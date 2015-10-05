RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 778779780781
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:29

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Но це не міняє, того, що оцінка це мотивація)
а кто говорил что оценка не мотивация? наоборот в том что оценка = мотивация как раз проблема. Если бы учителя тихо ставили их в блокнотик и никому не показывали, можно было бы предложить более действенную, эмоционально насыщенную мотивацию. А так все гоняются за оценками, а не за развитием. Отсюда и соблазны завышать их детям завуча, любимчикам, еще кому то. Уже вроде на пальцах показал источник коррупции когда всё зависит от решения одного человека, хочу влеплю трояк, хочу поставлю пять. В итоге культ личности, лизоблюдство, подкуп и прочая нездоровая хрень.
Явно несправедливу оцінку (занижену) можна оскаржити.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36752
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:30

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Якщо ввести тестове оцінювання то ви залишатесь довольні?
нет. Проблема не в способе оценки, а в методах мотивации. Учителя с таким же успехом будут пугать что вы не напишете тесты и вся ваша жизнь превратится в гнилой помидор, поэтому учите мой предмет.
шо поганого в тім що вчитель скаже правду? В тих що погано вчаться жизнь превращається в гнилий помідор)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:30

Re: Психологія та саморозвиток

Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Якщо буду з ветеринаром то понятно що кожен півень що топче півнів а не курей підлягає відбраковці
это пока не добрались до вас зоозащитники. Кстати напишите фамилию и номер части, сообщу в СБУ что вы разводите дискриминацию нарушая Конституцию.
)))
Я конституцію не читав.)
Шо там з зоозащітніками ? Вони почали мішати відбраковці птиці? :lol:
Поки птахофабрики не назвали куроцидом, можна бути спокійним
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36752
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:36

  Faceless написав:Явно несправедливу оцінку (занижену) можна оскаржити.
а если это не разовая акция? будете весь учебный год воевать за справедливую оценку? в принципе хороший опыт, только не припомню чтобы кто то это делал. Всё же у подростка нет столько мозгов что то оспаривать и с кем то воевать не впадая в делинквентность. А на учёбу из-за низких оценок забивал много кто, где то половина моего круга общения.
  Banderlog написав:В тих що погано вчаться жизнь превращається в гнилий помідор)
у большинства учителей такая жизнь, им сразу же напомнят их зарплаты. Умный учитель таких аналогий приводить не станет. Чтобы потом не краснеть в качестве живого образца.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30781
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2525 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:42

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Явно несправедливу оцінку (занижену) можна оскаржити.
а если это не разовая акция? будете весь учебный год воевать за справедливую оценку? в принципе хороший опыт, только не припомню чтобы кто то это делал. Всё ж
може і роботу не оцінюіати розміром зарплати? Прийшов ? Молодець!
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:45

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Явно несправедливу оцінку (занижену) можна оскаржити.
а если это не разовая акция? будете весь учебный год воевать за справедливую оценку? в принципе хороший опыт, только не припомню чтобы кто то это делал. Всё ж
може і роботу не оцінюіати розміром зарплати? Прийшов ? Молодець!

как вы любите все перекручивать. За школьные оценки можно купить самокат или айфон? если да я "за" 2мя руками. Хотя это тоже не лучшая мотивация в плане развития, но действенная. Жаль что личностный фактор (учитель) никуда не девается. Например он может просто не вызывать какого то ученика, не давая ему возможность "заработать". В этом случае что оспаривать?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30781
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2525 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:53

Re: Психологія та саморозвиток

"За школьные оценки можно купить самокат"

https://youtu.be/b9ZABVWwVpk



"за пятёрки в четверти мне купят велосипед"
alibob
 
Повідомлень: 728
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:57

  Wirująświatła написав: За школьные оценки можно купить самокат или айфон? если да я "за" 2мя руками. Хотя это тоже не лучшая мотивация в плане развития, но действенная. .
якщо Ви за те щоб привязати видачу карманних грошей батьками до оцінок в школі то я теж за))) є пятірки є айфон) є двійки нема хамбургера і компютерних ігор. Щодо усунення лічностного фактору вчителя то я проти.
Якось у вас цікаво виходить. Усуним моральний авторитет батьків, потом вчителів, і лишим несформовану людину сам на сам з проблемами? Головне хай буде собою? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 16:03

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:----------------------------
flyman
Це що за школа квадратних відмінників?
В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися.
Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно).
В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми.
----------------------------
То був фізмат ліцей. Більшіть теж вже давно пороз'їхалася, багато хто закордоном
Иняз был моден у тех, кто не ладил с математикой.
После иняза в Союзе в основном работали учителями.
Бо всі інязи і були по суті педами, практику в школі треба було проходити. Он КНЛУ один з топових інязів по країні, там так і було.
Але серед однокласників не знаю, щоб хтось на такий поступав

После физмат лицея? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36798
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 778779780781
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 8358
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9914)
15.10.2025 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.