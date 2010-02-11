Додано: Сер 15 жов, 2025 01:08

Здравствуйте, опять я со своими вопросами. В общем прислушался к некоторым мнениям и буду брать слиток первый в банке. Не набрасывайтесь, ну не Абрамович и не обмениваю по 10 тысяч за раз))) Так вот новые вопросы))) Стоит ли проверять в банке слиток, как это сделать, если у меня из техники есть только весы ахах стоит ли пытаться найти какого-то эксперта и затянуть с собой, имею ввиду платно какого-то работника ломбарда. Или не париться и просто покупать со всеми документами. Я знаю, что были истории с поддельным золотом в банках, но в то же время понимаю, что этот процент за годы совсем малый. В общем опять я со своими дилетантскими вопросами. Спасибо. Пройдите со мной этот путь первой покупки и я отстану. Тут правильно сказали, у меня нет цели на этом зарабатывать, просто сохранить что-то.