит ли пытаться найти какого-то эксперта и затянуть с собой, имею ввиду платно какого-то работника ломбарда. Или не париться и просто покупать со всеми документами. Я знаю, что были истории с поддельным золотом в банках, но в то же время понимаю, что этот процент за годы совсем малый. В общем опять я со своими дилетантскими вопросами. Спасибо. Пройдите со мной этот путь первой покупки и я отстану. Тут правильно сказали, у меня нет цели на этом зарабатывать, просто сохранить что-то.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 10:45

OlegKos

купите лучше жене какое-то украшение или закажите что-то
и золото будет, и ей приятно, и вам эстетика
одни плюсы
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:29

smdtranz Я покупаю нормальное количество, несколько. Я вежливо интересуюсь, пытаюсь найти информацию. Вы не хотите помочь советом, это Ваше дело. У меня нет знакомств и опыта в этом деле. Поэтому пытаюсь найти информацию на профильном форуме. Но почему-то в этой сфере люди даже нормально ответить не могут. Либо пытаются задеть, либо пытаются снисходительно что-то написать. Я же не спрашивал стоит ли мне этим заниматься, стоит ли мне покупать украшение жене, я спросил безопасно ли покупать в банке и если покупать, то стоит ли проверять.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 12:06

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

я ж вам несколькими страницами ранее написал варианты, как купить золото за деньги.
1. заявки физлиц на этом сайте (по факту это не физлица, а обменки или иные конторы)
2. обратиться в оптовую обменку (сеть обменок) и купить там
Тот же КИТ декларирует доставку в регионы. в чем проблема.
3. купить за границей в магазине со слитками. в Швейцарии вон есть, в Турции, может в Польше. гугл а помощь.
4. виолити или другие места, где можно купить лом/монеты/какуюто фигню еще.
например, хорошо идут ордена ленина, школьные медали до 1960 года, их цена фактически близка к бирже и товар понятный, купят везде их. ту же ювелирку можно купит близко к бирже и еще носить на себе, а потом скинуть в любой ломбард без гемора.

все остальное варианты это или быть совсем уж в теме, или найти себе ненужный геморой.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 13:13

  jabba написав:
  tumos написав:Я слышал про следующие разновидности бумажного золота:
- фьючерсы на золото;
- паи в ETF;
- металлический счет в банке

Уточнить можете какое бумажное золото самое настоящее (которого мизер) ?

Cамое настоящее - металлический счет в банке. Можно и продать на бирже и снять налом и перечислить в другой банк.

jabba, Це ви тут щас смієтесся, чи просто так тонко тролите людей?
Якщо ж ви серйозно, то у вас якась інша мова у спілкуванні? Як ви співвіднесли значення слова "настоящее" (справжнє) і "бумажне золото"???

Справжнє золото - це проста речовина з хімічного елементу aurum. Приклад - злиток золота.


Буде цікаво почути ваше тлумачення слова "справжній".

tumos, я б відштовхувався від цілей.
Довгострок (від 5-10 років) і ви в безпечній країні світу - злитки або металевий рахунок.
Средньострок або в небезпечній країні - ETF з безпечної юрисдикції.
Спекуляції (короткострок) - CFD, але сама суть CFD в тому, що активом ви не володієте і не будете володіти ніяким чином (на відміну від етф чи ф'ючів), тому це - найдальші від фактичного володіння.



  The_Rebel написав:ihorsic Ну я трохи слідкував за сріблом десь рік і взяв би його для диверсифікації на папері по 30/унція, але проспав той момент. Останній раз у квітні була можливість, але воно періодично падає, може хоч до 32 ще впаде тоді я подумаю також.

))))
+47% за 5 місяців, проспали ви свій вхід - а входити тре було якраз тоді, коли писали.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:32

  OlegKos написав:Здравствуйте, опять я со своими вопросами. В общем прислушался к некоторым мнениям и буду брать слиток первый в банке. Не набрасывайтесь, ну не Абрамович и не обмениваю по 10 тысяч за раз))) Так вот новые вопросы))) Стоит ли проверять в банке слиток, как это сделать, если у меня из техники есть только весы ахах стоит ли пытаться найти какого-то эксперта и затянуть с собой, имею ввиду платно какого-то работника ломбарда. Или не париться и просто покупать со всеми документами. Я знаю, что были истории с поддельным золотом в банках, но в то же время понимаю, что этот процент за годы совсем малый. В общем опять я со своими дилетантскими вопросами. Спасибо. Пройдите со мной этот путь первой покупки и я отстану. Тут правильно сказали, у меня нет цели на этом зарабатывать, просто сохранить что-то.

У меня нет свежей информации, но как Вы в банке проверите слиток? Разве, что целостность упаковки, а что касается содержимого, то мне пришлось полагаться на экспертов банка (они же получали/принимали это золото, как принимают проверяя валюту перед тем как положить в кассу).
Мои ошибки были, что я сначала не разобрался в производителях и первую партию купил в каком-то стрёмном пластике (уже не помню, кто производитель). Когда покупал вторую партию, то мне дали в другой упаковке и я прозрел. Я то думал, что они все одинаковые. Далее детально изучил и уже когда в банке заказывал, то уточнял этот вопрос.
Вам тут посоветовали обменку КИТ. У них действительно уровень банковский и возможно стоит уточнить там.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:57

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Не вважайте за рекламу я ще радив обмін24 обслуговування на висоті. Фіксять ціну на момент заявки. Зливки від унції можна купувати в кредит.... Так що варіантів купити в досталь. З банків нормуль працює Радабанк. Все це з власного досвіду
